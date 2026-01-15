„Csak a túlélésre koncentráltam” – Udvardy Panna a betegségéről és az előtte álló feladatokról a Mandinernek

Örülök, hogy végig velem volt az edzőm, mert egyedül ezt az egészet nem tudtam volna végigcsinálni” – fogalmazott, majd megemlítette azt is, hogy a doppingvétségre vonatkozó szabályok miatt arra is figyelni kell, hogy milyen szert kaphat egy sportoló a kórházban, bár ilyen esetekben megengedőbbek.

Udvardy a betegségével kapcsolatos gondolatait azzal zárta, hogy utána próbált türelmes lenni, és nem belehajszolnia magát az edzésekbe. „Azt kell mondjam, hogy amilyen rossz volt, olyan gyorsan el is ment, úgyhogy ennek nagyon örülök.”

Nagyszerű évet zárt a magyar teniszező

„Tavaly szuper évet zártam, talán ez volt az egyik legsikeresebb” – emlékezett vissza. Több top százas játékost is le tudott győzni, és úgy érzi, hogy 2025-ben végig kiegyensúlyozott teljesítményt tudott nyújtani, nem voltak nagy kilengései. Mentálisan sokat erősödött, mert nem folyamatosan a ranglistát figyelte, hogy egy-egy győzelemmel hova léphetne fel, hanem csakis a napi teendőire koncentrált, hogy mit kell csinálnia a pályán és hogyan kell gondolkodnia az éles helyzetekben.

Felidézte, hogy az év vége felé, amikor Dél-Amerikában teniszezett, elkezdett azon kattogni, milyen eredményt kellene elérnie az Australian Open-főtáblához, és emiatt stresszesebb lett, és nem arra összpontosított, amire kellett volna. Ennek következtében nem is lett annyira sikeres az első néhány hete ott.