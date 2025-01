Nosferatu: nem egy Max Schreck, de azért megfagyasztja benned a vért

Az eredeti, 1922-es Nosferatu Orlok grófja (Getty Images, ullstein bild Dtl.)

Nosferatu, az éjszaka fantomja

Mint említettem, úgy általában a klasszikus európai filmgyártás és a német expresszionizmus közel áll a szívemhez, így a 102 esztendős Nosferatu is, amit Robert Eggers filmjének érkezése miatt a napokban újra is néztem a rend kedvéért. Aztán rájöttem, hogy ez hiba volt. Mert a moziban ülve közel egy órán át újra és újra az jutott eszembe, hogy „jó-jó, de miért így oldották meg, és amúgy is jó az eredeti mind a mai napig". Aztán rájöttem, hogy akik beülnek majd a moziba, többségében még nem látták a Nosferatut, így nekik az mindegy, hogy milyen volt, a modern feldolgozás pedig többnyire kiválóan teljesít.

Legalábbis horrorfilmként, és ugye az eredeti, 1922-es változat egyik nagy erénye pont az, hogy önmagában is nagyszerűen működik.

Az persze A boszorkány és A világítótorony után várható volt, hogy ez a modernizált történet durvább, sötétebb és talán még gonoszabb is lesz, éppen ezért azonban jobban be is illeszthető a halmazba. Igen, kérem, ez horrorfilm, nem más, nincs ámítás, és minden belefér, ami a csövön kifér. Mindenképpen komorabb, nyomasztóbb, ráadásul változtatásai közül sem mind válik a kárára. Tetszett például, hogy itt Orlok az eredeti, Max Schreck-féle gróf és a történelmi Vlad Tepes keveréke. Bár szerintem az 1922-es elképzelés jobban rezonált az ősi gonosz koncepciójára.