Újra meg újra agresszió: egy felfegyverkezett férfit ártalmatlanítottak a Fehér Ház közelében

Videón: így indult támadásba a Trump-ellenes fegyveres
Újabb felvétel került elő a Donald Trump elleni, meghiúsult merényletkísérletről.
A gyanúsított fegyvert vett elő, a hatóság emberei beavatkoztak és rálőttek.
Egy fegyverest ártalmatlanítottak az amerikai Titkos Szolgálat emberei a Fehér Ház közelében hétfőn – közölte a szövetségi ügynökség.
a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak és rálőttek.
a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak és rálőttek.
A férfit kórházba vitték, állapotáról nem adtak tájékoztatást.
A körülményeket Washington rendőrsége vizsgálja.
Az incidens a Fehér Háztól nagyjából 1 kilométerre történt,
a Washington-emlékmű közelében.
Ahogy megírtuk, Donald Trumpot már többször próbálták meggyilkolni a progresszív ellenzék által feltüzelt polgárok.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Damian Dovarganes