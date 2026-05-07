05. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Lázár visszavonta a Pázmány Campus tenderét – Bódis Kriszta szerint „egy lépéssel előrébb vagyunk”

2026. május 07. 09:24

Bódis Kriszta nemrég egyeztetett Vitézy Dáviddal a beruházás ügyéről.

2026. május 07. 09:24
Érvénytelenítette a Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter – írta meg a Telex. A döntésre reagált Bódis Kriszta is, aki közösségi oldalán arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett Vitézy Dáviddal a beruházás ügyéről. A képviselő azt írta: a megbeszélésen szó volt „a Pázmány-projekt megállításáról, teljes átvilágításáról és újragondolásáról is”. Hozzátette, hogy körzeti képviselőként az ügyet 

az egyik legsúlyosabb helyi problémának tartja, amely kampányának is központi témája volt.

Bódis Kriszta szerint Vitézy Dáviddal, Pikó András józsefvárosi polgármesterrel és Jámbor András volt országgyűlési képviselővel együtt régóta fontosnak tartják, hogy „a helyiek hangja végre valódi súllyal jelenjen meg a döntéshozatalban”.

„Egy lépéssel előrébb vagyunk”

A politikus arról is beszámolt, hogy Vitézy Dávid még aznap egyeztetett Lázár Jánossal, ezért külön örül annak, hogy „ilyen gyorsan sikerült előrelépni egy régóta húzódó ügyben”. Bejegyzésében úgy fogalmazott: 

egy lépéssel előrébb vagyunk”, miután a miniszter érvénytelenítette a közbeszerzési eljárást.

A Telex szerint az érvénytelenítés hátterében az áll, hogy az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és annak hatályát a per idejére felfüggesztették. Emiatt jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető a területen, a minisztérium pedig nem tudja megkötni a kivitelezési szerződést.

A beruházás évek óta komoly vitákat vált ki Józsefvárosban. A projekt keretében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa a Palotanegyedben épülne fel, részben a korábbi Magyar Rádió épületeinek helyén. A bontások és az építkezés körüli forgalom miatt több helyi lakos és civil szervezet is tiltakozott az elmúlt időszakban.

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
h2so-4
2026. május 07. 12:05
Olvasom a kommenteket. Ömlik a szeretet a buta, narkós, minden szaros, önelégült, hülye, proli, komcsi, liberálnáci tiszásokra csupán azért, mert nem a Fideszre szavaztak. Csak egy adat. A diplomások 75% a nem a Fideszt választotta.
nagy eszter
2026. május 07. 11:13
lám itten van csipkejózsika, hát az oroszlánt verni kén, hogy megegye.
cint04
2026. május 07. 11:11
Amugy a Pázmányt nem sajnálom katolikus egyetem az ember azt várná ha a gyereke oda ját legalább nem esik a képébe egy méretes néger fasz .. aztán a szart nem a pszichológusaik a sajt egyetemük vezetését szinte provokálva beszélnek a mindenféle amugy a jobb időkben szimplán az elmebaj kategóriájába sorolható LMBTQ bullshitról meg a biológiai axiomáit idézőjelbe tevő hány emberi nem van .. a klasszik nincs már igazság nincs igen vagy nem csak a szarnak a paszírozása kenése gyurmázása, spektrumok meg folytaonos átmenetek .. anyátok picsája rohadt buzilobbi
cint04
2026. május 07. 11:06
folyt: szal szerinte Fehrváron minden okés meg ő beszél a helyiekkel. Komolyan? Pedig a legutóbbi választáson amikor az ürge kb 75% kapott, már az ismerősök azt mondták köptek egyet amikor rá szavaztak, csak a többi degenerált jelölt volt. Aztán Budapest túlzsúfolt igaz, hogy ott a Múzeumkert, de főleg ott a 8kerben a szűk emeletes utcák, ahol napfényt alig látnak .. ahhoz képest még egy lakótelep is maga a szabadság. Nem ismerem a terveket, de nem lepne meg, ha megkérdeznék a helyieket oda mit építsenek azt mondanák parkot (alatta mélygarázzsal) esetleg egy olyan belvárosi teret mint a Liszt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!