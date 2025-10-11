Ft
10. 11.
szombat
Tisza Párt Radnai Márk Magyar Péter

Adatszivárgási botrány: elképesztő menekülésbe kezdett Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. október 11. 06:29

Magyar Péter a kormányt, a tiszás vezetés pedig egymást hibáztatja.

2025. október 11. 06:29
null

Sokan úgy vélik, hogy Magyar Péter a nemrég kirobbant ukrán adatszivárgási botrányról próbálja elterelni a figyelmet az újabb Nemzet hangja szavazással – írja a Magyar Nemzet.

A felvetés azonban komoly kérdéseket vet fel a véleménynyilvánító szavazás hitelességével és biztonságával kapcsolatban, hiszen nemrég közel húszezer Tisza-szimpatizáns személyes adatai kerültek feltehetően ukrán kézbe.

Kijevből vagy Brüsszelből érkeznek majd az eredmények Magyarhoz?

Miközben Magyar Péter azt hangsúlyozza, hogy már több mint 200 ezren válaszoltak a Tisza kérdéseire, a párt belső köreiben egyre nagyobb a feszültség az adatvédelmi incidens miatt. 

Nem véletlenül, hiszen a Tisza Világ applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezte. A több mint száz fős vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, ismert támogatója Volodimir Zelenszkijnek, és egy civil szervezeten keresztül közreműködik az ukrán hadsereg drónfejlesztési projektjeiben.

Az ügy érdekessége, hogy az alkalmazás egyik fejlesztője és adminisztrátora, Miroszlav Tokar a botrány kirobbanása után láthatatlanná tette vagy törölte közösségi profiljait. Bár az ukrán kapcsolatok nyilvánvalók, a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk szerint a történtek mögött valójában illegális titkosszolgálati és politikai akció állhat.

Radnai szerint a párt adatbázisait egy összehangolt titkosszolgálati támadás érte, és felmerült a gyanú, hogy egy, az adatbázisokhoz hozzáférő önkéntes valójában a kormány titkosszolgálatának beépített embere lehetett.

A levél szerint, amelyet Radnai Márk írt alá, már szeptember 12-én észlelték a problémát, a párt azonban csak napokkal később ismerte el az incidenst, és az Index leleplező cikke után is hosszasan tagadták az adatvédelmi botrányt.

Nyitókép: Facebook

