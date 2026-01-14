Mentővel vitték kórházba, infúziót kapott, napokig nem tudott enni – súlyos ételmérgezéséről mesélt a magyar teniszező

Hobartról érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem.

Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobarton kaphattam el, mert ahogy hallottam mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, már hétfőn kiengedtek a kórházból” – árulta el a teniszező, aki a beszámoló szerint már sokkal jobban nézett ki, és mosolyogva idézte fel a történteket.

Mikor ragad legközelebb teniszütőt?

A 27 éves sportoló a tervek szerint kedden edzett volna Melbourne-ben, de végül azt elhalasztották, mert előtte két napig nem evett szilárd ételt. Udvardy legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

Nyitókép: Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP