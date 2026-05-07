Lázár visszavonta a Pázmány Campus tenderét – Bódis Kriszta szerint „egy lépéssel előrébb vagyunk”

Érvénytelenítette a Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter – írta meg a Telex. A döntésre reagált Bódis Kriszta is, aki közösségi oldalán arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett Vitézy Dáviddal a beruházás ügyéről. A képviselő azt írta: a megbeszélésen szó volt „a Pázmány-projekt megállításáról, teljes átvilágításáról és újragondolásáról is”. Hozzátette, hogy körzeti képviselőként az ügyet

az egyik legsúlyosabb helyi problémának tartja, amely kampányának is központi témája volt.

Bódis Kriszta szerint Vitézy Dáviddal, Pikó András józsefvárosi polgármesterrel és Jámbor András volt országgyűlési képviselővel együtt régóta fontosnak tartják, hogy „a helyiek hangja végre valódi súllyal jelenjen meg a döntéshozatalban”.