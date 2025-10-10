Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Velkey kabinetfőnök HVG pályázat Magyar Péter

Velkey György László, a dolce vita politikus pálfordulása

2025. október 10. 05:26

Magyar Péter kiábrándult fideszes kabinetfőnöke a HVG hasábjain a szabadság harcosának szerepében tündököl, de megmutatjuk ki is ő valójában. Miközben Velkey György László arról beszél, hogy 2026 az ország utolsó esélye, nemrég még a Fidesztől próbált római állást szerezni magának.

2025. október 10. 05:26
Velkey György László, Magyar Péter
Rimóczi Norbert

Néhány napja érdekfeszítő interjú jelent meg a HVG hasábjain Velkey György Lászlóval, Magyar Péter új maroktartójával kabinetfőnökével. Az interjúban Velkey negédesen igyekszik bizonygatni, hogy szívjóságból és az ország érdekében csatlakozott a Tiszához, azonban mint múlt heti leleplező cikkünkből is lászik, a hirtelen oldalváltásnak inkább a pénzsóvárságnak és a pozícióhajhászához volt köze. Ezért úgy döntöttünk, hogy valóságpróbának vetjük alá a kabinetfőnök szavait.

Velkey György László a Ludovika Collegium programigazgatójaként
Velkey György László a Ludovika Collegium programigazgatójaként - Forrás: Facebook

Dolce Vita diktatúra

Az említett interjú néhány családi kérdéssel kezdődik, melyekben az idősebb és az ifjabb Velkey személyes viszonyáról érdeklődik az újságíró. Tudvalevő, hogy id. Velkey György az Egészséges nemzetért Digitális Polgári Kör tagja, míg fia a Tiszához igazolt, de ez az ő személyes ügyük, így ezzel nem is foglalkoznánk.

Ellenben Magyar Péter kabinetfőnöke érdekes állításokat tesz, így ezeket vizsgáljuk meg: 

a választások estéjén (…) mélyen belélegezzük a friss szabad levegőt” 

– majd néhány mondattal később

Tudtam, hogy ki kell lépnem a komfortzónámból, minden tekintetben. Nem csak abban, hogy felmondtam az állásomat, ami sok örömet adott számomra, és kényelmes, nyugodt életet biztosított.”

Érdemes aláhúzni, hogy Velkey nyáron még megpályázott egy római illetőségű kulturális tisztséget, mely gyakorlatilag egy kényelmes pozíciót, magas fizetést, és proseccoban gazdag fogadásokat jelent. Ehhez minden lelkiismeretfurdalás nélkül kérte fideszes politikusok és Hankó Balázs miniszter támogatását. Mint írta: Dr. Hankó miniszter úr támogatását is kérem mindehhez.”

A „szabad levegő” hiánya csak akkor kezdte fojtogatni, amikor úgy sejtette, hogy nem kapta meg az áhított dolce vita pozíciót.

Ugyanitt merül fel a kérdés, hogy milyen elnyomó rezsim az, ami alatt Velkey „kényelmes, nyugodt életet” élt, és amely miniszterének néhány hete még a támogatásáért kuncsorgott, ma azonban már legádázabb ellenfele. Sőt most már mindig is az volt, az elmúlt 15 évben csak sínylődött a kényelmes és nyugodt életében.

Velkey-féle elnyomás: amikor nem kapom meg amit akarok

Ehhez kapcsolódik a kabinetfőnök uraság következő mondata is, miszerint 

2026 az utolsó esély, hogy visszarántsuk a szakadék széléről az országot”.

Tehát amikor 2025 nyarán – az ellenzék által kormányegyetemnek titulált – Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői pozíciójából beadta római pályázatát, akkor még jól szaladt az ország szekere. Bezzeg ma már tudja (és mindig is tudta), hogy ha 2026-ban nem nyer Magyar Péter, akkor mindennek vége. Elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre, és amint megszűntek Magyar Péter fideszes tisztségei (2024 március) már rögtön tudta, hogy ő az igazi ellenzéki messiás.

2010-ben szavaztam utoljára a Fideszre. Magyar Péter 2024. március 15-ei rendezvényén már tudtam, hogy ez más, mint az eddigi politikai kíséreltek. És azt is éreztem, hogy rám is szükség lehet.”

Úgy tűnik a „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” féle maroktartóknak van valamiféle hatodik érzékük, amivel megtalálják egymást. Azonban itt van egy apró bibi. Ha Velkey már 2024-ben érezte, hogy 

azért tanult[am] meg járni és beszélni, hogy ezt a munkát elvégezze[m]” 

akkor mégis miért akart fideszes segítséggel mindenáron megszerezni egy dolce vita pozíciót 2025 nyarán? Amiből ráadásul 

továbbra is hasznos tagja lehet a szűkebb és tágabb közösségünknek”. 

De Velkey itt nem fejezi be, azt is hozzáteszi, hogy „fél éve már segítem a pártot szakpolitikai kérdésekben”. Ezek szerint két lehetőség áll fenn. Az első, hogy kabinetfőnök úr valóban fél éve Magyar Péternek és a Tiszának dolgozik, de akkor miért is akart ezen idő alatt római dolce vita pozíciót intézni magának fideszes segítséggel. A második, hogy ez utólagos kármentés, amellyel villámgyors pálfordulását akarja magyarázni. Viszont ez az opció megerősíti a „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” toposzt. Egyik jobb, mint a másik.

Madarat tolláról, kabinetfőnököt főnökéről

Összegezve tehát, elmondása szerint 2010 óta nem szavazott a Fideszre, de 2020 és 2025 között „kényelmes, nyugodt életet” élt az ellenzék által „Fidesz egyetemnek” nevezett NKE vezetői pozíciójában. 2024-ben már tudta, hogy Magyar Péter az ellenzék megmentője, de 2025-ben még fideszes segítségért ácsingózott. Fél éve már a Tisza Pártot segíti, de pár hónapja még hasznos tagja akart lenni a Fidesz szűkebb és tágabb közösségének. Itt valami nagyon nem stimmel.

Velkey György László története ugyanazt a mintát követi, amit Magyar Pétertől már jól ismerhetünk: nem kapta meg az általa vágyott pozíciót, ezért elárulta korábbi közösségét és megszületett egy újabb Tiszás politikus.

Nyitókép: Facebook

