Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Kijev főtárgyalója szerint nem fog sokáig tartani az ukrajnai háború lezárása, mivel a felek egyre közelebb kerülnek a kompromisszumhoz – szúrta ki a Kárpáthír.

A tisztségviselő úgy véli, a maximális követelések hangoztatása ellenére mindkét oldal felismerte a konfliktus befejezésének szükségességét.

A tárgyalások hátterével kapcsolatban Budanov rámutatott: Oroszország kifejezetten érdekelt a mielőbbi megállapodásban. Ennek oka, hogy Moszkva – ellentétben Ukrajnával – a saját költségvetését éli fel, a háborús kiadások pedig számításai szerint már trilliókra rúgnak. Igaz ugyan, hogy a területi engedményekről még nem született végleges döntés, az ukrán delegáció vezetője szerint hatalmas előrelépés, hogy mára mindenki számára világossá váltak az elfogadható határok.