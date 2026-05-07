Lázár visszavonta a Pázmány Campus tenderét – Bódis Kriszta szerint „egy lépéssel előrébb vagyunk”

Bódis Kriszta nemrég egyeztetett Vitézy Dáviddal a beruházás ügyéről.
Érvénytelenítette a Pázmány Campus kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárást Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter – írta meg a Telex. A döntésre reagált Bódis Kriszta is, aki közösségi oldalán arról számolt be, hogy nemrég egyeztetett Vitézy Dáviddal a beruházás ügyéről. A képviselő azt írta: a megbeszélésen szó volt „a Pázmány-projekt megállításáról, teljes átvilágításáról és újragondolásáról is”. Hozzátette, hogy körzeti képviselőként az ügyet
az egyik legsúlyosabb helyi problémának tartja, amely kampányának is központi témája volt.
Bódis Kriszta szerint Vitézy Dáviddal, Pikó András józsefvárosi polgármesterrel és Jámbor András volt országgyűlési képviselővel együtt régóta fontosnak tartják, hogy „a helyiek hangja végre valódi súllyal jelenjen meg a döntéshozatalban”.
A politikus arról is beszámolt, hogy Vitézy Dávid még aznap egyeztetett Lázár Jánossal, ezért külön örül annak, hogy „ilyen gyorsan sikerült előrelépni egy régóta húzódó ügyben”. Bejegyzésében úgy fogalmazott:
egy lépéssel előrébb vagyunk”, miután a miniszter érvénytelenítette a közbeszerzési eljárást.
A Telex szerint az érvénytelenítés hátterében az áll, hogy az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és annak hatályát a per idejére felfüggesztették. Emiatt jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető a területen, a minisztérium pedig nem tudja megkötni a kivitelezési szerződést.
A beruházás évek óta komoly vitákat vált ki Józsefvárosban. A projekt keretében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusa a Palotanegyedben épülne fel, részben a korábbi Magyar Rádió épületeinek helyén. A bontások és az építkezés körüli forgalom miatt több helyi lakos és civil szervezet is tiltakozott az elmúlt időszakban.
