Bródy János is beszállt a kampányba, de ennek most Magyar Péter fog a legkevésbé örülni

Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég
Ezt biztosan nehezen fogja elviselni.
Egy érdekes bejegyzést tett közzé a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Mint kiderült, őket támogatja Bródy János.
„Bródy Jánoshoz is eljutott a kampánydal pályázat híre, felajánlotta egyik dalát MKKP-s kampánydalhimnusznak. Talán ismerős, az a címe, hogy Mindannyian mások vagyunk.
»Mindannyian mások vagyunk
Bár egyben-másban hasonlítunk
Mindannyian mások vagyunk
Még jó, hogy van néhány közös dalunk«
– írták.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy elkezdett aggódni Magyar Péter a választás miatt. A Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán igyekezett parancsokat osztogatni a többi ellenzéki pártnak.
Amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”
– fogalmazott Magyar Péter, majd végül leszögezte: „azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én”.
Nyitókép: Bródy János, Facebook