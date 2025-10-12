„Magyar Péter nem áll ki az ANTIFA ellen, és még én szégyelljem magam?” – Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban

Beborult az ég Magyar Péter felett: ítéletet hirdetett a bíróság
„Mától papírja is van Magyar Péternek, hogy ő a magyar hazudozó Péter” – jegyezte meg Fülöp Attila.
Dúró Dóra a Tisza Párt „globalista” irányát és Magyar Péter EP-távolmaradását bírálta Ilaria Salis mentelmi szavazása kapcsán.
Szerinte a Mi Hazánk több javaslatát „névtelenül” vette át a kormány, de pártja továbbra is a nemzeti érdek mentén politizál.
A politikus a gyermekvédelem, a végrehajtói visszaélések és a nők munkaerőpiaci helyzete kapcsán is kemény állításokat fogalmazott meg, koalíciót továbbra sem terveznek senkivel.
