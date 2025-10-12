Ft
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
antifa mozgalom Dúró Dóra Lentulai Krisztián Magyar Péter Fidesz

„Magyar Péter nem áll ki az ANTIFA ellen, és még én szégyelljem magam?” – Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban

2025. október 12. 10:01

Dúró Dóra a Tisza Párt „globalista” irányát és Magyar Péter EP-távolmaradását bírálta Ilaria Salis mentelmi szavazása kapcsán.

2025. október 12. 10:01
null

Szerinte a Mi Hazánk több javaslatát „névtelenül” vette át a kormány, de pártja továbbra is a nemzeti érdek mentén politizál.

A politikus a gyermekvédelem, a végrehajtói visszaélések és a nők munkaerőpiaci helyzete kapcsán is kemény állításokat fogalmazott meg, koalíciót továbbra sem terveznek senkivel.

Nézd meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

vitez-laszlo
2025. október 12. 11:16
Petike az agresszív kismalac eladta a lelkét néhány ezüstért a kommunista ördögöknek! Ennyi!
republik-2
2025. október 12. 11:12
A Tisza, személyesen Peti engedte el Salist! A szavazataikon múlt: magyar emberek félholtra verését büntetés nélkül meg lehet úszni.
nuevoreynuevaley
2025. október 12. 11:09
Ha a nyugat nem szarik, a magyar nem eszik Ez a rogvalosag gombacskak
nuevoreynuevaley
2025. október 12. 10:56
globalista irany kell Magyarorszagnak a 15 ev kulonutas nyomorusag onmagaert beszel
