bejelentés Bródy János koncert

Ez lesz az utolsó – súlyos szavak, Bródy János nagy bejelentést tett a választások előtt

2026. április 04. 08:37

A művész húsvétvasárnap ünnepli 80. születésnapját.

2026. április 04. 08:37
A húsvétvasárnap 80. születésnapját ünneplő dalszerző, szövegíró, előadó, Bródy János tiszteletére nyílt kiállítás Bródy címmel csütörtökön a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában. A tárlat megnyitóján Jávorszky Béla Szilárd zenei újságíró folytatott a hosszú évek óta kormánykritikus művésszel, aki néhány hete úgy fogalmazott egy vele készült interjúban, hogy „jobb bele sem gondolni, mi lesz, ha a Fidesz nyer” az áprilisi választáson.

 

A pop-up tárlaton megtekinthetők Bródy János szólókoncertplakátjai az elmúlt évtizedekből, lemezborítók, hozzá kapcsolódó számos arany- és gyémántlemez (köztük a Szörényi Leventével közösen írt, és 1983-ban bemutatott István, a király című legendás rockoperát tartalmazó hanganyag 500 ezer példány után járó elismerése), Bródy villamosmérnöki oklevele a Műszaki Egyetemről, a Kossuth-díjat igazoló oklevél, dalszövegeket tartalmazó, kézzel írott füzetei, valamint Bródy régi személyi igazolványa is, amiről 1980-ban dalt írt.

A két nagy szövegíró zseni, Zsüti, azaz G. Dénes György és Szenes Iván mindig azt mondogatta nekem, hogy a jó szerző mindenről tud szöveget írni. A dalba beleírtam a személyi igazolvány számomat is, bár kicsit csaltam, hogy jobban passzoljon a dalba”

– idézte fel Bródy János.

Beszélt az Illés indulásáról, az első magyar nyelvű dalokról is, amelyek 1965 nyarán születtek, amikor az Illés zenekar a nógrádverőcei Express Ifjúsági Táborban játszott heteken át a nemzetközi diákközönségnek, az akkori divatnak megfelelően angol nyelvű slágereket.

„Napközben ráértünk, ezért Leventével felmásztunk a barakkok tetejére, és ott derült ki, hogy saját dalokat is tudnánk írni. Olyan sorokat kellett kitalálnunk, amelyek majdnem úgy szóltak, mint az angol, persze a prozódiai szabályok betartásával. Négy számot írtunk akkor, lehet hogy hatot is, de négy maradt meg, a legelső az Oh, mondd volt. Ősszel a Bosch klubban félve játszottuk el, de senki nem vette észre, hogy magyarul van, annyira torz volt az erősítés. 1966-ban a négy magyar nyelvű dalunk kislemezen is megjelent, ezek lettek az első ilyenek a hazai beatzene történetében” – mondta Bródy János.

A szerző-előadó 1973-ig volt az Illés zenekar tagja, majd a Fonográf együttes következett, szintén a Szörényi testvérekkel közösen. Bródy János első szólólemeze az 1980-ban kiadott Hungarian Blues lett, ami jelentős sikert aratott. Mint a művész felidézte, így lett szólóelőadó, innentől országszerte hívták klubokba fellépni.

„Még nem jelentettem be a visszavonulást, de már nem vagyok olyan fizikai és szellemi állóképesség birtokában, hogy a nagyszabású koncertekkel járó stresszt vállalni tudjam.

Ezért úgy döntöttem, az április 11-i fellépésem a Papp László Budapest Sportarénában lesz az utolsó nagy koncertem”

– fejtette ki Bródy János, aki tavaly adott ki új anyagot Az első 80 év címmel.

Az április 5-én nyolcvanadik születésnapját ünneplő, Kossuth-díjas Bródy János a huszadik századi hazai zene- és kultúrtörténet meghatározó alakja, a magyar nyelvű beatzene megteremtője. Az Illés és a Fonográf tagjaként, majd szerző-előadóként a nagy generáció tagjai közül rengeteget tett azért, hogy a beat/pop/rockzene Magyarországon is elismert része legyen a kultúrának.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Facebook/Bródy János

Összesen 108 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antipoloska
2026. április 05. 21:25
én nem bántanám.csak meg kellene innia egy liter ricinust a koncertje/nyekergése/előtt.
Válasz erre
0
0
antipoloska
2026. április 05. 21:22
egy ilyen rózsadombi vén gecinek úgyan mi baja volt a fidesz alatt? vagy bárki uralma alatt?
Válasz erre
2
0
nyafika
2026. április 05. 16:33
Már hanyadik utolsó lesz, fitymaszűkületes bródi?
Válasz erre
2
0
bodosoldier-2
2026. április 05. 14:29
Hol lenne a kiállitásod,ha a kormány nem épiti meg a Zene Házát?A Hungexpós barakkokban?Mondjuk ott lenne a helye.Soha nem birtam a zenéjét és a Zsuzsikáét sem.Más az izlésem.Van akinek bejött és nem is bántom érte.Kinek a pap,kinek a papné.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!