Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
bbc magyar fiatal rendszerváltás riport élet budapest

Kivételes kordokumentum: magyar tinédzserek életét mutatta be a BBC a rendszerváltás küszöbén

2026. április 26. 16:55

Egy 1989-ben készült BBC-riport fiatalok történetein keresztül mutatta meg, milyen volt Magyarország a rendszerváltás előtti hónapokban.

Különleges korrajzot ad egy 1989-ben sugárzott BBC-riport, amely a magyar fiatalok mindennapjait és jövőképét mutatta be a rendszerváltás előtti időszakban. A műsort Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója készítette, aki saját szemszögéből mutatta be a magyar tinédzserek életét. A riport szerint a fiatalok már nagyobb szabadságot élveztek, mint szüleik generációja, miközben az ország gyors átalakuláson ment keresztül.

A film több fiatal történetét is bemutatja. Az egyik szereplő, László Budapest IX. kerületében él egy lakótelepen. Kedveli a futballt, a számítógépes játékokat és az R-Go együttest. Iskolában angolul tanul, és olyan munkát szeretne, ahol ezt a tudását használhatja. Szabadidejében barátaival a Váci utcán találkozik, amelyet a riport „Budapest leginkább nyugatias utcájaként” ír le. Egy másik szereplő, Gabriella egy újabb építésű pesti lakótelepen él, jó körülmények között. Az érettségi előtt áll, és újságíró szeretne lenni. Nyáron a Kommunista Ifjúsági Szövetség táborában vesz részt, ahol újságírói készségeit fejleszti. A riport szerint jól érzi magát Magyarországon, és nem tervezi, hogy külföldre költözik.

A film kitér a vidéki életre is. A Mecsek lábánál fekvő Martonfa példáján keresztül mutatja be a falusi környezetet. A település akkoriban azok közé tartozott, ahol még nem volt vezetékes víz. Itt él egy másik László a családjával: menyasszonyával, testvéreivel és szüleivel. Édesanyja a helyi termelőszövetkezetben dolgozik, édesapja pedig saját gazdaságot működtet.

A riport megjegyzi: bár sok fiatal a városokba költözik, hogy új életet kezdjen, a martonfai László és menyasszonya a faluban képzeli el a jövőjét.

A BBC műsora szerint a magyar fiatalok büszkék voltak arra, hogy magyarok, és fontosnak tartották, hogy mások is megértsék, mit jelent ez számukra.

A riport 1989. január 12-én került adásba a BBC Two csatornán.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Medici
2026. április 26. 18:16
A mai fiatalok is Magyarok!!! Az országgyűlési választás előtt az egyiktől megkérdezték, hogy mit szólna ahhoz, ha az üzemanyag ára szabadjára lenne eresztve, a hazai árak jóval magasabbak lennének mint jelenleg. Válasz: - Engem nem érdekel, nincs autóm! Szóval ő valóban büszke a Magyarságára!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 26. 17:40
A mostani rendszerváltásról is sok kordokumentum készült. Az egyik a pl. Bálnában, a TV2 és HírTV stúdióiban. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!