Velkey György László, a dolce vita politikus pálfordulása

Ugyanitt merül fel a kérdés, hogy milyen elnyomó rezsim az, ami alatt Velkey „kényelmes, nyugodt életet” élt, és amely miniszterének néhány hete még a támogatásáért kuncsorgott, ma azonban már legádázabb ellenfele. Sőt most már mindig is az volt, az elmúlt 15 évben csak sínylődött a kényelmes és nyugodt életében.

Velkey-féle elnyomás: amikor nem kapom meg amit akarok

Ehhez kapcsolódik a kabinetfőnök uraság következő mondata is, miszerint

2026 az utolsó esély, hogy visszarántsuk a szakadék széléről az országot”.

Tehát amikor 2025 nyarán – az ellenzék által kormányegyetemnek titulált – Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői pozíciójából beadta római pályázatát, akkor még jól szaladt az ország szekere. Bezzeg ma már tudja (és mindig is tudta), hogy ha 2026-ban nem nyer Magyar Péter, akkor mindennek vége. Elmondása szerint 2010-ben szavazott utoljára a Fideszre, és amint megszűntek Magyar Péter fideszes tisztségei (2024 március) már rögtön tudta, hogy ő az igazi ellenzéki messiás.