Udvardy Panna tenisz Australian Open

Mentővel vitték kórházba, infúziót kapott, napokig nem tudott enni – súlyos ételmérgezéséről mesélt a magyar teniszező

2026. január 14. 13:09

Udvardy Pannát hétfőn kiengedték a kórházból súlyos ételmérgezése után. A 27 éves magyar teniszező most mesélt kálváriájáról.

2026. január 14. 13:09
null

Mint a Mandiner is beszámolt róla, ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna. A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították.

A magyar szövetség közösségi oldalának most nyilatkozott is Udvardy, és elmesélte tengerentúli kálváriáját.

tenisz
Udvardy Panna teniszezik a 2022-es Australian Openen. Fotó: Recep Sakar / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Hobartról érkeztünk Melbourne-be, és a reptérről mentővel vittek kórházba, mert nagyon erős fájdalmaim voltak, és semmi nem maradt meg bennem.

Valószínűleg egy vírus okozta az egészet, amit még Hobarton kaphattam el, mert ahogy hallottam mások is hasonló tünetektől szenvedtek. Infúziót kaptam és alaposan kivizsgáltak, már hétfőn kiengedtek a kórházból” – árulta el a teniszező, aki a beszámoló szerint már sokkal jobban nézett ki, és mosolyogva idézte fel a történteket.

Mikor ragad legközelebb teniszütőt?

A 27 éves sportoló a tervek szerint kedden edzett volna Melbourne-ben, de végül azt elhalasztották, mert előtte két napig nem evett szilárd ételt. Udvardy legközelebb az Australian Open vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

Nyitókép: Gabriele Maricchiolo / NurPhoto / NurPhoto via AFP

