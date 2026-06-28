Már most súlyos az ára: rejtett következményeit mutatja a hőhullám Franciaországban

Franciaországban az elmúlt három napban mintegy ezerrel több halálesetet regisztráltak, mint amennyi az előző hónapokban megszokott volt – jelentette be vasárnap az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A hatóság hozzátette:

az áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik.

„Június 24. óta a nem végleges adatok alapján mintegy ezerrel többen haltak meg, mint az előző hónapok azonos időszakában” – közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a halálesetek száma mintegy 40 százalékkal nőtt.