blikk bejelentés interjú orbán viktor

Orbán Viktor üzent Brüsszelnek: hiába erőlködnek, maradnak a védett árak, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra (Videó)

2026. április 08. 14:27

A miniszterelnök szerint az európai vezetők körében egyetértés van abban, hogy az energiaválság elkerülhetetlen.

2026. április 08. 14:27
Tartalmasan zajlik a kampányfinis: Orbán Viktor újabb interjút ad, ezúttal a Blikknek – derült ki a miniszterelnök szerda délutáni bejegyzéséből.

Meghúzzuk a váratlant. Blikk interjú. Nézzétek élőben itt vagy a YouTube-on!

– írta a miniszterelnök, aki szerda este Sopronban folytatja az országjárását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz. Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta Orbán Viktor szerda délelőtt.

Kiderült, milyen szakmákhoz áll legközelebb a miniszterelnökség

Szirmay Dávid riporter a beszélgetés elején megjegyezte a kormányfőnek, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök itt elmondta, hogy minderre a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van szükség, és azt is elárulta, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyeli a lépéseit.

Orbán Viktor azt is tudatta, ha fennáll a személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Véleménye szerint fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. „Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra” – tette hozzá.

A Blikk Talkban az is elhangzott, hogy ő tulajdonképpen katona, odaáll, ahova mondják neki. Szirmay Dávid azon kérdésére, hogy miért mondja magáról ezt, a kormányfő úgy felelt, hogy szolgálatban áll.

A miniszterelnökség a szakmák közül tulajdonképpen a paphoz, a katonához és a sebészhez áll a legközelebb”

– jelentette ki.

A Blikk főszerkesztő-helyettese a Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről is kérdezte a kormányfőt. Orbán erre elmondta: 

a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni. 

Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli”.

Majd valamivel később a Blikk munkatársa felvetette azt az esetet, hogy Magyar Péter és Manfred Weber között van egy lehallgató készülék, és a Tisza Párt vezetője így beszélget a Néppárt vezetőjével. Erre a miniszterelnök leszögezte, hogy 

ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. 

Majd hozzáfűzte, reméli, hogy a titkosszolgálat dolgozik azon, hogy kiderítsék, ki hallgatta le őket. Orbán Viktor arról is beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre elárulta, Fodor Gáborral például szokott beszélni, de csak ritkán.

A gazdasági és energiahelyzettel helyzettel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy komoly a helyzet, ami azonban nem jelenti azt, hogy csak megszorításokkal kezelhető. Mint mondta, korábban is volt, hogy hasonló helyzetet kezelt a kormány, akkor bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extra profitot értek el.

Természetesen az a fontos, hogy ne tegyük tönkre a gazdaság élet szereplőit. Tehát olyan adókat nem szabad kivetni, aminek az eredményeképpen elbocsátások vannak, vagy egy cég lehúzza a rolót, és akkor a teljesítmény kiesik az össz-gazdasági teljesítményből”

– mondta a miniszterelnök a Blikknek, majd úgy folytatta, a mostani helyzet összetett, minden szakmai tudásra szükség lesz. 

Orbán üzent Brüsszelnek

Orbán Viktor szerint az európai vezetők körében egyetértés van abban, hogy az energiaválság elkerülhetetlen. Úgy fogalmazott, hogy az iráni háborúban megsérültek, működésképtelenné váltak olyan berendezések, amelyek a világ gázellátásának egy tekintélyes részét adták, amelyek helyreállítása akár négy év is lehet. 

Az előttünk álló két-három hónap az nehéz lesz akkor is, hogyha az utána következő időszak könnyebb lesz”

– emelte ki. 

A kormányfő szerint előfordulhat, hogy a gazdasági következmények között lesz a kamatok emelkedése vagy akár az infláció megemelkedése is. „Nemcsak egy energiaválság lesz, hanem ennek lesznek gazdasági következményei, és ennek meg pénzügyi következményei, ami a hitelkamatok általános megemelkedéséhez vezethet” – tette hozzá.

A kormány intézkedett ez ügyben az elmúlt hetekben, bevezette az üzemanyagok tekintetében a védett árakat, más termékcsoportoknál is vannak védett árak. „Nem véletlenül nem engedtük a védett árak rendszerét kiengedni” – mondta a miniszterelnök. 

Ebben a pillanatban nem tudjuk kiengedni a védett árakat anélkül, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra”

 – jegyezte meg.

Az elmúlt négy évvel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, igazságtalan volt a magyarokkal a sors, hiszen nehéz idők voltak, ennek ellenére képes volt a kormány nagy dolgokra, mint például az anyák adómentessége vagy a családi adókedvezmény megduplázása. 

A Matolcsy-ügyre áttérve a kormányfő azt mondta, a törvények mindenkire egyformán érvényesek, ha két forint is hiányzik, az is sok. 

A tényeket meg kell állapítani, utána a bűnöket ki kell szabni. A többi az pletyka”

– mondta Orbán Viktor, aki szerint semmi sem maradhat következmények nélkül.

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Grogu
2026. április 08. 20:25
Ízisz 2026. április 08. 19:43 Húha, nehogy agybajt kapj itt, inkább olvass rendesen!;) Láttad ezt a hsz-ban (Sz.L.) ? Az mit jelenthet? Láttad más hsz-ban? Nem? Vajon miért? De megfogtad a lényeget, a főni egy nyíltan náci provokátor mulatós ai dalára próbálja nyomni a lazát! Ennél van lejjebb szted, de komolyan? 4 nap..
Grogu
2026. április 08. 20:17 Szerkesztve
...
Ízisz
2026. április 08. 19:43 Szerkesztve
Z. Ízisz Grogu 2026. április 08. 19:39 "444 https: //444.hu Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire ... 3 órával ezelőtt — ... szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala ... Eleve eléggé zavarbaejtő volt Orbán Viktor kedden a Facebookra" Lopsz a fajtádtól is!!! 👆 Bravó!!! 💯👏 Mert nem jelölted, hogy ez nem a te kútfődből van csicska!!! Más szellemi termékét akarod mafadénak??? Aztán majd verés is lesz??? Csakúgy a vita hevében...❗ 👇
Grogu
2026. április 08. 18:08
Két kézzel fogsz karlendíteni, ha megtudod, mi volt az a szám, amire Orbán a kocsijában mulatott: a Vadhajtások kampánydala! Eleve eléggé zavarbaejtő volt Orbán Viktor kedden a Facebookra posztolt videója: a miniszterelnök az autóját vezetve fura, görcsös mozdulatokkal igyekezett laza mulatozást imitálni, közben néha a kormányt is elengedve. Miközben olyan szám bömbölt az autórádióból, amit az esetről rövid cikket író kolléga „mulatós technónak" titulált. Most kiderült, mi is ez az erősen AI-gyanús szám. Nem más, mint a kormánytámogató média szélsőséges pöcegödrének, a Vadhajtásoknak a hivatalos kampánydala. Hogy ez miért érdekes? A Vadhajtások annak a Bede Zsoltnak a projektje, aki egy fényképen a kisfia társaságában mutat be karlendítést egy náci zászló előtt. Bede szélsőjobboldali provokátor, de sok szálon kötődik a Fideszhez és magához Orbánhoz is. (Sz.L.) Nem tudnak hibázni, nagyon erős lett a finis..;) 4 nap elvtársak..
