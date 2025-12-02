Henger Éva, Cicciolina és aki felfedezte őket – film készült az olasz pornóipar fénykoráról

És nemcsak a magyar címadók, hanem eleinte a rendező is megvezeti a nézőt. A kronológiailag ugráló elbeszélésmód kezdetben egy ahhoz hasonló őrült ámokfutást sejtet, mint amilyet például A Wall Street farkasában láthatunk; ezúttal is egy olyan férfi útját követjük végig, aki villámgyorsan dúsgazdaggá és szupersikeressé vált, majd a felívelés után jött a leejtő, de közben félúton elveszti a józan eszét. Legalábbis ezt gondolhatnánk, amikor az első jelenetben egy temetésén járunk, Schicchi pedig arról panaszkodik, hogy akitől épp végső búcsút vesznek, annak megették a fejét. Biztosan valami kemény maffialeszámolás történhetett, gondolhatjuk joggal, de aztán kiderül, hogy nem egy ember, hanem egy házi kedvencként tartott kígyó gyászszertartása zajlik.

Aztán visszaugrunk az időben, és ahogyan elkezd kirajzolódni előttünk a főszereplő, egyértelművé válik, hogy nem egy Tiger King típusú szélsőséges figuráról van szó, hanem egy kifejezetten szürke alakról, akinek legfeljebb a hivatása érdekes. Nem látjuk kokaint szívni lányok fenekéről, semmi olyasmit nem tesz, mint amit elképzelnénk egy pornóproducerről a filmes élményeink vagy rapszövegek alapján

– nem rúg ki jobban a hámból, mint egy átlagos cégvezető a karácsonyi partin.

Sőt, nagy valószínűséggel tiszteletteljesebben is viszonyul a gyengébbik nemhez, mint a legtöbb munkahelyen a góré: bár a felnőttfilmes iparra a legtöbben teljes joggal a nők tárgyiasításának és kizsákmányolásának a szimbólumaként tekintenek, a műfaj 2012-ben meghalt úttörőjét – ha még élne – valószínűleg feleannyira sem tudnák szétszedni egy podcastben a vadfemministák, mint a legtöbb kollégáját.