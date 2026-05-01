Videón: így indult támadásba a Trump-ellenes fegyveres

Egy fegyveres mindössze négy másodperc alatt kitört egy szálloda ajtaján és áttört egy biztonsági ellenőrzőponton, miközben Donald Trump elnök egy sajtógálán vett részt – derült ki az ügyészek által közzétett új felvételekből, amiről a BBC számolt be.

A CCTV-felvételen látható, hogy egy biztonsági ügynök tüzet nyit a rohanó fegyveres felé, aki hosszú csövű fegyvert hord. A felvétel nem mutatja azt a pillanatot, amikor a nyomozók szerint a támadó elesett és aztán letartóztatták a Washington Hiltonban.