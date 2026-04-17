Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
04. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 17.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza párt rubovszky rita Tóta W. Árpád

Popcornt elő: az ateista Tóta W. igyekszik csitítani a lázongó tiszásokat Rubovszky Rita, a katolikus hátterű oktatási miniszterjelölt felkérése miatt

2026. április 17. 12:24

Kicsapta a biztosítékot a Tisza Párt szimpatizánsainál Rubovszky Rita felkérése.

2026. április 17. 12:24


Ahogy arról beszámoltunk, a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját is felkérte oktatási miniszterjelöltnek. Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, amely a Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő oktatási intézmények irányításáért felel. A katolikus kötődésű jelölt személye több Tisza-szimpatizáns körében is ellenérzést váltott ki, amelyet Tóta W. Árpád ateista publicista igyekezett enyhíteni a párt támogatói körében.

Tóta W. Árpád bejegyzésében saját ateista meggyőződéséből kiindulva próbálja relativizálni a jelölt vallásosságát. Azt hangsúlyozza, hogy szerinte a hit önmagában nem tesz senkit rossz emberré vagy alkalmatlan szakemberré, és pályafutása során számos vallásos emberrel találkozott, akik szerinte helytálltak a munkájukban.

Ugyanakkor elismeri, hogy a valódi kérdés nem a vallás, hanem a lojalitás: szerinte az lehet problémás, ha egy döntéshozó külső – például egyházi – befolyás alá kerül. Ennek kapcsán élesen bírálja az egyházak magyar oktatásban betöltött szerepét, amelyet túlzottnak és károsnak tart, különösen a finanszírozás és a szegregáció kérdésében.

A publicista végül úgy érvel: ha egy vallásos jelölt képes lenne érdemi reformokat végrehajtani és visszaszorítani az egyházi befolyást az oktatásban, az akár pozitív meglepetést is okozhatna. Szerinte a szakmai teljesítmény az, ami végső soron mérvadó – nem pedig az, hogy valaki miben hisz.

Magyar Péter pénteken ugyanakkor jelezte: az oktatási és kulturális miniszteri posztra Rubovszky Ritán kívül több jelölt neve is felmerült, de egyelőre nem született végleges döntés. Hozzátette, hogy a jövő héten több miniszteri poszttal kapcsolatban is várhatók bejelentések.

Nyitókép: Youtube-képernyőfotó

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sanyago
2026. április 17. 14:22
Elolvastam a posztját, gyomorforgató keresztényként ezt megélni. Csak erős idegzetűeknek, ha valaki mégis megtenné!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. április 17. 14:21
szét fogják ezek marni egymást legalábbis a szimpatizánsok szintjén mert az egy kurva kemény söpredék a nácitól a büdöskomcsiig
Válasz erre
1
0
fatman
2026. április 17. 14:18
nyírjátok ki egymást, lehetőleg máma még!!!
Válasz erre
2
0
Zafír
2026. április 17. 14:08
És még csak péntek van…😄Reggel a facebook feldobott egy posztot errről . A tiszások és a nemannyiratiszásokdenfideszek-magukat változásban bízó demokratáknak nevezik- már egymást szidták-hordták. Repkedtek a takarodj, majdtondodmeg, nemtemondomeg, péteteztne, pétermostkomolyan. Áradt a szeretet, a béke és az igazi demokrácia lengte be az étert. (A démosz még kicsit rutintalan a nyerésben)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!