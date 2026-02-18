Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás olaj Zelenszkij

Zelenszkij nem is titkolta, hogy kiiktatná Magyarország olajellátását – Menczer Tamás teljes erőből vágott oda az ukrán elnöknek és a Tisza Pártnak (VIDEÓ)

2026. február 18. 12:32

A miniszter szerint Ukrajna bábkormányt akar létrehozni Magyarországon.

2026. február 18. 12:32
null

Menczer Tamás közösségi oldalán tette közzé azt a videórészletet, melyben Zelenszkij nyíltan kijelentette:

Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyaroroszágon”.

Menczer szerint az ukrán elnök kész arra is, hogy „elzárja a vezetéket”, de attól sem riad vissza az eddigiek alapján, hogy „esetleg felrobbantja” azt. „Aki ilyet tesz, az Magyarország ellensége. Ukrajna az ellenségünk. Orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság” – tette hozzá.

A politikus kifejtette: Zelenszkij politikai okokból támadja Magyarországot, melynek lényege, hogy

„olyan bábkormánya legyen hazánknak, amely támogatja a háborút, támogatja Ukrajna uniós tagságát és odaadja a magyarok pénzét Ukrajnának.”

Menczer Tamás kijelentette: „Ez a Tisza. Mi pedig – Orbán Viktor vezetésével – minderre nemet mondunk.”

Magyarországot meg fogjuk védeni! Magyarország az első! Nem Ukrajna”

– szögezte le a miniszter.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 11 komment

borsos-2
2026. február 18. 14:29
Na végre! A következő lépés a gáz és s villamos energia leállítása lesz, ha náci csürhe tovább akadékosodik.
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. február 18. 13:30 Szerkesztve
A kormány és a Mol négy évig totojázott és kötözködött, most letolt nadrággal érte a Barátság vége Négy éve tart az ukrajnai háború, és a kormány ahelyett, hogy ezalatt felkészült volna az orosz olajról leválásra, folyton a függőségünket bizonygatta, közben pedig elidegenítette magától Ukrajnát és Horvátországot, a két olajtranzitországot. Erre most leállt a Barátság olajvezeték. Indokolt-e pánikolni? És jöhet-e ezerforintos benzinár? A horvát miniszter némi kárörömmel írt arról, hogy meghatotta, Szijjártó Péter mennyire tiszteli az uniós jogot Kedves kollégám, Szijjártó Péter, őszintén szívmelengető hallani, hogy Magyarország ilyen meggyőződéssel beszél az uniós jogról, európai értékekről és kötelezettségekről. Ezek a szavak tartják stabilitásban és biztonságban egész régiónka. Üzent Szijjártó Péternek Ante Šušnjar horvát gazdasági miniszter
Válasz erre
0
4
borsos-2
2026. február 18. 13:02
Meddig hagyjuk még válasz nélkül a náci gnóm fenyegetőzését? Ez a polkorrekt visszanyögdécselés olyan szánalmas, hogy az mélyen felháborít!
Válasz erre
3
0
madre79
2026. február 18. 13:00
El kell zárnunk a villany és olajcsapokat az ukránok felé! Ha lúd, legyen kövér!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!