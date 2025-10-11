Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az aláírásgyűjtésről

EXKLUZÍV: Orbán Viktort és Lázár Jánost kérdeztük az RMDSZ kongresszusán (VIDEÓ!)
Az RMDSZ kongresszusán az eseményre érkezők mellett Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János minisztert kérdeztük. Riportunk Zsukiménesből.
„Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!” – írja Orbán Viktor .
„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.
Majd hozzátette, hogy „pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg”.
Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.
Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés” – tette hozzá.
Orbán azt is hozzáfűzte, hogy „megindultak ellenünk Brüsszelben és megindították a hazai helytartóikat is. Ezt nem nézhetjük tétlenül! Újra meg kell mutassuk, hogy a magyar emberek nem kérnek a háborúból. Ezért a mai napon aláírásgyűjtést indítunk Brüsszel háborús tervei ellen”.
Azzal zárta a bejegyzését, hogy „ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van!”
