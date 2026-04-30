Nika se perimeno: Delhusa Gjon nem adja fel – küzd az igazáért, bírósági ügy lett a szabálytalan parkolásból

Egy éve tart már a Delhusa-gate, a magyar bulvár egyik legfontosabb témája, miután levideózták, hogy Delhusa Gjon, a Nika se perimeno atyja Újbudán tilosban parkolt. A felvételt pedig nem más készítette, mint a kerület alpolgármestere. A sztár sérelemdíjat követel, mivel szerinte politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére, az alpolgáremster hallani sem akar arról, hogy fizessen.

Delhusa Gjon idén januárban perre vitte a dolgot, ám a bíróság elutasította az időközben két és fél millióra emelkedő sérelemdíj, illetve személyiségi jog megsértése ügyében beadott keresetét.