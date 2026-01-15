„Csak a túlélésre koncentráltam” – Udvardy Panna a betegségéről és az előtte álló feladatokról a Mandinernek

„Nem ajánlom senkinek” – épphogy megérkezett, egyből kórházba került a magyar sportoló Ausztráliában
Nem indult jól a közvetlen felkészülés az év első Grand Slam-tornájára. Udvardy Panna a kórházi ágyából posztolt.
Udvardy Panna súlyos ételmérgezésen esett át a napokban. A magyar teniszező az év egyik legfontosabb versenye előtt került kórházba, de most már újra edzésbe állt.
Ahogyan arról a Mandiner is írt, az ausztrál nyílt teniszbajnokságra (Australian Openre) készülő Udvardy Pannát a melbourne-i repülőtérről hatalmas fájdalmai miatt azonnal kórházba kellett szállítani. Az év első Grand Slam-versenyén alanyi jogon főtáblás játékos nehéz napokon van túl – az ételmérgezéséről és a felkészüléséről a Mandinernek mesélt.
„Már sokkal jobban vagyok – kezdte Udvardy, akinek az első melbourne-i éjszakáját kórházban kellett töltenie, de szerencsére másnap délben már kiengedték onnan az orvosok. – Szerdán kezdtem el edzeni, két órát tréningeztem, és újra normálisan tudtam enni, ami szintén pozitívum. Csütörtökön lesz az első »teljes« napom, de már most nagyon jól érzem magam, örülök, hogy ilyen gyorsan átestem ezen. Nem volt egyszerű!”
Udvardynak minden bizonnyal súlyos ételmérgezése volt. A világranglistán 89. helyen álló magyar játékos múlt szombaton még az ausztráliai Hobartban teniszezett.
„Éppen Hobartból repültünk Melbourne-be, teljesen jól voltam,
aztán a repülőút utolsó húsz percében elkezdtem nagyon rosszul lenni: hánytam, hasmenésem volt, valamint olyan hasgörcsöm, amit még életemben nem éreztem.
Miután leszálltunk, a mosdóba siettem, ahol nagyjából két órát szenvedtem. Olyan fájdalmaim voltak, hogy nem tudtam kijönni onnan, megmozdulni, ezért mentőt kellett hívni a reptérre” – idézte fel a szörnyű pillanatokat a 27 éves sportoló. A kórházban megfelelő ellátást kapott, de az orvosok nem tudták megmondani, mitől lett ennyire rosszul. A történet érdekessége, hogy Hobartban több játékos és edző is hasonló tüneteket produkált, rajta kívül kórházba azonban senki sem került.
Nem ez volt a legjobb évkezdés a számára, de most örül annak, hogy van néhány napja felkészülni az Australian Openre: megszokni a pályát, a labdát és a körülményeket. Az ilyen előzmények mentálisan kizökkenthetnek bárkit, de Udvardy jól van, és az előtte álló feladatokra koncentrál.
Amíg a kórházban voltam, nem nagyon gondoltam a versenyre, mert annyira fájt mindenem, hogy igazából csak túlélni akartam azt a pár órát. A fájdalomtól semmire nem tudtam gondolni.
Örülök, hogy végig velem volt az edzőm, mert egyedül ezt az egészet nem tudtam volna végigcsinálni” – fogalmazott, majd megemlítette azt is, hogy a doppingvétségre vonatkozó szabályok miatt arra is figyelni kell, hogy milyen szert kaphat egy sportoló a kórházban, bár ilyen esetekben megengedőbbek.
Udvardy a betegségével kapcsolatos gondolatait azzal zárta, hogy utána próbált türelmes lenni, és nem belehajszolnia magát az edzésekbe. „Azt kell mondjam, hogy amilyen rossz volt, olyan gyorsan el is ment, úgyhogy ennek nagyon örülök.”
„Tavaly szuper évet zártam, talán ez volt az egyik legsikeresebb” – emlékezett vissza. Több top százas játékost is le tudott győzni, és úgy érzi, hogy 2025-ben végig kiegyensúlyozott teljesítményt tudott nyújtani, nem voltak nagy kilengései. Mentálisan sokat erősödött, mert nem folyamatosan a ranglistát figyelte, hogy egy-egy győzelemmel hova léphetne fel, hanem csakis a napi teendőire koncentrált, hogy mit kell csinálnia a pályán és hogyan kell gondolkodnia az éles helyzetekben.
Felidézte, hogy az év vége felé, amikor Dél-Amerikában teniszezett, elkezdett azon kattogni, milyen eredményt kellene elérnie az Australian Open-főtáblához, és emiatt stresszesebb lett, és nem arra összpontosított, amire kellett volna. Ennek következtében nem is lett annyira sikeres az első néhány hete ott.
Nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt a végére át tudtam fordítani! Kívülről szerintem nem sok embernek jön át, hogy mennyire nehéz mondjuk a 110. vagy a 107. helyről a top százba bemenni, és ez mekkora nyomás.
Egy játékos fejében persze mindig ott van a top száz, a Grand Slam-főtábla és a magasabb pénzdíj lehetősége. Mégis olyan nagy a pontkülönbség, hogy ha nem nyersz versenyt, nem jutsz el legalább a döntőig egy WTA 125-ös viadalon, akkor ezt nem tudod megugrani. Egy-két körök ebben nem igazán segítenek.”
Nagy büszkeséggel tölt el, amit Buenos Airesben csináltam, mert hatalmas volt rajtam a nyomás, de képes voltam a teniszemre fókuszálni, és nem pedig arra, hogy az adott meccset kötelező megnyernem. Ez egy nagyon szuper élmény volt.”
A mostani évben is szeretné ezt a mentalitást, gondolkodásmódot továbbvinni. Jól tudja, nem szabad a ranglistapontokat nézegetni vagy hogy egy győzelemmel hova léphetne fel, hanem csakis a teniszére szabad koncentrálni.
„Ha erre fókuszálok, felszabadultabban tudok játszani és boldogabb is vagyok. Ezt a gondolkodásmódot szeretném továbbvinni és ebben még tovább fejlődni. Meglátjuk, ez hova juttat el engem.
Tavaly rengeteg jó meccset játszottam top százasok, sőt top 50 és 40 körüli játékosok ellen is. A határ a csillagos ég!”
Az év első Grand Slam-versenyén Udvardy Panna mellett még Bondár Anna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is alanyi jogon tagja a 128-as elitnek, amire nem sokszor volt példa az elmúlt 50 évben, míg Babos Tímea és Stollár Fanny indulása a párosban szintén garantált.
Nyitókép: instagram.com/panna_udvardy