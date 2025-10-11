Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett az aláírásgyűjtésről

„Forró ősz elé nézünk. Európa egyre gyorsabban sodródik a háború felé” – írja Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon.

Majd hozzátette, hogy „pár hete Koppenhágában bemutatták Brüsszel háborús tervét: Európa fizet, az ukránok harcolnak, Oroszország pedig majd kimerül. Hogy ez mennyibe kerül és meddig tart majd, azt nem tudtuk meg”.

Stratégia helyett csak vágyálmokra futotta a brüsszelieknek.

Dániában világossá tettem: mi ebből nem kérünk. Azóta hadjáratot indítottak Magyarország ellen. A fegyvertár széles. Kémvádak, álhír-botrányok és jogi ügyeskedés” – tette hozzá.