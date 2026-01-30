Ft
nipah vírus Magyarország egészségügy

Újabb végzetes vírus kelt riadalmat világszerte – megszólalt a magyar hatóság

2026. január 30. 15:52

Hazánk felkészült.

2026. január 30. 15:52
null

Magyarországon eddig nem fordult elő Nipah-vírus-fertőzés, és Európában sem igazoltak behurcolt esetet – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) pénteken az MTI-vel. Hozzátették: a szakemberek folyamatosan nyomon követik a Nipah-vírussal kapcsolatos nemzetközi helyzetet.

A közlés szerint Magyarországon az NNGYK Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma (NBL) a Nipah-vírussal kapcsolatos nemzetközi kutatások egyik európai központja, egyben európai uniós referencialaboratóriumként látja el a veszélyes kórokozókkal – köztük a Nipah-vírussal – kapcsolatos mikrobiológiai referenciafeladatokat az Európai Unió teljes területén.

Az NBL szakmailag és technológiailag teljes mértékben felkészült az esetleges diagnosztikai és kutatási feladatok ellátására, így például az elmúlt években kiemelt szerepet vállaltak több vakcinajelölt és vírusellenes szer hatékonyságának tesztelésében, a vírus megbetegítőképességének kutatásában és nemzetközi standardok felállításában – írták.

A Nipah-vírus egy, a kanyaróvírussal távoli rokonságban álló, állatról emberre terjedő kórokozó, amelyet 1999-ben azonosítottak. A vírus természetes gazdái a Dél- és Délkelet-Ázsiában honos gyümölcsevő denevérek és repülő kutyák.

Az emberi fertőzés közvetlen érintkezés útján (fertőzött állattal vagy beteg emberrel), illetve szennyezett élelmiszerek – például az állatok váladékával szennyezett nyers pálmalé – fogyasztásával következhet be. A vírus nem terjed könnyen, és fontos járványügyi sajátossága, hogy a tünetmentes fertőzött emberek 

nem, vagy csak nagyon kis valószínűséggel tudják továbbadni a kórokozót, ami jelentősen csökkenti a nemzetközi terjedés kockázatát.

A Nipah-vírus Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben okoz évről évre megbetegedéseket és kisebb helyi járványokat. A jelenlegi járvány során eddig két megbetegedést igazoltak, és megközelítőleg 200 embert helyeztek megfigyelés alá; az indiai egészségügyi hatóságok folyamatos ellenőrzés alatt tartják a helyzetet.

A jelenleg Ázsiában zajló esetek kapcsán az NNGYK folyamatos kapcsolatban áll a nemzetközi szakmai és járványügyi szervezetekkel, figyelemmel kíséri az eseményeket, és szükség esetén haladéktalanul megteszi a szükséges szakmai intézkedéseket. A magyar lakosság számára nincs szükség külön óvintézkedésekre, a hazai járványügyi helyzet biztonságos – írták.

Az érintett ázsiai térségekbe utazók számára – a nemzetközi ajánlásokkal összhangban – az NNGYK továbbra is az általános egészségügyi óvintézkedések betartását javasolja: a beteg állatokkal való érintkezés kerülését, a nyers vagy nem megfelelően hőkezelt élelmiszerek – különösen a nyers pálmalé – fogyasztásának mellőzését, valamint a megfelelő kézhigiénia betartását.

Az NNGYK hangsúlyozta: Magyarország felkészült, a hazai lakosság egészségének védelme biztosított, a helyzetet pedig a központ folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli.

(MTI) 

Nyitókép: Soumyabrata Roy / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Taincu
2026. január 30. 17:29
"A Nipah-vírus Ázsiában, elsősorban Indiában és Bangladesben okoz évről évre megbetegedéseket és kisebb helyi járványokat. A jelenlegi járvány során eddig két megbetegedést igazoltak, és megközelítőleg 200 embert helyeztek megfigyelés alá" Akkor ebben most mi a hír? Legyen megint mivel ijesztgetni?
SzkeptiKUSS
2026. január 30. 17:29
Nyitott világ, mindenki széthurcolja a vírusokat, bacikat , a kereskedelem a kártevőket, ez van és ára van. Egyedüli akadály csak a klimatikus különbség. Meglehet próbálni védekezni, ha nincs ellene immunizáló oltás, vagy sikerül, vagy nem. A kanyaró is visszajön, mert az emberek oltásellenesek lettek.
socialismo-e-muerte
2026. január 30. 17:17
Hatásos lehet a denevér által terjesztett betegségekkel való riogatás. Az ember legrosszabb rémálma a vérszívó vámpír denevér.
mlotta
2026. január 30. 16:11
elmúlik
