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hőhullám franciaország hőség haláleset

Már most súlyos az ára: rejtett következményeit mutatja a hőhullám Franciaországban

2026. június 28. 14:25

Bár a rekkenő hőség már alábbhagyott Franciaországban, a szakemberek szerint a legrosszabb még csak most következhet.

2026. június 28. 14:25
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Franciaországban az elmúlt három napban mintegy ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint amennyi az előző hónapokban megszokott volt – jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A hatóság hozzátette: 

az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

„Június 24. óta a nem végleges adatok alapján mintegy ezerrel többen haltak meg, mint az előző hónapok azonos időszakában” – közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a halálesetek száma mintegy 40 százalékkal nőtt.

Bár a kormány hivatalos adatokat még nem tett közzé, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma „a megszokottnál magasabb”.

Franciaországban vasárnapra enyhült a hőség a 11 napig tartó, történelmi jelentőségű hőhullám után, amelyet már most súlyosabbnak tartanak a 2003-asnál. A 2003-as hőhullám idején mintegy 15 ezren vesztették életüket. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendkívüli hőség késleltetett egészségügyi hatásai továbbra is jelentős terhet rónak a kórházakra, ezért a következő napokban is számítani lehet a többlethalálozás növekedésére.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

Összesen 4 komment

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optimista-2
2026. június 28. 15:13
Nahát ! Az időjárás is az afrikai sáskákat támogatja. Már semmi sem hiányzik, a Szahara Párizsba szökött.
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1
0
zsuzsa-963
2026. június 28. 15:00
A kormány semmit nem tesz a hőhullám ellen, Franciaországban az utóbbi napokban 40%-al többen haltak meg, mint tavaly. Nálunk hallgat a kormány.
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1
1
ittésmost
2026. június 28. 14:39
"többlethalálozás" Ilyen kifejezést....
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2
1
Gintonic68
2026. június 28. 14:31
Hahó, itt is meleg van!!
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