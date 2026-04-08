Innen már nincs kiút: harapófogóba került Zelenszkij – Putyin után Trump is visszautasította

Felkészült a háború végére Zelenszkij: visszautasíthatatlan ajánlatot adott Putyinnak
Az ukrán elnök javaslatát amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.
Felfüggesztették a béketárgyalások politikai és katonai vonalát a közel-keleti háború miatt – közölte az Ukrinform Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal tanácsadójának televíziós nyilatkozata alapján. A Kárpáthír által kiszúrt hír szerint a tisztségviselő úgy látja,
amíg a közel-keleti konfliktus tart, az ukrajnai háborúval kapcsolatos tárgyalások is szünetelnek.
A lap felidézte, hogy a legutóbbi kétoldalú, ukrán–amerikai formátumú diplomáciai egyeztetésre március 21. és 22. között került sor Floridában.
A politikai megakadások ellenére a humanitárius komponens továbbra is működik.
Podoljak megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij elnök és Kirilo Budanov ukrán kémfőnök korábban bejelentették a fogolycserék folytatásának lehetőségét,
és az ezen a területen zajló munka jelenleg is folyamatos.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök energetikai létesítményekre vonatkozó részleges tűzszünetet javasolt Oroszországnak hétfő esti videóüzenetében.
Zelenszkij szerint a javaslatot amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Óriási baj az is Ukrajna számára, hogy az El País spanyol lap elemzése szerint a 2025. februári fehér házi konfliktus utáni stabilizációs kísérletek ellenére Kijev már az amerikai támogatás drasztikus csökkenésére, vagy akár teljes elvesztésére készül egy több évig elhúzódó háborúban. A feszültséget csak fokozta Volodimir Zelenszkij és Marco Rubio amerikai külügyminiszter nyílt vitája.
Az ukrán elnök javaslatát amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
Az ukrán elnök javaslatát amerikai közvetítők útján eljuttatták Moszkvának.