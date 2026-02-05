Kiállnak a sporttársak a magyar mellett – felháborító és elfogadhatatlan, amit ukrán ellenfele tett

Bondár Anna akaratán kívül belekeveredett az orosz–ukrán háborúba. Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar teniszező kedden az ukrán Olekszandra Olijnikovával játszott a kolozsvári WTA-verseny második fordulójában, de ellenfele sem a meccs előtt, sem az után nem volt hajlandó kezet fogni vele. Döntését azzal indokolta, hogy Bondár 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán, amelyet a Gazprom szponzorált.

A magyar sportoló elmondása szerint ebből korábban sosem volt probléma, pedig több ukrán játékos ellen is pályára lépett már.