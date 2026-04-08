Orbán Viktor üzent Brüsszelnek: hiába erőlködnek, maradnak a védett árak, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra (Videó)

„Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat. Ezért aki vasárnap brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz. Mindegy mit mondanak Brüsszelben, mi kitartunk a védett üzemanyagárak mellett. Ezért a Fidesz a biztos választás!” – hangsúlyozta Orbán Viktor szerda délelőtt.

Kiderült, milyen szakmákhoz áll legközelebb a miniszterelnökség

Szirmay Dávid riporter a beszélgetés elején megjegyezte a kormányfőnek, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök itt elmondta, hogy minderre a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van szükség, és azt is elárulta, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyeli a lépéseit.

Orbán Viktor azt is tudatta, ha fennáll a személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Véleménye szerint fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. „Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra” – tette hozzá.

A Blikk Talkban az is elhangzott, hogy ő tulajdonképpen katona, odaáll, ahova mondják neki. Szirmay Dávid azon kérdésére, hogy miért mondja magáról ezt, a kormányfő úgy felelt, hogy szolgálatban áll.