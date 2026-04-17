Popcornt elő: az ateista Tóta W. igyekszik csitítani a lázongó tiszásokat Rubovszky Rita, a katolikus hátterű oktatási miniszterjelölt felkérése miatt

Ugyanakkor elismeri, hogy a valódi kérdés nem a vallás, hanem a lojalitás: szerinte az lehet problémás, ha egy döntéshozó külső – például egyházi – befolyás alá kerül. Ennek kapcsán élesen bírálja az egyházak magyar oktatásban betöltött szerepét, amelyet túlzottnak és károsnak tart, különösen a finanszírozás és a szegregáció kérdésében.

A publicista végül úgy érvel: ha egy vallásos jelölt képes lenne érdemi reformokat végrehajtani és visszaszorítani az egyházi befolyást az oktatásban, az akár pozitív meglepetést is okozhatna. Szerinte a szakmai teljesítmény az, ami végső soron mérvadó – nem pedig az, hogy valaki miben hisz.

Magyar Péter pénteken ugyanakkor jelezte: az oktatási és kulturális miniszteri posztra Rubovszky Ritán kívül több jelölt neve is felmerült, de egyelőre nem született végleges döntés. Hozzátette, hogy a jövő héten több miniszteri poszttal kapcsolatban is várhatók bejelentések.