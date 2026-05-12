Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz Schiffer András Dopeman orbán viktor

Mit gondol Orbán Viktor?

2026. május 12. 06:51

A polgári Magyarország gondolata nem csupán egy „politikai termék”, valóban több annál.

2026. május 12. 06:51
null
Hegyi Zoltán
Magyar Nemzet

„És akkor Orbán Viktor felkerekedett, és elment a Doperanos-ba, hogy beszélgessen egy kicsit Lacival és Gyuszival, sajnálatomra Viktória nem vett részt a társalgásban. Orbán Viktor a mostani miniszterelnöki ciklusának utolsó napján látogatott el oda, ahol a kampány során kétszer is megfordult. És ezzel többeknél ki is verte a biztosítékot nyomban. Itt is, ott is. Szerintem meg bízzuk rá, hogy mikor hová megy, nagyfiú már, majd eldönti. Gondolom, jön majd hozzánk is (Magyar Nemzet), a Mandinerhez is, és jól mutatna egy kolumnás interjú a megyei napilapokban is, jólesne a tábornak, pláne hogy momentán félárbócon a zászló, a lelkek kóvályognak. De most így döntött, nyilván oka volt rá, tartsuk tiszteletben. Valamint aki továbbra is jobbernek, konzervatívnak, patriótának (nem kívánt törlendő) tartja magát, véleményem szerint jobban teszi, ha nagy keservében nem próbál meg most mindent ráverni Orbánra. Az ekézést nyugodtan rábízhatjuk a másik oldalra, nyomják is, ahogy a csövön kifér, mert még mindig minden róla szól.

Ezt is ajánljuk a témában

Annál is inkább bölcsebb magatartás lenne ez, mert már egy jó ideje, aki a Fideszre szavazott, az Orbán Viktorra szavazott, arra a karizmatikus politikusra, akit az Isten is irányítónak teremtett, és rajta keresztül egy világszemléletre, amit nem váltogatunk olyan tempóban, mint az alsógatyát. Egyébként meg ismét eljött a helyezkedések ideje, olyan ütemben, hogy az még a világűrből is látszik, az atlantista újfideszt úgyis fel kell tölteni valakikkel. Akárkikkel, kell a szakértelem, ugyebár.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Aztán ha ezzel is megvagyunk, lassan leeshetnénk a választási vereség okainak boncolgatásáról és a sebek nyalogatásáról. Kívülről fújjuk már a lehetséges összetevőket, kijöttünk a sokkból, és nem lehet addig gyászmunkázni feszt, míg mind meghalunk. 

Schiffer András pompás indexes trilógiája után időpazarlás is a tetejébe, abban minden benne van, mint a Fradi-kolbászban. A jövő bekopogtatott, majd miután nem kapott választ, ránk rúgta az ajtót. Nincs mese, illő módon fogadnunk kell, különben elviszi a családi ezüstöt az utolsó kiskanálig.” 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

A Fidesz vereségének okai, amelyek a Holdról is látszanak

Az első olyan választáson vagyunk túl az új magyar demokrácia történetében, ahol nem számított a tematizáció, csak az érzület.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!