Jókislány – íme Nicole Kidman provokatív és (nagyon) szabados élete! (VIDEÓ)

Javarészt a színészek is emlékezetes alakítást nyújtanak, kiemelten Kidman és Banderas, de Dickinson nekem például túl fapofa volt néhány, már-már autizmusra utaló jellel. Az meg vicc, mikor kb. egy az egyben lemásolja Joaquin Phoenix táncát az első Jokerből.

Mellé megvan a kötelező leszbikus lány is, így konzervativizmussal (ha eddig nem lett volna egyértelmű) nem lehet vádolni a kisebb botrányairól is ismert Halina Reijn munkáját,

ami technikailag, látványa, hangjai, hangulata terén viszont nem kifejezetten lehet elmarasztalni.

Igen, a Jókislány összességében provokatív, és mer jobban elmerülni a női lélek néha kataklizmikus őskáoszban fürdőző mélységéiben, de még akkor sem öncélúan teszi ezt, ha nem is minden tetszett benne, nem is mindent tudok elfogadni a cselekményéből. Nicole Kidmant ráadásul a BMX banditák óta szeretem (na, az is jó régen volt), hozzátéve azt is, hogy valamennyire ő is Demi Moore és a kortárs színésznő A szer őrületében bemutatott útjára lépett, sajnos régóta küzdve kora és külseje ellen.