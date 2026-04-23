Valószínűleg ez lenne a Magyar Péter-féle „mást és máshogyan szeret” kijelentés tartalma. Ez lenne az érzékenyítés és a hagyományos sémák lebontása. Miközben az Alaptörvény kimondta: az apa férfi, az anya nő. Nincs harmadik út, ez nem is kérdés. Még akkor sincs, ha Brüsszel szerint joga van a férfiaknak szülni. Csak éppen a szervezetük képtelen rá. Ezt nyilván az Unióban is tudják, mégis megalkották ezt a szabályt, amellyel nem annyira a testre, mint az elmére akarnak hatni. Utalva rá, hogy a nemátalakítások korában akár már erről is szó lehet. Persze, nem lehet. A nemátakakításokkal járó sorstragédiákat most hagyjuk. Ennek ellenére Magyar Péternek valahogy így kéne lebontania a „hagyományos sémákat”.

Akárhogy is erőlködik az önpusztító liberális fantázia, ez fából vaskarika. Magyarán lehetetlen. Nem lehet ugyanis fából vaskarikát csinálni, se férfinak gyereket szülni.

A Tisza korábban kifejezetten kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben, mondta Dornfeld László. Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozni. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd. Magyar Péter számára komoly kihívás lesz úgy megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, hogy közben ne veszítse el saját, ideológiailag sokszínű szavazótáborának jelentős részét.

Őszintén szólva: nem szurkolok nekik. Sőt!

Orbántól ugyanis nem fogadták el a valóságot. Se a gendert, se a háborút, se a migrációt érintő ügyekben.