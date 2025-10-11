Adatszivárgási botrány: elképesztő menekülésbe kezdett Magyar Péter (VIDEÓ)

Radnai Márk lebuktatta Magyar Péter hazugságát – ő maga találkozhatott Berlinben az ukrán fejlesztőkkel
Tiszás felhasználók adatai kerülhettek akár egy ukrán katonai megrendelésekben is érintett körhöz.
Magyar Péter a kormányt, a tiszás vezetés pedig egymást hibáztatja.
Sokan úgy vélik, hogy Magyar Péter a nemrég kirobbant ukrán adatszivárgási botrányról próbálja elterelni a figyelmet az újabb Nemzet hangja szavazással – írja a Magyar Nemzet.
A felvetés azonban komoly kérdéseket vet fel a véleménynyilvánító szavazás hitelességével és biztonságával kapcsolatban, hiszen nemrég közel húszezer Tisza-szimpatizáns személyes adatai kerültek feltehetően ukrán kézbe.
Miközben Magyar Péter azt hangsúlyozza, hogy már több mint 200 ezren válaszoltak a Tisza kérdéseire, a párt belső köreiben egyre nagyobb a feszültség az adatvédelmi incidens miatt.
Nem véletlenül, hiszen a Tisza Világ applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezte. A több mint száz fős vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, ismert támogatója Volodimir Zelenszkijnek, és egy civil szervezeten keresztül közreműködik az ukrán hadsereg drónfejlesztési projektjeiben.
Az ügy érdekessége, hogy az alkalmazás egyik fejlesztője és adminisztrátora, Miroszlav Tokar a botrány kirobbanása után láthatatlanná tette vagy törölte közösségi profiljait. Bár az ukrán kapcsolatok nyilvánvalók, a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk szerint a történtek mögött valójában illegális titkosszolgálati és politikai akció állhat.
Radnai szerint a párt adatbázisait egy összehangolt titkosszolgálati támadás érte, és felmerült a gyanú, hogy egy, az adatbázisokhoz hozzáférő önkéntes valójában a kormány titkosszolgálatának beépített embere lehetett.
A levél szerint, amelyet Radnai Márk írt alá, már szeptember 12-én észlelték a problémát, a párt azonban csak napokkal később ismerte el az incidenst, és az Index leleplező cikke után is hosszasan tagadták az adatvédelmi botrányt.
