Szégyen: összefirkálták a Terror Háza Múzeum falát (FOTÓ)

Ez nagyon ocsmány volt: budapesti herekampány a Tiszának – Puzsér Róberttel, zenével és bulival
Így mulattak a tiszás fiatalok a Hősök terén. Kacsoh Dániel írása.
Ez a rongálás a terrorrendszerek és az 1956-os megtorlások áldozatainak emlékét veszi semmibe.
Szerkesztőségünk birtokába jutott egy fotó, amelyen az ellenzék által használt rövidítés, az „O1G” látható. A kísérőszövgből kiderült, hogy a firka az Andrássy úton található Terror Háza Múzeum falára került fel.
Mivel a múzeum közel található a Hősök teréhez, így nagy valószínűséggel egy, a Rendszerbontó Nagykoncertre igyekvő vagy távozó személy követhette el a rongálást.
Mint köztudott, a Terror Háza Múzeum azon nemzeti emlékhelyünk, mely az 1956-os kivégzettek es a terrorrendszerek áldozatainak állít emléket. Ez a tett pedig ezen személyek mártíromságának és szenvedésének semmibevételével ér fel.
A rendezvényen a Mandiner stábja is jelen volt, és igencsak érdekes tapasztalattal gyarapodtak a kollégák. Mint korábban megírtuk, a rendezvényre érkezett fiatalok politikai felkészültségéről sokat elárult, hogy az egyik interjúalanynak fogalma sem volt arról, hogy mit skandálnak körülötte az emberek.
A megkérdezett fiatal nő ugyanis nem tudta megválaszolni kik is a „ruszkik”, sőt, összekeverte őket a nácikkal.
A rövid beszélgetést alább tekintheti meg:
