Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
buddha soros györgy titkosszolgálat alkotmányvédelmi hivatal

A bájgúnár kormányfő vörös nyakán máris csattant az első baráti tasli

2026. május 12. 20:20

Magyar Péter a sajtóhírek szerint polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkárt (vagy főosztályvezetőt) akar csinálni az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurájából.

2026. május 12. 20:20
null
Huth Gergely
Huth Gergely
Facebook

„ÉÉÉÉÉÉÉS, íme: így működik egy bábkormány! Magyar Péter a sajtóhírek szerint polgári titkosszolgálatokat felügyelő államtitkárt (vagy főosztályvezetőt) akar csinálni az ukrán kémbotrány egyik kulcsfigurájából, Buddhából, azaz Maróti Tamásból

Ezt is ajánljuk a témában

Ám a bájgúnár kormányfő vörös nyakán máris csattant az első baráti tasli: Soros György legrégebbi hazai portálja, az Átlátszó üzente meg, hogy ez nem fog menni. A lap bírósági dokumentumokkal igazolta, hogy a Buddha néven nyomuló hackert korábban elítélték, amiért illegálisan megszerzett pronográf képekkel zsarolta meg áldozatát, pénzt kérve a hallgatásért. Tehát már ennek okán is nyilvánvalóan alkalmatlan a kiszemelt posztokra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Maróti a Tisza Pártban volt kiberbiztonsági vezető és fő informatikus is, a nagy applikációs adatszivárgási botrány felelőse, aki ettől függetlenül jó szolgálatokat tehetett Magyarnak, ha az új kormányfő rábízná a polgári titkosszolgálatot.  

Emlékeztek még Szabó százados szívszorító mesedélutánjára a Direkt36-on? Aszerint a gonosz Orbán-kormány titkosszolgálati eszközökkel akarta tönkretenni a Tisza Pártot. 

Nézzétek csak! Most ezt írja az Átlátszó (idézem): 

»Az Átlátszó által megkeresett nemzetbiztonsági és kiberbiztonsági területen tevékenykedő források szerint viszont nem biztos, hogy olyanra kellene rábízni ennek a fontos vizsgálatnak a lefolytatását, aki után esetleg jogosan és nem politikai motivációból vizsgálódott az állami titkosszolgálat, és/vagy aki talán érintett vagy felelős lehet a Tiszás adatszivárgásokban, esetleg terhelő információk vagy felvételek birtokában lehet Tiszás politikusokról, ezért nem tekinthető kívülállónak és elfogulatlannak az ügyben.« 

Hohó! Meg ezt is írja Bodoky Tamás lapja:

»Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrásunk szerint az állami titkosszolgálatnak több legális oka is volt arra, hogy „Buddhát” és „Gundalfot” megfigyelje, a szexképes büntetőügytől kezdve a titkosszolgálati eszközök importján, a rejtett kamera beszerzésén, a „Gundalf” által utólag dezinformációnak  mondott külföldi beszervezési kísérleten át „Henry” kilétének és szerepének felderítéséig.

Ennek az állami akciónak nem feltétlenül „a Tisza párt bedöntésére” kellett irányulnia, az általunk megkérdezett szakértők szerint ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, az ellenzéki pártoknál is nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után.«

S végül idézzük fel, hogy mit is állított az Alkotmányvédelmi Hivatal a Nemzetbiztonsági Bizottságnak március 24-én megküldött, a tiszás-baloldali sajtó által hazug fércmunkának titulált jelentése?  Pontosan azt, amit most az orbáni elhajlással igazán nem vádolható Átlátszó: 

»MT (brit-magyar kettős állampolgár), aki ellen a korábbíakban már több alkalommal folyt büntető eljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. MT korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Miután egyértelmüvé vált, hogy MT és HD munkájuk során napi szinten dolgoznak együtt, a kémelhárítási terület kíterjesztette a tevékenységét MT-re is. Ezek során a következöket sikerült megállapítani:

MT jövedelmének jelentős része észt bejegyzésü gazdasági társaságtól származik. MT 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettő felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal.«

Bravó, mi sem kell jobban, szegény hazánknak, minthogy egy külföldi, »észt« kém feleljen a nemzetbiztonságért!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elektronelektor
2026. május 12. 21:27
A tisza nagyszerű rendszere tehát az, hogy idegen hatalmaknak dolgozó ügynököket épít be a saját kormányzati gépezetébe. Így nyert valódi értelmet a "rendszerváltozás". A pszichopata pedig mindezt röhögő fejekkel kommentálja.
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2026. május 12. 21:03
Ugyanmár, nincs itt semmi baj: ha a többszörösen is rovott multú Maróti Tamás nem, akkor majd a nemsokára 20 éves Hrabóczk Dani, hivatalosan is leigazolt ukrán kém lesz főosztályvezető. Egy másik minisztériuzmban meg Pankotai Lili - államtitkár.
Válasz erre
5
0
szilvarozsa
2026. május 12. 20:37
"a Buddha néven nyomuló hackert korábban elítélték, amiért illegálisan megszerzett pronográf képekkel zsarolta meg áldozatát, pénzt kérve a hallgatásért. " Ez a tisza kormányban a rátermettség bizonyítéka.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!