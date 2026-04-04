Ez lesz az utolsó – súlyos szavak, Bródy János nagy bejelentést tett a választások előtt

A két nagy szövegíró zseni, Zsüti, azaz G. Dénes György és Szenes Iván mindig azt mondogatta nekem, hogy a jó szerző mindenről tud szöveget írni. A dalba beleírtam a személyi igazolvány számomat is, bár kicsit csaltam, hogy jobban passzoljon a dalba”

– idézte fel Bródy János.

Beszélt az Illés indulásáról, az első magyar nyelvű dalokról is, amelyek 1965 nyarán születtek, amikor az Illés zenekar a nógrádverőcei Express Ifjúsági Táborban játszott heteken át a nemzetközi diákközönségnek, az akkori divatnak megfelelően angol nyelvű slágereket.

„Napközben ráértünk, ezért Leventével felmásztunk a barakkok tetejére, és ott derült ki, hogy saját dalokat is tudnánk írni. Olyan sorokat kellett kitalálnunk, amelyek majdnem úgy szóltak, mint az angol, persze a prozódiai szabályok betartásával. Négy számot írtunk akkor, lehet hogy hatot is, de négy maradt meg, a legelső az Oh, mondd volt. Ősszel a Bosch klubban félve játszottuk el, de senki nem vette észre, hogy magyarul van, annyira torz volt az erősítés. 1966-ban a négy magyar nyelvű dalunk kislemezen is megjelent, ezek lettek az első ilyenek a hazai beatzene történetében” – mondta Bródy János.