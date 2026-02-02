Ft
magyar kétfarkú kutya párt Tisza Párt liberális Magyarország ellenzék Bródy János baloldal

Bródy János is beszállt a kampányba, de ennek most Magyar Péter fog a legkevésbé örülni

2026. február 02. 10:04

Ezt biztosan nehezen fogja elviselni.

2026. február 02. 10:04
null

Egy érdekes bejegyzést tett közzé a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Mint kiderült, őket támogatja Bródy János.

„Bródy Jánoshoz is eljutott a kampánydal pályázat híre, felajánlotta egyik dalát MKKP-s kampánydalhimnusznak. Talán ismerős, az a címe, hogy Mindannyian mások vagyunk.

»Mindannyian mások vagyunk
Bár egyben-másban hasonlítunk
Mindannyian mások vagyunk
Még jó, hogy van néhány közös dalunk«

– írták.

Aggódik Magyar Péter

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy elkezdett aggódni Magyar Péter a választás miatt. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán igyekezett parancsokat osztogatni a többi ellenzéki pártnak. 

Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani

– fogalmazott Magyar Péter, majd végül leszögezte: „azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én”.

Nyitókép: Bródy János, Facebook

 

saidaldo
2026. február 02. 10:41
szólni kéne ennek a szőrehullató eszdéeszesnek, hogy ez a póló, a feltűnő béke-jellel nem aktuális. Már a hetvenes években sem volt az, mikor fergeteges jólétben élő napnyugati fiatalság a háború ellen tüntetett, amiről azt sem tudták, mi fán terem (a Hair és egyéb egykorú propagandafilmek hazugságai ellenére), és pont a háborúk alapozták meg a híres jólétüket, de most éppen a szerintük legsötétebb diktátor (gy.k.: O.V.) áll a béke oldalán, míg ezek a valaha szabad madarak pont géppisztolyt tartanak a csőrükben (ez legalább olyan zűrös szókép, mint a kétfarkú kutya).
Burg_kastL71-C
•••
2026. február 02. 10:34 Szerkesztve
Na, már megint ez a fenyegető számonkérő ábrázat, ahol kapucnis antifának öltözött a haragosképű. Nagyon szeretne rosszrendőr lenni, csak hát kfutott az időből és hál' Istennek neki megmarad a bánatos csasztuska nyekergés. Annak meg vége, hogy " ... húzzatok el ! ". Nem megyünk sehová, mert mi itthon vagyunk. A megjelenési póza, az egy elköteleződés a nemzetközi anarchisták felé. Ha a koránál fogva nem lenne ennyire elesett, akkor még be is költözhetne Berlinbe vagy Torinoba a házfoglalók közé. De, nem becsülöm le, ... még megteheti.
Reszelő Aladár
2026. február 02. 10:28
Milyen ciki lenne neki az elnyomó hatalomtól szívességet kérni... És még milyen kellemetlen lenne neki, ha Szijjártó csak jófejségből elintézné. Mindenki azt hinné Jánosról, hogy ő volt... Ki kellene állnia és elmondani, hogy ő bizony sosem kért ilyet az elnyomó hatalomtól, amelytől ő ugyan sosem félt, de mások most is rettegnek.
manyika-1
2026. február 02. 10:25
Bródy mint egy hajléktalan, a fiát sem tudta becsületre nevelni, az utcán alkonyatnál félnék vele találkozni, miért nem lehet méltósággal megöregedni Tini bácsi?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!