04. 23.
csütörtök
vogel evelin radnai márk európai unió bíróság Magyar Péter gyerek orbán magyar férfi

Nem lenne baj, ha a Tisza szavazói minél hamarabb ráeszmélnének arra, hogy nagyon át vannak verve

2026. április 23. 21:14

Ez lenne a kiút az ostobaság országából.

2026. április 23. 21:14
Horváth K. József
Mandiner

Az elmúlt időszakban többször megjelent az interneten és más nyilvános fórumokon két férfi, Radnai Márk és Magyar Péter fényképe. Radnai fehér ingben, kezében a szelfit készítő masina, Magyar Péter pedig kékben virágzik, háttérben a parlament egekbe törő csúcsaival. Szóval valami hihetetlen idillikus kép a hatalom ormait megmászni készülő, enyhén mosolygó férfiakról. Az embernek eszébe sem jutott, hogy mást gondoljon, mint azt, amit lát. Aztán jött a Magyar és Vogel Evelin között zajló pikáns beszélgetés. És a budapesti Hősök terén tartott június 8-ai nagygyűlés, ahol elhangzott Magyartól: 

„Olyan ország, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást gondol, mint a többség, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást és máshogyan szeret, mint a többség."

Ha jól olvasom, a mondat a társadalmi megbékélésről és az elfogadásról szól, több fontos réteggel. A „mást és máshogyan szeret” fordulatot sokan a szexuális kisebbségek (LMBTQ+ közösség) felé tett gesztusként, a gyűlöletkeltés elleni kiállásként értelmezték. Ezzel a kijelentéssel Magyar a kormányzati kommunikációval szemben egy liberálisabb, inkluzívabb jövőképet vázolt fel, amelyben az állam nem ítélkezik a polgárok magánélete vagy világnézete felett.

Az persze nagy kérdés, hogy eddig volt-e ez másképpen? Szerintem nem. Minden ezzel ellentétes állítás színtiszta manipuláció, a gyűlöletkeltés, a hergelés tipikus formája. Az Európai Unió Bíróság éppen ezt mondta ki. 

A három saját és Gyurcsány előző házasságából két gyereket nevelő Dobrev ez alapján hangsúlyozta, hogy uniós jogot sért a melegeket a pedofilokkal összemosó törvény. Azzal verte a mellét, hogy 

amit Orbánék „gyermekvédelemnek” neveztek, az valójában egy gyalázatos kirekesztés volt. 

Ez az ítélet szerinte nemcsak jogi döntés, hanem erkölcsi üzenet is: nem lehet embereket megbélyegezni azért, akik. A gyűlölet nem lehet politika. „Innen nincs vita. A diszkriminatív törvényeknek menniük kell.”

Természetesen szó sincs összemosásról. Csupán a gyerekek védelméről, ami Dobrevnek a jelek szerint nem számít. 

Erre válasz Bódis Kriszta tiszás korifeus Csipke Józsika című műve. Célja az érzékenyítés és a hagyományos sémák lebontása már az óvodában, az iskolában. 
Idézet a „műből”: 

„Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, kissé szokatlan ez, most akkor engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte.”

Valószínűleg ez lenne a Magyar Péter-féle „mást és máshogyan szeret” kijelentés tartalma. Ez lenne az érzékenyítés és a hagyományos sémák lebontása. Miközben az Alaptörvény kimondta: az apa férfi, az anya nő. Nincs harmadik út, ez nem is kérdés. Még akkor sincs, ha Brüsszel szerint joga van a férfiaknak szülni. Csak éppen a szervezetük képtelen rá. Ezt nyilván az Unióban is tudják, mégis megalkották ezt a szabályt, amellyel nem annyira a testre, mint az elmére akarnak hatni. Utalva rá, hogy a nemátalakítások korában akár már erről is szó lehet. Persze, nem lehet. A nemátakakításokkal járó sorstragédiákat most hagyjuk. Ennek ellenére Magyar Péternek valahogy így kéne lebontania a „hagyományos sémákat”. 

Akárhogy is erőlködik az önpusztító liberális fantázia, ez fából vaskarika. Magyarán lehetetlen. Nem lehet ugyanis fából vaskarikát csinálni, se férfinak gyereket szülni. 

A Tisza korábban kifejezetten kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben, mondta Dornfeld László.  Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozni. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd. Magyar Péter számára komoly kihívás lesz úgy megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, hogy közben ne veszítse el saját, ideológiailag sokszínű szavazótáborának jelentős részét.

Őszintén szólva: nem szurkolok nekik. Sőt! 

Orbántól ugyanis nem fogadták el a valóságot. Se a gendert, se a háborút, se a migrációt érintő ügyekben. 

Nem lenne baj, ha a Tisza szavazói minél hamarabb ráeszmélnének arra, hogy nagyon át vannak verve. Ez lenne a kiút az ostobaság országából. 

Lehet, hogy Radnai Márk és Magyar Péter több idilli fényképe is éppen ennek a jelképe.

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó) 

 

steinamanger-2
2026. április 23. 21:21
Á, hagyjuk is, hablatyolás az egész.
