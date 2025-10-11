Ft
háború Brüsszel Ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az aláírásgyűjtésről

2025. október 11. 07:44

„Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!” – írja Orbán Viktor .

2025. október 11. 07:44
null

„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy „pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg”

Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.

Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés” – tette hozzá.

Orbán azt is hozzáfűzte, hogy „megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek  nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen”

Azzal zárta a bejegyzését, hogy „ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

survivor
2025. október 11. 08:59
Ha a RUS úgy erzi hogy kimerükőben van, földig rombol mindent Megmondta. Elóször egy kisvarost: Rivne, Lviv...
2
Chekke-Faint
2025. október 11. 08:59
Helyes, a háborúpártiakat le kell hűteni.
4
states-2
2025. október 11. 08:52
Pszichopeti gyógyszeradagját emelik, pedig már így is a dupláját szedi, mint a nyáron.
3
Kanmacska
2025. október 11. 08:51
mr woof 2 "Ha valaki, akkor OV egész biztos, hogy nem békeszerető, aki politikai hirdetésekkel, gyűlöletkeltő propagandával uszít magyarokat magyarok ellen." Hogy Orbán nem helyesli, hogy komplett pszichopata őrültek kerüljenek hatalomra és romlásba döntsék Mahgyarországot, ha nem akarja, hogy a prolik és kommunisták háborúba küldjék a fiatalokat, az nem uszítás!
5
