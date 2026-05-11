központi nyomozó főügyészség országgyűlés hivatala országgyűlési képviselő gyanúsított polgármester

Őrizetbe vettek egy volt országgyűlési képviselőt

2026. május 11. 14:43

A Központi Nyomozó Főügyészség házkutatást végzett, eszközöket foglalt le, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

Fiktív foglalkoztatás miatt folytatott nyomozásában újabb gyanúsítottat hallgatott ki a Központi Nyomozó Főügyészség – derült ki a szervezet közleményéből. Mint írták, 

a volt országgyűlési képviselő lakóhelyén végzetek kutatást és lefoglalást, majd gyanúsítottként hallgatta ki a politikust.

Közölték, a 2014. május 6-a és 2026. május 9-e között országgyűlési képviselő gyanúsított az Országgyűlésről szóló törvény alapján jogosult volt arra, hogy választókerületi munkáját az Országgyűlés Hivatala által fizetett munkatársak segítsék. A megalapozott gyanú szerint ezt kihasználva, 

a gyanúsított megállapodott egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel abban, hogy annak hozzátartozóját egy országgyűlési frakció érdemi munkavégzés szándéka nélkül foglalkoztassa személyi titkáraként. A megállapodás része volt az is, hogy a kifizetendő munkabérből visszaosztás történik a politikus részére.

A 2024. szeptember 12-én megtévesztéssel megkötött, valótlan tartalmú munkaszerződés felhasználásával az Országgyűlés Hivatalát összesen 14.301.250 forint kár érte. A tényleges munkát nem végző személy, a neki jogellenesen biztosított munkabér nagy részét rokonának adta, aki abból a foglalkoztatás hosszabb időn át történő alaptalan fenntartásáért többszázezer forintos ellenszolgáltatást nyújtott a volt képviselőnek. A fiktív munkaviszony 2026. április 22-én azonnali hatállyal megszűnt.

A közlemény szerint a fenti cselekmény hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, valamint, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének minősül, 

az ügyészség elrendelte a volt országgyűlési képviselő őrizetét, akit a fentieken túlmenően egy további korrupciós bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsított.

Hozzátették, az ügyben korábban két személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg, a polgármester bűnügyi felügyeletben van, míg a másik gyanúsított szabadlábon védekezik.

A Telex azt állítja, az érintett politikus Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselő. A portál felidézte, hogy Nagy Barnabás polgármester négy hónapig nem hagyhatja el Halásztelek területét. Azt írták, a férfit múlt héten vettek őrizetbe, miután kiderült, hogy 70 éves édesanyjának intézett kamu állást a Fidesz-frakcióban.

Hozzátették, a Fidesz-frakció korábban elismerte, hogy a polgármester rokona a Bóna Zoltán fideszes országgyűlési képviselői munkáját segítő titkár. Mint írták, „munkáltatója – mint minden képviselői alkalmazottnak – a frakcióvezető. A munkaszerződését a frakcióigazgató írta alá. A titkár napi munkájára csak a közvetlen felettesének van rálátása.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

