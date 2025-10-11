Adatszivárgási botrány: elképesztő menekülésbe kezdett Magyar Péter (VIDEÓ)

Sokan úgy vélik, hogy Magyar Péter a nemrég kirobbant ukrán adatszivárgási botrányról próbálja elterelni a figyelmet az újabb Nemzet hangja szavazással – írja a Magyar Nemzet.

A felvetés azonban komoly kérdéseket vet fel a véleménynyilvánító szavazás hitelességével és biztonságával kapcsolatban, hiszen nemrég közel húszezer Tisza-szimpatizáns személyes adatai kerültek feltehetően ukrán kézbe.

Kijevből vagy Brüsszelből érkeznek majd az eredmények Magyarhoz?

Miközben Magyar Péter azt hangsúlyozza, hogy már több mint 200 ezren válaszoltak a Tisza kérdéseire, a párt belső köreiben egyre nagyobb a feszültség az adatvédelmi incidens miatt.

Nem véletlenül, hiszen a Tisza Világ applikáció fejlesztését egy ukrán cég, a PettersonApps végezte. A több mint száz fős vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, ismert támogatója Volodimir Zelenszkijnek, és egy civil szervezeten keresztül közreműködik az ukrán hadsereg drónfejlesztési projektjeiben.