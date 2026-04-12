Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a hét Kurszki területi lakost Kijev erőszakkal tartotta fogva túszként.

Röviddel később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a fogolycserét. „Százhetvenöt katona. A fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, határőrök, altisztek és tisztek, valamint hét polgári személy” – írta az elnök a Telegramon.

„Katonáink különböző frontokon védték Ukrajnát: Mariupolban, a csernobili atomerőműnél, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Szumi, Kijev megyében és a Kurszki területen” – írta. „Sebesültek is vannak közöttük. Legtöbbjük 2022 óta van fogságban. És végre – itthon” – tette hozzá Zelenszkij.