Innen már nincs kiút: harapófogóba került Zelenszkij – Putyin után Trump is visszautasította

Felfüggesztették a béketárgyalások politikai és katonai vonalát a közel-keleti háború miatt – közölte az Ukrinform Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadójának televíziós nyilatkozata alapján. A Kárpáthír által kiszúrt hír szerint a tisztségviselő úgy látja,

amíg a közel-keleti konfliktus tart, az ukrajnai háborúval kapcsolatos tárgyalások is szünetelnek.

A lap felidézte, hogy a legutóbbi kétoldalú, ukrán–amerikai formátumú diplomáciai egyeztetésre március 21. és 22. között került sor Floridában.