A legfelsőbb szintről kaptak támogatót az oroszok – vadonatúj megoldás segíthet rajtuk

Botrány: óriási árulásról beszélnek a foci-vb kapcsán, egyre nagyobb nyomás alatt a FIFA
Az egyik szurkolói szervezet közleményt adott ki.
A tilalom csak még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását. A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.
Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.
Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.
Mint ismert, az idei labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, ennek kapcsán Infantino a közelmúltban többször is egyeztetett Donald Trumppal. Sőt, elsőként az amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”. A díjátadóra a világbajnokság washingtoni sorsolási ceremóniáján került sor, és a kitüntetést személyesen Gianni Infantino, a FIFA elnöke nyújtotta át az Egyesült Államok első emberének. Ez a tette valóságos lavinát indított el, egy brit civil jogvédő szervezet, a Fairsquare ugyanis feljelentette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alapszabályának és etikai kódexének megsértése miatt.
Négy pontban kifogásolták a sportvezető tevékenységét.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Brendan SMIALOWSKI/AFP