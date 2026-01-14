Mentővel vitték kórházba, infúziót kapott, napokig nem tudott enni – súlyos ételmérgezéséről mesélt a magyar teniszező

„Nem ajánlom senkinek” – épphogy megérkezett, egyből kórházba került a magyar sportoló Ausztráliában
Nem indult jól a közvetlen felkészülés az év első Grand Slam-tornájára. Udvardy Panna a kórházi ágyából posztolt.
Udvardy Pannát hétfőn kiengedték a kórházból súlyos ételmérgezése után. A 27 éves magyar teniszező most mesélt kálváriájáról.
Mint a Mandiner is beszámolt róla, ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna. A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem indult jól a közvetlen felkészülés az év első Grand Slam-tornájára. Udvardy Panna a kórházi ágyából posztolt.
A magyar szövetség közösségi oldalának most nyilatkozott is Udvardy, és elmesélte tengerentúli kálváriáját.
Hobartról érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem.
Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobarton kaphattam el, mert ahogy hallottam mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, már hétfőn kiengedtek a kórházból” – árulta el a teniszező, aki a beszámoló szerint már sokkal jobban nézett ki, és mosolyogva idézte fel a történteket.
A 27 éves sportoló a tervek szerint kedden edzett volna Melbourne-ben, de végül azt elhalasztották, mert előtte két napig nem evett szilárd ételt. Udvardy legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.
Nyitókép: Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP