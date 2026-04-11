Előkerültek a videófelvételek: az ellenzéki koncert egyik résztvevője gyalázta meg a Terror Háza Múzeum épületét (VIDEÓ)

Szégyen: összefirkálták a Terror Háza Múzeum falát (FOTÓ)
Ez a rongálás a terrorrendszerek és az 1956-os megtorlások áldozatainak emlékét veszi semmibe.
Az intézmény vezetői arra kérik a Rendszerbontó nagykoncert szervezőit, hogy ítéljék el a múzeum megrongálását.
Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, szerkesztőségünk birtokába jutott egy fotó az Andrássy úton található Terror Háza Múzeum faláról, amelyen az ellenzék által használt rövidítés, az „O1G” látható. Az épület megrongálásával az elkövetők a terrorrendszerek és az 1956-os megtorlások áldozatainak emlékét veszik semmibe.
Nem sokkal később egy közleményt osztottak meg a Terror Háza Múzeum Facebook-oldalán, amelyben elítélik a történelmi emlékhely megrongálását, amely egyben súlyos tiszteletlenség a náci és a kommunista diktatúrák, a XX. század elnyomó rendszereinek áldozataival szemben. Az intézmény közleménye szerint
„az ilyen tettek elfogadhatatlanok Magyarországon, egy demokratikus jogállamban, és nem maradhatnak következmények nélkül”.
A közleménnyel együtt egy videófelvételt is megosztottak, amelyen jól látható, hogy az elkövető 23:30-kor a Hősök tere felől érkezett, ahonnan többen is szállingóztak hazafelé az ellenzéki Rendszerbontó nagykoncert után.
„Kérjük a közvéleményt és különösen a koncert szervezőit, hogy a Terror Háza Múzeum meggyalázását ítéljék el, és közösen álljunk ki a magyar történelmi emlékezet tisztelete mellett! Elvárjuk, hogy az elkövető bocsánatot kérjen!”
– zárják a közleményt.
