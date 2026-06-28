Már most súlyos az ára: rejtett következményeit mutatja a hőhullám Franciaországban

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Bár a rekkenő hőség már alábbhagyott Franciaországban, a szakemberek szerint a legrosszabb még csak most következhet.
Franciaországban az elmúlt három napban mintegy ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint amennyi az előző hónapokban megszokott volt – jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A hatóság hozzátette:
az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.
„Június 24. óta a nem végleges adatok alapján mintegy ezerrel többen haltak meg, mint az előző hónapok azonos időszakában” – közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a halálesetek száma mintegy 40 százalékkal nőtt.
Bár a kormány hivatalos adatokat még nem tett közzé, Stéphanie Rist egészségügyi miniszter már szombaton arra figyelmeztetett, hogy a halálesetek száma „a megszokottnál magasabb”.
Franciaországban vasárnapra enyhült a hőség a 11 napig tartó, történelmi jelentőségű hőhullám után, amelyet már most súlyosabbnak tartanak a 2003-asnál. A 2003-as hőhullám idején mintegy 15 ezren vesztették életüket. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a rendkívüli hőség késleltetett egészségügyi hatásai továbbra is jelentős terhet rónak a kórházakra, ezért a következő napokban is számítani lehet a többlethalálozás növekedésére.
(MTI)
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