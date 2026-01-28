Ebből világjárvány is lehet: megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – elrendelték a karantént

A WHO szerint az emberről emberre történő terjedést is dokumentálták, főként családtagok és ápolók körében.
Az Egészségügyi Világszervezet a kórokozót a kiemelt kutatást igénylő, járványveszélyes vírusok közé sorolja.
A hatóságok hangsúlyozzák: a megelőzés kulcsa a szennyezett élelmiszerek kerülése, a megfelelő higiénia, valamint a fertőzöttekkel való közvetlen, védelem nélküli érintkezés elkerülése.
A nyugat-bengáli esetek azonban nemcsak Indiában, hanem Ázsia több országában is aggodalmat keltettek.
Több állam megerősített, a koronavírus-járvány idejéből ismert egészségügyi ellenőrzéseket vezetett be az érintett térségből érkező légi utasok számára.