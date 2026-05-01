Videón: így indult támadásba a Trump-ellenes fegyveres

Újabb felvétel került elő a Donald Trump elleni, meghiúsult merényletkísérletről.
Egy fegyveres mindössze négy másodperc alatt kitört egy szálloda ajtaján és áttört egy biztonsági ellenőrzőponton, miközben Donald Trump elnök egy sajtógálán vett részt – derült ki az ügyészek által közzétett új felvételekből, amiről a BBC számolt be.
A CCTV-felvételen látható, hogy egy biztonsági ügynök tüzet nyit a rohanó fegyveres felé, aki hosszú csövű fegyvert hord. A felvétel nem mutatja azt a pillanatot, amikor a nyomozók szerint a támadó elesett és aztán letartóztatták a Washington Hiltonban.
A 31 éves Cole Tomas Allent azzal vádolják, hogy megkísérelte meggyilkolni Trump elnököt
a Fehér Házi Tudósítók Egyesületének vacsoráján. A támadó még nem tett vallomást.
A videón az is látható, amint Allen bejárja a területet a szállodában a vacsora előtti napon, amikor vendégként jelentkezett be. Az ügyészek szerint a gála előestéjén a Washington Hilton folyosóján sétált, majd beugrott a szálloda edzőtermébe.
Az illetőt azzal vádolják, hogy egy félautomata pisztolyt, egy sörétes puskát és három kést vitt magával, miközben átfutott egy teraszszinten, egy emelettel az alagsori bálterem felett, ahol a sajtógála zajlott.
Trumpot, J. D. Vance alelnököt, kabinettagokat és más Fehér Ház-tisztviselőket kivezettek a helyszínről, miután lövöldözés kezdődött.
Nyitókép: képernyőkép