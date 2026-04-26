Kivételes kordokumentum: magyar tinédzserek életét mutatta be a BBC a rendszerváltás küszöbén

A film több fiatal történetét is bemutatja. Az egyik szereplő, László Budapest IX. kerületében él egy lakótelepen. Kedveli a futballt, a számítógépes játékokat és az R-Go együttest. Iskolában angolul tanul, és olyan munkát szeretne, ahol ezt a tudását használhatja. Szabadidejében barátaival a Váci utcán találkozik, amelyet a riport „Budapest leginkább nyugatias utcájaként” ír le. Egy másik szereplő, Gabriella egy újabb építésű pesti lakótelepen él, jó körülmények között. Az érettségi előtt áll, és újságíró szeretne lenni. Nyáron a Kommunista Ifjúsági Szövetség táborában vesz részt, ahol újságírói készségeit fejleszti. A riport szerint jól érzi magát Magyarországon, és nem tervezi, hogy külföldre költözik.