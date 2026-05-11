Őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

A közlemény szerint a fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül,

az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fentieken túlmenően egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított.

Hozzátették, az ügyben korábban két személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

A Telex azt állítja, az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő. A portál felidézte, hogy Nagy Barnabás polgármester négy hónapig nem hagyhatja el Halásztelek területét. Azt írták, a férfit múlt héten vettek őrizetbe, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamu állást a Fidesz-frakcióban.

Hozzátették, a Fidesz-frakció korábban elismerte, hogy a polgármester rokona a Bóna Zoltán fideszes országgyűlési képviselői munkáját segítő titkár. Mint írták, „munkáltatója – mint minden képviselői alkalmazottnak – a frakcióvezető. A munkaszerződését a frakcióigazgató írta alá. A titkár napi munkájára csak a közvetlen felettesének van rálátása.”