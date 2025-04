Itt a nagy kérdés: mellébeszél Magyar Péter sportszakértője a MOB-elnöki fizetésemelésével kapcsolatban?

Korábban is beszámoltunk róla, hogy Magyar Péter nemrég leigazolt sportszakértője, Kulcsár Krisztián elnöki tiszteletdíját mindkét ciklusában megválasztását követően szinte azonnal megemelte a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB). Első alkalommal 2017-ben májusban választották elnökké, és az augusztusi elnökségi ülésen döntöttek a fizetéséről, másodszor pedig 2020 június 20-án választották meg és a szeptember 2-i ülésen emelték meg több mint duplájára az illetményét. Az erről szóló határozatok most is elérhetőek a szervezet honlapján (ITT és ITT).

Mindez azért is volt meglepő, mert a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnökei, köztük Schmitt Pál és Borkai Zsolt sem kaptak fizetést a tisztség betöltéséért.

Az ezzel kapcsolatos kérdésre a Telexnek adott interjúban a Tisza Párt sportszakértője úgy válaszolt: „Méltatlannak tartom ezt a témát, mert nincs okom mentegetőzni. Már a 2017-es pályázatomban egyértelművé tettem, hogy az alapszabály előírásainak megfelelően, nem másodállásban, hanem főállású elnökként képzelem el a munkát. Mindkét megválasztásom azt jelentette, hogy a tagság ezzel együtt azonosult az általam kijelölt iránnyal. Az elnökségben pedig mindkét alkalommal egyhangú döntés született a tiszteletdíjamról, amit a bizalom jelének tekintettem. Fontos hangsúlyozni, hogy a juttatásaim egyetlen adóforintot sem érintettek, a Magyar Olimpiai Bizottság éves mérlegei minden évben stabil pénzügyi helyzetről és növekvő tartalékról tanúskodtak”.

Nagy kérdés azonban, hogyan képzelte el ezt a főállású munkát Kulcsár Krisztián, miközben a LinkedIn profilja szerint 2014-től egészen mostanáig a BÁV Zrt. igazgatósági tagja volt, amely tisztségéről a hvg cikke szerint idén márciusban mondott le. Kulcsár emellett az általa létrehozott BOM a Magyar Sportért Alapítvány kuratóriumának alelnöki posztját is betöltötte.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben hvg igazat írt, akkor Kulcsár első teljes, és második – lemondása miatt csonka – MOB-elnöki ciklusa alatt végig betöltötte ezeket a pozíciókat is.

Természetesen lehetséges, hogy a BÁV-igazgatói és az alapítványi tevékenységét csak szabadidejében gyakorolta, és/vagy ezek a pozíciók nem igényeltek komolyabb elfoglaltságot, így nyugodtan tudott főállásban az olimpiai bizottság elnökeként dolgozni. Az is lehetséges, hogy a BÁV-nál betöltött igazgatói és az alapítványnál elfoglalt alelnöki pozíció nem is járt fizetéssel vagy talán munkával sem. Vagy akár az is, hogy ezeket a tisztségeket a MOB-nál végzett elnöki munkája idejére felfüggesztette, bár erre vonatkozó információt nem találtunk.

Mindenesetre erre Kulcsár Krisztián eddig nem adott magyarázatot. Épp ezért levélben az alábbi kérdéseket küldtük el Kulcsár Krisztiánnak a BOM A Magyar Sportért Alapítvány sajtóosztályán keresztül:

Az Ön LinkedIn profilja szerint 2014-től egészen mostanáig a BÁV Zrt. igazgatósági tagja volt, amely tisztségéről a hvg cikke szerint idén márciusban mondott le, emellett 2017 áprilisától a BOM Alapítvány kuratóriumának alelnöke. Ezeket a tisztségeket a Magyar Olimpiai Bizottságnál végzett munkájával párhuzamosan is betöltötte?

Amennyiben igen, havi szinten nagyjából mennyi munkaórát igényelt az igazgatói és az alelnöki tisztség?

Amennyiben igen, mekkora juttatásokkal jártak ezek a pozíciók?

Amint választ kapunk Kulcsár Krisztián tisztségeit érintő kérdéseinkre, frissítjük cikkünket!