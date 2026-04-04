tisza párt alkotmányvédelmi hivatal Magyar Péter 444

A 444 ismét lyukra futott: a kormányt akarták támadni, de végül Magyar Péteréket hozták kellemetlen helyzetbe (VIDEÓ)

2026. április 04. 18:34

Az öngól is gól.

2026. április 04. 18:34
A 444 ismét egy nagy leleplezéssel jelentkezett! A kormányt akarták támadni, de végül Magyar Pétert és a Tisza Pártot hozták kellemetlen helyzetbe  – kezdi videóját Deák Dániel.

Mint írtuk, a 444.hu az Alkotmányvédelmi Hivatal levelezéseiben szereplő MP rövidítést tévesen Magyar Péter monogramjaként értelmezte, holott az a „Magyar Proliferációt” takarja, amely mögött a titkosszolgálat a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését érti. A balliberális lap cikkéből kiderült, hogy „a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül”.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Köztük volt például a Tisza Párt pénzembere is. 

Az is írták, hogy az ügylet ukrán állami hitelből valósult volna meg, az ukrán nagykövetséggel is egyeztettek, a céljuk pedig az volt, hogy az így gyártott lőport, robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák – erre figyelt fel az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-ben. 

A 444 a cikkel a hatalmas öngólt rúgott, hiszen saját maguk írták meg, hogy ha az ukránok például egy lőporgyártót akarnak megvásárolni Magyarországon, még akkor is a Tisza Párt pénzembereit keresik” 

– fogalmazott az elemző. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: képernyőkép


 

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2026. április 05. 10:32 Szerkesztve
Legalább következetesen kellene hazudni 1. MP rövidítéssel a lehallgatások összesítését, mert az a „Magyar Proliferáció” rövidítése 2. „Magyar Proliferációt” takarja, amely mögött a titkosszolgálat a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését érti. A balliberális lap cikkéből kiderült, hogy „a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül”. A puskapor meg "tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek" A Tisza meg ilyesmit szándékozik venni, h a hülye fideszesek ellen bevesse :DD OV jelentése meg ovális vizelde
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. április 05. 00:12
"Ha ezért elönt majd a brutális szégyen, Fröcsögve hazudjál a 444-en!" /Wellor: ÁVH unokák/
Válasz erre
2
0
Picnic Niki
•••
2026. április 04. 21:16 Szerkesztve
Rogán Antal minisztériuma elismerte, hogy lehallgattak egy üzletembert, de szerintük nem azért, mert köze volt a Tisza Párthoz „MP-s információk” megjelölést használták. Bár a hatóság hivatalos érvelése szerint a rövidítés nem Magyar Péterre, hanem a tömegpusztító fegyverek elterjedésével kapcsolatos „Magyar Proliferáció” ügyére utalt, a kiszivárgott dokumentumok tartalma kizárólag politikai jellegű beszélgetéseket, találkozószervezéseket és a Tisza Párt körüli önkéntesek aktivitását rögzítette. Az Alkotmányvédelmi Hivatal mindenesetre azt írja, hogy mivel az ilyen tevékenység Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a Nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály, a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta.
Válasz erre
0
5
5m007h 0p3ra70r
2026. április 04. 21:13
»Picnic Niki 2026. április 04. 19:59 444 cikke „Küldöm a heti MP-s információkat” – ezzel küldték egy lehallgatás részleteit egymásnak az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai« Komoly kis hivatal lehet, ahol ilyen anyagokat egymásnak küldözgetnek az ott dolgozók. Amikor már a legkisebb cégek is felhőalapú adatcserét használnak, a levelezésben meg többszintű besorolást a belsőtől a titkosig (végpontok közti titkosítással). Ha ez valóban így működik, akkor a legkisebb baj az, ha politikai célokra használják.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!