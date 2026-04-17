Popcornt elő: az ateista Tóta W. igyekszik csitítani a lázongó tiszásokat Rubovszky Rita, a katolikus hátterű oktatási miniszterjelölt felkérése miatt

Kiderült, ki lehet a Tisza Párt oktatási minisztere
Már a felkérés is megtörtént.
Kicsapta a biztosítékot a Tisza Párt szimpatizánsainál Rubovszky Rita felkérése.
Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját is felkérte oktatási miniszterjelöltnek. Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, amely a Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő oktatási intézmények irányításáért felel. A katolikus kötődésű jelölt személye több Tisza-szimpatizáns körében is ellenérzést váltott ki, amelyet Tóta W. Árpád ateista publicista igyekezett enyhíteni a párt támogatói körében.
Tóta W. Árpád bejegyzésében saját ateista meggyőződéséből kiindulva próbálja relativizálni a jelölt vallásosságát. Azt hangsúlyozza, hogy szerinte a hit önmagában nem tesz senkit rossz emberré vagy alkalmatlan szakemberré, és pályafutása során számos vallásos emberrel találkozott, akik szerinte helytálltak a munkájukban.
Ugyanakkor elismeri, hogy a valódi kérdés nem a vallás, hanem a lojalitás: szerinte az lehet problémás, ha egy döntéshozó külső – például egyházi – befolyás alá kerül. Ennek kapcsán élesen bírálja az egyházak magyar oktatásban betöltött szerepét, amelyet túlzottnak és károsnak tart, különösen a finanszírozás és a szegregáció kérdésében.
A publicista végül úgy érvel: ha egy vallásos jelölt képes lenne érdemi reformokat végrehajtani és visszaszorítani az egyházi befolyást az oktatásban, az akár pozitív meglepetést is okozhatna. Szerinte a szakmai teljesítmény az, ami végső soron mérvadó – nem pedig az, hogy valaki miben hisz.
Magyar Péter pénteken ugyanakkor jelezte: az oktatási és kulturális miniszteri posztra Rubovszky Ritán kívül több jelölt neve is felmerült, de egyelőre nem született végleges döntés. Hozzátette, hogy a jövő héten több miniszteri poszttal kapcsolatban is várhatók bejelentések.
