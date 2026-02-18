Zelenszkij nem is titkolta, hogy kiiktatná Magyarország olajellátását – Menczer Tamás teljes erőből vágott oda az ukrán elnöknek és a Tisza Pártnak (VIDEÓ)

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
A miniszter szerint Ukrajna bábkormányt akar létrehozni Magyarországon.
Menczer Tamás közösségi oldalán tette közzé azt a videórészletet, melyben Zelenszkij nyíltan kijelentette:
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
Mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyaroroszágon”.
Menczer szerint az ukrán elnök kész arra is, hogy „elzárja a vezetéket”, de attól sem riad vissza az eddigiek alapján, hogy „esetleg felrobbantja” azt. „Aki ilyet tesz, az Magyarország ellensége. Ukrajna az ellenségünk. Orosz földgáz és kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság” – tette hozzá.
A politikus kifejtette: Zelenszkij politikai okokból támadja Magyarországot, melynek lényege, hogy
„olyan bábkormánya legyen hazánknak, amely támogatja a háborút, támogatja Ukrajna uniós tagságát és odaadja a magyarok pénzét Ukrajnának.”
Menczer Tamás kijelentette: „Ez a Tisza. Mi pedig – Orbán Viktor vezetésével – minderre nemet mondunk.”
Magyarországot meg fogjuk védeni! Magyarország az első! Nem Ukrajna”
– szögezte le a miniszter.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP