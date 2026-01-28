Ft
india egészségügyi világszervezet világjárvány vírus karantén

Ebből világjárvány is lehet: megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – elrendelték a karantént

2026. január 28. 12:43

Indiában terjedni kezdett a Nipah nevű kiemelten veszélyes kórokozó.

2026. január 28. 12:43
null

Indiában terjedni kezdett a Nipah nevű, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kiemelten veszélyes kórokozó. A vírus ellen jelenleg nem ismert vakcina, vagy célzott kezelés, a halálozási arány pedig a korábbi megbetegedések esetén 40 és 75 százalék között mozgott – írta meg az Independent.

India hatóságai szükség-intézkedéseket vezettek be, miután a szövetségi egészségügyi minisztérium két Nipah-vírusos esetet erősített meg az ország keleti részén fekvő Nyugat-Bengál államban. A fertőzöttekkel kapcsolatba került közel 200 személyt karantén alá helyezték, mindannyian tünetmentesek, és eddig negatív teszteredménnyel rendelkeznek.

A vírus zoonózisos eredetű, vagyis állatról emberre terjed. Természetes hordozói a gyümölcsevő denevérek, az emberi fertőzések jellemzően szennyezett élelmiszer fogyasztásával, fertőzött állatokkal vagy betegek testnedveivel való szoros érintkezés útján következnek be. 

A WHO szerint az emberről emberre történő terjedést is dokumentálták, főként családtagok és ápolók körében.

Az Egészségügyi Világszervezet a kórokozót a kiemelt kutatást igénylő, járványveszélyes vírusok közé sorolja.

A hatóságok hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsa a szennyezett élelmiszerek kerülése, a megfelelő higiénia, valamint a fertőzöttekkel való közvetlen, védelem nélküli érintkezés elkerülése.

A nyugat-bengáli esetek azonban nemcsak Indiában, hanem Ázsia több országában is aggodalmat keltettek. 

Több állam megerősített, a koronavírus-járvány idejéből ismert egészségügyi ellenőrzéseket vezetett be az érintett térségből érkező légi utasok számára.

Szingapúr, Hongkong, Thaiföld, Nepál, Kína és Malajzia repülőtéri szűréseket, köztük testhőmérséklet-ellenőrzéseket indított annak érdekében, hogy megakadályozzák a rendkívül veszélyes kórokozó továbbterjedését – írta a Reuters.

Thaiföld és Malajzia szigorította a határátlépéshez kapcsolódó ellenőrzéseket is.

A nyitókép illusztráció: Joseph Prezioso / AFP

mlotta
2026. január 28. 15:36
Járványok mindig voltak......elmúlnak ez is
CirmoS
2026. január 28. 15:32
Anyátok picsáját! Itt még egyszer nem fogtok tudni eladni.. egy covid hisztériát! Takarodjatok a kurva anyátokba!
Kiscsiga
2026. január 28. 14:42
India megfelelő higiénia ?? 🤣🤣🤣🤣
socialismo-e-muerte
2026. január 28. 14:42
A denevér sztori.... meg egy halálos vírus. Mintha hallottam már volna ilyet 2020 januárjában.
