„Magyar Péter nem áll ki az ANTIFA ellen, és még én szégyelljem magam?” – Dúró Dóra a Hotel Lentulaiban

Szerinte a Mi Hazánk több javaslatát „névtelenül” vette át a kormány, de pártja továbbra is a nemzeti érdek mentén politizál.

A politikus a gyermekvédelem, a végrehajtói visszaélések és a nők munkaerőpiaci helyzete kapcsán is kemény állításokat fogalmazott meg, koalíciót továbbra sem terveznek senkivel.

