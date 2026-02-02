Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
FIFA Gianni Infantino Oroszország

A legfelsőbb szintről kaptak támogatót az oroszok – vadonatúj megoldás segíthet rajtuk

2026. február 02. 18:17

A tilalom csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.

2026. február 02. 18:17
null

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását. A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.

Mint ismert, az idei labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, ennek kapcsán Infantino a közelmúltban többször is egyeztetett Donald Trumppal. Sőt, elsőként az amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”. A díjátadóra a világbajnokság washingtoni sorsolási ceremóniáján került sor, és a kitüntetést személyesen Gianni Infantino, a FIFA elnöke nyújtotta át az Egyesült Államok első emberének. Ez a tette valóságos lavinát indított el, egy brit civil jogvédő szervezet, a Fairsquare ugyanis feljelentette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alapszabályának és etikai kódexének megsértése miatt.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Brendan SMIALOWSKI/AFP

Összesen 4 komment

sozlib_abschaum
2026. február 02. 18:23
Az oroszok a 21 század zsidói, amit ismét a dísz zsidók (szigeti majmok és csigazabálók) "tüzelnek" fel.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 02. 18:22
"Elsőként az amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”." 🤣🤣🤣🤣🤣 Azt hát. Sokat tett a béke érdekében ez a kapitális hatökör.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!