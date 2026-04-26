Itt a diagnózis: Liverpoolban siratják a klublegendát, Egyiptomban viszont ünnepelnek
Hetekre kidőlt a szezon hajrájában a támadó, ezzel véget ért a liverpooli karrierje. A nyári világbajnokságra azonban felépülhet Mohamed Szalah.
Egy 1989-ben készült BBC-riport fiatalok történetein keresztül mutatta meg, milyen volt Magyarország a rendszerváltás előtti hónapokban.
Különleges korrajzot ad egy 1989-ben sugárzott BBC-riport, amely a magyar fiatalok mindennapjait és jövőképét mutatta be a rendszerváltás előtti időszakban. A műsort Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója készítette, aki saját szemszögéből mutatta be a magyar tinédzserek életét. A riport szerint a fiatalok már nagyobb szabadságot élveztek, mint szüleik generációja, miközben az ország gyors átalakuláson ment keresztül.
A film több fiatal történetét is bemutatja. Az egyik szereplő, László Budapest IX. kerületében él egy lakótelepen. Kedveli a futballt, a számítógépes játékokat és az R-Go együttest. Iskolában angolul tanul, és olyan munkát szeretne, ahol ezt a tudását használhatja. Szabadidejében barátaival a Váci utcán találkozik, amelyet a riport „Budapest leginkább nyugatias utcájaként” ír le. Egy másik szereplő, Gabriella egy újabb építésű pesti lakótelepen él, jó körülmények között. Az érettségi előtt áll, és újságíró szeretne lenni. Nyáron a Kommunista Ifjúsági Szövetség táborában vesz részt, ahol újságírói készségeit fejleszti. A riport szerint jól érzi magát Magyarországon, és nem tervezi, hogy külföldre költözik.
A film kitér a vidéki életre is. A Mecsek lábánál fekvő Martonfa példáján keresztül mutatja be a falusi környezetet. A település akkoriban azok közé tartozott, ahol még nem volt vezetékes víz. Itt él egy másik László a családjával: menyasszonyával, testvéreivel és szüleivel. Édesanyja a helyi termelőszövetkezetben dolgozik, édesapja pedig saját gazdaságot működtet.
Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris Intézet elnöke éles kritikával illette az Európai Unió 2026-ban kiteljesedő „Demokrácia Pajzs” elnevezésű szabályozási csomagját.
A riport megjegyzi: bár sok fiatal a városokba költözik, hogy új életet kezdjen, a martonfai László és menyasszonya a faluban képzeli el a jövőjét.
A BBC műsora szerint a magyar fiatalok büszkék voltak arra, hogy magyarok, és fontosnak tartották, hogy mások is megértsék, mit jelent ez számukra.
A riport 1989. január 12-én került adásba a BBC Two csatornán.
