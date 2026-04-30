Nika se perimeno: Delhusa Gjon nem adja fel – küzd az igazáért, bírósági ügy lett a szabálytalan parkolásból

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
Mélységesen felháborította a zenészt, hogy levideózták, miközben szabálytalanul parkolt.
Egy éve tart már a Delhusa-gate, a magyar bulvár egyik legfontosabb témája, miután levideózták, hogy Delhusa Gjon, a Nika se perimeno atyja Újbudán tilosban parkolt. A felvételt pedig nem más készítette, mint a kerület alpolgármestere. A sztár sérelemdíjat követel, mivel szerinte politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére, az alpolgáremster hallani sem akar arról, hogy fizessen.
Delhusa Gjon idén januárban perre vitte a dolgot, ám a bíróság elutasította az időközben két és fél millióra emelkedő sérelemdíj, illetve személyiségi jog megsértése ügyében beadott keresetét.
„Delhüsza Gyon felperesnek Kreitler-Sas Máté és pertársai alperesek ellen személyiségi jogsértés miatt indított perében a bíróság a keresetlevelet visszautasítja” – áll a jogerős határozatban, amelyet nemrég a feleknek is elküldtek hivatalosan.
A keresetet Delhusa Gjon azért adta be a többszörös szabálytalan parkolását leleplező újbudai alpolgármester, Kreitler-Sas Máté ellen, mert szerinte a politikus posztjai és nyilatkozatai negatívan hatottak a karrierjére.
Természetesen megyünk tovább. Már be is adtam a keresetet, és harcolok tovább az igazamért”
– mondta az énekes a Blikknek.
Az újbudai alpolgármester szerint már le kellett volna zárni az ügyet, de áll a folytatás elébe, mivel szerinte az énekes „az első pillanattól kezdve úgy áll az egész ügyhöz, hogy ő van felháborodva, miközben ő az, aki szabálytalanul parkolt nem egyszer, nem kétszer, hanem rendszeresen, megkárosítva ezzel az újbudaiakat”.
