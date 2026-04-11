Lázár János is megszólalt a pénteki botrányos ellenzéki rendezvényről: Az országnak nincs szüksége balhéra és polgárháborúra

„Én szeretem, hogyha a fiatalok koncertre járnak és szórakoznak, de szerintem ez nem igazi szórakozás volt, ahol másokat gyaláznak, gyűlölködnek, uszítanak” – értékelte az építési és közlekedési miniszter Bohár Dánielnek a Rendszerbontó nagykoncerten történteket.

Hangsúlyozta, az országnak nem az ilyen provokációkra van szüksége, hanem kommunikációra, a felmerülő problémák megvitatására, majd a beszélgetések békés lezárására.