Ft
Ft
18°C
1°C
Ft
Ft
18°C
1°C
05. 01.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 01.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Washington Donald Trump Egyesült Államok

Videón: így indult támadásba a Trump-ellenes fegyveres

2026. május 01. 08:31

Újabb felvétel került elő a Donald Trump elleni, meghiúsult merényletkísérletről.

Egy fegyveres mindössze négy másodperc alatt kitört egy szálloda ajtaján és áttört egy biztonsági ellenőrzőponton, miközben Donald Trump elnök egy sajtógálán vett részt – derült ki az ügyészek által közzétett új felvételekből, amiről a BBC számolt be.

A CCTV-felvételen látható, hogy egy biztonsági ügynök tüzet nyit a rohanó fegyveres felé, aki hosszú csövű fegyvert hord. A felvétel nem mutatja azt a pillanatot, amikor a nyomozók szerint a támadó elesett és aztán letartóztatták a Washington Hiltonban.

A 31 éves Cole Tomas Allent azzal vádolják, hogy megkísérelte meggyilkolni Trump elnököt

a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsoráján. A támadó még nem tett vallomást.

A videón az is látható, amint Allen bejárja a területet a szállodában a vacsora előtti napon, amikor vendégként jelentkezett be. Az ügyészek szerint a gála előestéjén a Washington Hilton folyosóján sétált, majd beugrott a szálloda edzőtermébe.

Az illetőt azzal vádolják, hogy egy félautomata pisztolyt, egy sörétes puskát és három kést vitt magával, miközben átfutott egy teraszszinten, egy emelettel az alagsori bálterem felett, ahol a sajtógála zajlott.

Trumpot, J. D. Vance alelnököt, kabinettagokat és más Fehér Ház-tisztviselőket kivezettek a helyszínről, miután lövöldözés kezdődött.

A videó:

Nyitókép: képernyőkép

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. május 01. 11:43
Ha jól számoltam, 9 rendvédelmi ember volt a helyszínen, de csak egy rendőr nézett/állt a kapuval szemben!!!
Válasz erre
0
0
Karvaly
2026. május 01. 11:28
Ja, mindig ezek a fehér felsőbbrendűséget hirdető, fegyvermániás jobboldaliak, azokkal van a baj...
Válasz erre
0
1
Mindenhova
2026. május 01. 10:39
Tele van vele az X. 3 nő a falnál, nagyon úgy néz ki, az index.hu is benézte mert nem a titkosszolgálat emberei, az ügynök nem találta el a betolakodót cserébe viszont a társát igen. Sírok :D index.hu/kulfold/2026/05/01/donald-trump-merenyletkiserlet-titkosszolgalat-lovoldozes-tudositok-vacsoraja-feher-haz-cole-allen/
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 01. 08:57
Pedofil- és erőszaktevő-mentesíteni akart saját bevallása szerint. Nem bírta már azt a 2-3 évet kivárni, mire a Kaszás megteszi helyette.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!