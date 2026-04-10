Váratlan fordulat: már kezdik feladni a harcot Ukrajnában – minél hamarabb szeretnék lezárni a háborút

Innen már nincs kiút: harapófogóba került Zelenszkij – Putyin után Trump is visszautasította
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
Már csak Putyin válaszára várnak.
Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Kijev főtárgyalója szerint nem fog sokáig tartani az ukrajnai háború lezárása, mivel a felek egyre közelebb kerülnek a kompromisszumhoz – szúrta ki a Kárpáthír.
A tisztségviselő úgy véli, a maximális követelések hangoztatása ellenére mindkét oldal felismerte a konfliktus befejezésének szükségességét.
A tárgyalások hátterével kapcsolatban Budanov rámutatott: Oroszország kifejezetten érdekelt a mielőbbi megállapodásban. Ennek oka, hogy Moszkva – ellentétben Ukrajnával – a saját költségvetését éli fel, a háborús kiadások pedig számításai szerint már trilliókra rúgnak. Igaz ugyan, hogy a területi engedményekről még nem született végleges döntés, az ukrán delegáció vezetője szerint hatalmas előrelépés, hogy mára mindenki számára világossá váltak az elfogadható határok.
A moszkvai források azonban nem osztják Budanov optimizmusát.
A Bloombergnek nyilatkozó Kreml-közeli bennfentesek szerint a biztonsági garanciákról szóló egyeztetések gyakorlatilag holtpontra jutottak, és alig történt érdemi haladás.
Az orosz álláspont szerint a konfliktus végleges lezárásához Kijeven túlmutató, szélesebb körű paktumra van szükség, amelybe az Egyesült Államokat és Európát is bevonják.
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
