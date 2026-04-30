Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
blikk kreitler - sas máté nyilatkozatai negatívan

Nika se perimeno: Delhusa Gjon nem adja fel – küzd az igazáért, bírósági ügy lett a szabálytalan parkolásból

Mélységesen felháborította a zenészt, hogy levideózták, miközben szabálytalanul parkolt.

2026. április 30. 09:13
null

Egy éve tart már a Delhusa-gate, a magyar bulvár egyik legfontosabb témája, miután levideózták, hogy Delhusa Gjon, a Nika se perimeno atyja Újbudán tilosban parkolt. A felvételt pedig nem más készítette, mint a kerület alpolgármestere. A sztár sérelemdíjat követel, mivel szerinte politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére, az alpolgáremster hallani sem akar arról, hogy fizessen. 

Delhusa Gjon idén januárban perre vitte a dolgot, ám a bíróság elutasította az időközben két és fél millióra emelkedő sérelemdíj, illetve személyiségi jog megsértése ügyében beadott keresetét. 

„Delhüsza Gyon felperesnek Kreitler-Sas Máté és pertársai alperesek ellen személyiségi jogsértés miatt indított perében a bíróság a keresetlevelet visszautasítja” – áll a jogerős határozatban, amelyet nemrég a feleknek is elküldtek hivatalosan. 

A keresetet Delhusa Gjon azért adta be a többszörös szabálytalan parkolását leleplező újbudai alpolgármester, Kreitler-Sas Máté ellen, mert szerinte a politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére.

Természetesen megyünk tovább. Már be is adtam a keresetet, és harcolok tovább az igazamért”

 – mondta az énekes a Blikknek.

Az újbudai alpolgármester szerint már le kellett volna zárni az ügyet, de áll a folytatás elébe, mivel szerinte az énekes „az első pillanattól kezdve úgy áll az egész ügyhöz, hogy ő van felháborodva, miközben ő az, aki szabálytalanul parkolt nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen, megkárosítva ezzel az újbudaiakat”.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. április 30. 09:24
Ez az eset tökéletesen jellemzi a libsi gondolkodást. A ripacs belevizel a trambulinról a medencébe, és fel van háborodva, sőt pénzt követel, mert valaki ezt szóvá merte tenni.
Válasz erre
2
0
londonbaby
•••
2026. április 30. 09:23 Szerkesztve
a faszt kell szarakodni ezzel a lepukkant köcsöggel.. be kell hajtani és kész.. bíróság meg ilyenek.. Csekk ha nem fizet vinni még a házát is.. ezek a ripacs majmok azt hiszik még mindig ők a naaaagy sztárok.. hát persze ,,Sztárok vannak csak nem önjelöltek mint ahogy ez a sok idióta hiszi magáról. A sztárok külföldön vannak tudod ???? akik valóban azok, nem ilyen kis prosztók is mint amilyen te is vagy , meg noar meg majka meg az összes ilyen kis buzeráns önjelölt ripacs sztármajmok !!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!