A 444 ismét lyukra futott: a kormányt akarták támadni, de végül Magyar Péteréket hozták kellemetlen helyzetbe (VIDEÓ)

A 444 ismét egy nagy leleplezéssel jelentkezett! A kormányt akarták támadni, de végül Magyar Pétert és a Tisza Pártot hozták kellemetlen helyzetbe – kezdi videóját Deák Dániel.

Mint írtuk, a 444.hu az Alkotmányvédelmi Hivatal levelezéseiben szereplő MP rövidítést tévesen Magyar Péter monogramjaként értelmezte, holott az a „Magyar Proliferációt” takarja, amely mögött a titkosszolgálat a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését érti. A balliberális lap cikkéből kiderült, hogy „a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül”.