Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Két személygépkocsi ütközött össze frontálisan nem sokkal éjfél előtt Tótvázsony külterületén.
Ketten meghaltak egy balesetben szombat éjjel a 77-es főúton Tótvázsonynál – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap hajnalban a Facebook-oldalán.
Azt írták: nem sokkal éjfél előtt a 77-es főút 11-es kilométerszelvényében, Tótvázsony külterületén két személygépkocsi frontálisan ütközött.
A balesetben ketten a helyszínen meghaltak, további négy ember megsérült
– áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: Facebook / Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság