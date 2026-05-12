Aztán ha ezzel is megvagyunk, lassan leeshetnénk a választási vereség okainak boncolgatásáról és a sebek nyalogatásáról. Kívülről fújjuk már a lehetséges összetevőket, kijöttünk a sokkból, és nem lehet addig gyászmunkázni feszt, míg mind meghalunk.

Schiffer András pompás indexes trilógiája után időpazarlás is a tetejébe, abban minden benne van, mint a Fradi-kolbászban. A jövő bekopogtatott, majd miután nem kapott választ, ránk rúgta az ajtót. Nincs mese, illő módon fogadnunk kell, különben elviszi a családi ezüstöt az utolsó kiskanálig.”