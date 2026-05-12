Ennek az állami akciónak nem feltétlenül „a Tisza párt bedöntésére” kellett irányulnia, az általunk megkérdezett szakértők szerint ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, az ellenzéki pártoknál is nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után.«
S végül idézzük fel, hogy mit is állított az Alkotmányvédelmi Hivatal a Nemzetbiztonsági Bizottságnak március 24-én megküldött, a tiszás-baloldali sajtó által hazug fércmunkának titulált jelentése? Pontosan azt, amit most az orbáni elhajlással igazán nem vádolható Átlátszó:
»MT (brit-magyar kettős állampolgár), aki ellen a korábbíakban már több alkalommal folyt büntető eljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. MT korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Miután egyértelmüvé vált, hogy MT és HD munkájuk során napi szinten dolgoznak együtt, a kémelhárítási terület kíterjesztette a tevékenységét MT-re is. Ezek során a következöket sikerült megállapítani: