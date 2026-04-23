Így még nem nézett ki magyar kormány – de vajon kié lesz a valódi hatalom?
Rengeteg a kérdés a hamarosan hivatalba lépő kabinet kapcsán. Megnéztük milyen modellek voltak eddig Magyarországon.
Az elmúlt időszakban többször megjelent az interneten és más nyilvános fórumokon két férfi, Radnai Márk és Magyar Péter fényképe. Radnai fehér ingben, kezében a szelfit készítő masina, Magyar Péter pedig kékben virágzik, háttérben a parlament egekbe törő csúcsaival. Szóval valami hihetetlen idillikus kép a hatalom ormait megmászni készülő, enyhén mosolygó férfiakról. Az embernek eszébe sem jutott, hogy mást gondoljon, mint azt, amit lát. Aztán jött a Magyar és Vogel Evelin között zajló pikáns beszélgetés. És a budapesti Hősök terén tartott június 8-ai nagygyűlés, ahol elhangzott Magyartól:
„Olyan ország, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást gondol, mint a többség, ahol senkit nem bélyegeznek meg azért, mert mást és máshogyan szeret, mint a többség."
Ha jól olvasom, a mondat a társadalmi megbékélésről és az elfogadásról szól, több fontos réteggel. A „mást és máshogyan szeret” fordulatot sokan a szexuális kisebbségek (LMBTQ+ közösség) felé tett gesztusként, a gyűlöletkeltés elleni kiállásként értelmezték. Ezzel a kijelentéssel Magyar a kormányzati kommunikációval szemben egy liberálisabb, inkluzívabb jövőképet vázolt fel, amelyben az állam nem ítélkezik a polgárok magánélete vagy világnézete felett.
Az persze nagy kérdés, hogy eddig volt-e ez másképpen? Szerintem nem. Minden ezzel ellentétes állítás színtiszta manipuláció, a gyűlöletkeltés, a hergelés tipikus formája. Az Európai Unió Bíróság éppen ezt mondta ki.
A három saját és Gyurcsány előző házasságából két gyereket nevelő Dobrev ez alapján hangsúlyozta, hogy uniós jogot sért a melegeket a pedofilokkal összemosó törvény. Azzal verte a mellét, hogy
amit Orbánék „gyermekvédelemnek” neveztek, az valójában egy gyalázatos kirekesztés volt.
Ez az ítélet szerinte nemcsak jogi döntés, hanem erkölcsi üzenet is: nem lehet embereket megbélyegezni azért, akik. A gyűlölet nem lehet politika. „Innen nincs vita. A diszkriminatív törvényeknek menniük kell.”
Természetesen szó sincs összemosásról. Csupán a gyerekek védelméről, ami Dobrevnek a jelek szerint nem számít.
Erre válasz Bódis Kriszta tiszás korifeus Csipke Józsika című műve. Célja az érzékenyítés és a hagyományos sémák lebontása már az óvodában, az iskolában.
Idézet a „műből”:
„Van a tündérkirálynőnknek egy húga és egy öccse, vágtak most egymás suttogó morajába a tündérkék. Mindkettőjük választott szerelmet magának! A fiú fiút választott, a lány lányt, és mi nem tudjuk, mitévők legyünk, kissé szokatlan ez, most akkor engedjük, ne engedjük, kérünk, dönts igazságosan! De Csipke egyáltalán nem vágott olyan aggodalmas képet, mint a tündérkék körülötte.”
Valószínűleg ez lenne a Magyar Péter-féle „mást és máshogyan szeret” kijelentés tartalma. Ez lenne az érzékenyítés és a hagyományos sémák lebontása. Miközben az Alaptörvény kimondta: az apa férfi, az anya nő. Nincs harmadik út, ez nem is kérdés. Még akkor sincs, ha Brüsszel szerint joga van a férfiaknak szülni. Csak éppen a szervezetük képtelen rá. Ezt nyilván az Unióban is tudják, mégis megalkották ezt a szabályt, amellyel nem annyira a testre, mint az elmére akarnak hatni. Utalva rá, hogy a nemátalakítások korában akár már erről is szó lehet. Persze, nem lehet. A nemátakakításokkal járó sorstragédiákat most hagyjuk. Ennek ellenére Magyar Péternek valahogy így kéne lebontania a „hagyományos sémákat”.
Akárhogy is erőlködik az önpusztító liberális fantázia, ez fából vaskarika. Magyarán lehetetlen. Nem lehet ugyanis fából vaskarikát csinálni, se férfinak gyereket szülni.
A Tisza korábban kifejezetten kerülte az állásfoglalást a nagy civilizációs kérdésekben, mondta Dornfeld László. Ez lehetővé tette, hogy olyan jobboldali szavazók is nyissanak a párt felé, akik ezekben az ügyekben inkább a Fidesz álláspontját támogatják. Most azonban ezekben a kérdésekben is egyértelmű döntéseket kell majd hozni. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a további uniós források megnyitását is ezekhez a döntésekhez kötik majd. Magyar Péter számára komoly kihívás lesz úgy megfelelni a brüsszeli elvárásoknak, hogy közben ne veszítse el saját, ideológiailag sokszínű szavazótáborának jelentős részét.
Őszintén szólva: nem szurkolok nekik. Sőt!
Orbántól ugyanis nem fogadták el a valóságot. Se a gendert, se a háborút, se a migrációt érintő ügyekben.
Nem lenne baj, ha a Tisza szavazói minél hamarabb ráeszmélnének arra, hogy nagyon át vannak verve. Ez lenne a kiút az ostobaság országából.
Lehet, hogy Radnai Márk és Magyar Péter több idilli fényképe is éppen ennek a jelképe.
(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)