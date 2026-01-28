Ebből világjárvány is lehet: megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – elrendelték a karantént

Indiában terjedni kezdett a Nipah nevű, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kiemelten veszélyes kórokozó. A vírus ellen jelenleg nem ismert vakcina, vagy célzott kezelés, a halálozási arány pedig a korábbi megbetegedések esetén 40 és 75 százalék között mozgott – írta meg az Independent.

India hatóságai szükség-intézkedéseket vezettek be, miután a szövetségi egészségügyi minisztérium két Nipah-vírusos esetet erősített meg az ország keleti részén fekvő Nyugat-Bengál államban. A fertőzöttekkel kapcsolatba került közel 200 személyt karantén alá helyezték, mindannyian tünetmentesek, és eddig negatív teszteredménnyel rendelkeznek.