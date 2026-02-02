A legfelsőbb szintről kaptak támogatót az oroszok – vadonatúj megoldás segíthet rajtuk

Mint ismert, az idei labdarúgó-világbajnokságot az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, ennek kapcsán Infantino a közelmúltban többször is egyeztetett Donald Trumppal. Sőt, elsőként az amerikai elnök vehette át a FIFA békedíját, amelyet a futball világszervezet olyan személyeknek szán, akik „kivételes és rendkívüli lépéseket tettek a béke érdekében”. A díjátadóra a világbajnokság washingtoni sorsolási ceremóniáján került sor, és a kitüntetést személyesen Gianni Infantino, a FIFA elnöke nyújtotta át az Egyesült Államok első emberének. Ez a tette valóságos lavinát indított el, egy brit civil jogvédő szervezet, a Fairsquare ugyanis feljelentette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) alapszabályának és etikai kódexének megsértése miatt.