Végre meglépte Oroszország és Ukrajna: életbe lépett a tűzszünet – Putyinék még az eddig elért eredményt is bemutatták

Váratlan fordulat: már kezdik feladni a harcot Ukrajnában – minél hamarabb szeretnék lezárni a háborút
Már csak Putyin válaszára várnak.
Hivatalosan életbe lépett a tűzszünet az ukrajnai fronton az ortodox húsvét alkalmából. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetett, hogy hadserege „lépésről lépésre válaszol” a tűzszünet esetleges megsértésére.
A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.
A tűzszünetet megelőzően a szemben álló felek összesen 350 hadifoglyot cseréltek ki, mindkét fél 175 foglyot engedett szabadon
– közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca a MAX üzenetküldő alkalmazásban azt is bejelentette, hogy a hadifoglyokon túl hét másik orosz állampolgár is visszatért. A minisztérium egyben köszönetet mondott az Egyesült Arab Emírségeknek a fogolycserében történt közvetítésért.
Vlagyimir Megyinszkij, az orosz elnök tanácsadója a Telegramon közölte, hogy a hét Kurszki területi lakost Kijev erőszakkal tartotta fogva túszként.
Röviddel később Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a fogolycserét. „Százhetvenöt katona. A fegyveres erők katonái, a Nemzeti Gárda tagjai, határőrök, altisztek és tisztek, valamint hét polgári személy” – írta az elnök a Telegramon.
„Katonáink különböző frontokon védték Ukrajnát: Mariupolban, a csernobili atomerőműnél, Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Herszon, Zaporizzsja, Szumi, Kijev megyében és a Kurszki területen” – írta. „Sebesültek is vannak közöttük. Legtöbbjük 2022 óta van fogságban. És végre – itthon” – tette hozzá Zelenszkij.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
