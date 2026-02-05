Kiállnak a sporttársak a magyar mellett – felháborító és elfogadhatatlan, amit ukrán ellenfele tett

Nyíltan reagált a provokációra: megszólalt a magyar, akivel nem hajlandó kezet fogni ukrán ellenfele
A kolozsvári WTA-tornán történtek túlmutattak a pályán zajló játékon.
Schmitt Pál lánya szerint felháborító és elfogadhatatlan Olekszandra Olijnikova ukrán teniszező viselkedése. Kiállnak a sporttársak a háborús propagandába belekeveredő Bondár Anna mellett.
Bondár Anna akaratán kívül belekeveredett az orosz–ukrán háborúba. Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar teniszező kedden az ukrán Olekszandra Olijnikovával játszott a kolozsvári WTA-verseny második fordulójában, de ellenfele sem a meccs előtt, sem az után nem volt hajlandó kezet fogni vele. Döntését azzal indokolta, hogy Bondár 2022-ben részt vett egy oroszországi bemutató tornán, amelyet a Gazprom szponzorált.
A magyar sportoló elmondása szerint ebből korábban sosem volt probléma, pedig több ukrán játékos ellen is pályára lépett már.
Más ukrán ellenfelekkel is teniszeztem korábban, tavaly például Szvitolinával háromszor (aki a világelső fehérorosszal, Arina Szabalenkával sosem fog kezet a háború kitörése óta – a szerk.), vele és más ukrán játékossal sem volt hasonló esetre példa. Nyilván nem esik jól, de ez az ő döntése, amit el kell fogadjak
– mondta Bondár a Kolozsvári Rádiónak.
Az eset nem került nyugvópontra, egyre többen szólalnak meg az ügyben. Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok a Facebook-oldalán kiemelte, a sportban egy járható út van, a tisztelet, amit mindenkor mindenkinek be kellene tartani a sportpályán, a politikát pedig a politikusokra bízni.
Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó felidézte a posztjában, hogy a sport mindig képes volt hidakat építeni akkor is, amikor a világot társadalmi vagy politikai feszültségek szabdalták. Erre jó példa
A visszavonult pólós szerint rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik, de ehhez semmi köze a sportnak, a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni.
„Egy sportolónak a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelesség is. Reméljük, hogy a sport a legnehezebb időkben is be tudja tölteni azt a szerepét, hogy példát mutasson tiszteletből, önfegyelemből és emberségből” – olvasható Gór-Nagy bejegyzésében.
Schmitt Pál kétszeres olimpiai bajnok, volt köztársasági elnök lánya, az egykori teniszező Schmitt Gréta a közösségi oldalán
„méltatlannak, felháborítónak és elfogadhatatlannak” nevezte Olijnikova viselkedését.
„A sportban a tisztelet és sportszerűség minden versenyzővel szemben alapvető elv, függetlenül a háttértől vagy származástól. Minden sportoló megérdemli az egyenlő bánásmódot és a becsületes versenyt, a pályán kívüli nézetek nem befolyásolhatják a tiszteletteljes hozzáállást. A sport közössége egységet és fair playt képvisel, ezért elfogadhatatlan bármilyen sértő vagy megkülönböztető viselkedés a versenyzők között. A sportolóként a béke és az egymás iránti tisztelet képviselete mindenki feladata, a győzelem nem lehet indok a sértő viselkedésre. A sport értékei – tisztelet, becsület, béke – felülírják a politikai vitákat, és ezt minden helyzetben szem előtt kell tartani!” – szögezte le.
A meccset egyébként 6:4, 6:4-re Olijnikova nyerte meg.
