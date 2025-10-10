Velkey György László, a dolce vita politikus pálfordulása

De Velkey itt nem fejezi be, azt is hozzáteszi, hogy „fél éve már segítem a pártot szakpolitikai kérdésekben”. Ezek szerint két lehetőség áll fenn. Az első, hogy kabinetfőnök úr valóban fél éve Magyar Péternek és a Tiszának dolgozik, de akkor miért is akart ezen idő alatt római dolce vita pozíciót intézni magának fideszes segítséggel. A második, hogy ez utólagos kármentés, amellyel villámgyors pálfordulását akarja magyarázni. Viszont ez az opció megerősíti a „nem kaptam eleget, ezért kiábrándultam a Fideszből” toposzt. Egyik jobb, mint a másik.
Madarat tolláról, kabinetfőnököt főnökéről
Összegezve tehát, elmondása szerint 2010 óta nem szavazott a Fideszre, de 2020 és 2025 között „kényelmes, nyugodt életet” élt az ellenzék által „Fidesz egyetemnek” nevezett NKE vezetői pozíciójában. 2024-ben már tudta, hogy Magyar Péter az ellenzék megmentője, de 2025-ben még fideszes segítségért ácsingózott. Fél éve már a Tisza Pártot segíti, de pár hónapja még hasznos tagja akart lenni a Fidesz szűkebb és tágabb közösségének. Itt valami nagyon nem stimmel.
Velkey György László története ugyanazt a mintát követi, amit Magyar Pétertől már jól ismerhetünk: nem kapta meg az általa vágyott pozíciót, ezért elárulta korábbi közösségét és megszületett egy újabb Tiszás politikus.
Nyitókép: Facebook