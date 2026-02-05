Jason Momoa eladta magát az Amazonnak, de nem volt jó döntés – kiderült, miért osztanak ritkán főszerepet a sztárra

Momoa és Bautista simán felcserélhető lett volna fordított szereposztással.

És ugyan két karizmatikus színészről van, de azért messze nem olyan sármosak, mint Bruce Willis vagy akár Jason Statham, emellett túl sok komikus vénával sem áldotta őket meg az ég. Ez lehet az oka annak, hogy Momoát ritkán kínálják meg főszerepekkel.

Így aztán szórakoztatófaktorként maradnak az akciójelenetek, amelyekben benne van a streamingre készült produkciók összes pozitívuma és negatívuma. Egyrészt üdítő, hogy kis képernyőn nem kell aggódnia a készítőknek a korhatár-besorolás miatt, mozikban szinte biztos vérszegény haddelhaddot kaptunk volna, itt viszont nem spórolnak a művérrel, úgy repkednek a végtagok, hogy öröm nézni. A költségvetésre azonban még ráígérhettek volna, mert akárcsak a tavaly a Netflixen debütált Pusztításban, itt is végtelenül illúziórombolóak a csúnyácska számítógépes effektusok. Megértem, hogy nincs pénz bevetni Hollywood legjobb trükkmestereit, miként valódi robbantásokra sincs, de akkor nem lehetne ezeket kihagyni ahelyett, hogy ormótlan ronda CGI-jal oldanák meg?

A sztori pedig nem azért tűnik szövevényesnek, mert a forgatókönyvíró egy Elmore Leonard lenne, hanem mert könnyű bebambulni a humort, drámát és egyáltalán, bárminemű emberi pillanatot nélkülöző történeten. Viszont, hogy ne csak rosszat mondjak, a Hawaiin játszódó képsorokat kellemes elnézegetni a januári hidegben, valószínűleg a stáb is nyaralt egy jót, szóval, ha más nem, ők jól jártak.

A bontóbrigád – amerikai akciófilm. Megtekinthető a Prime Video kínálatában.