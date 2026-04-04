A 444 ismét lyukra futott: a kormányt akarták támadni, de végül Magyar Péteréket hozták kellemetlen helyzetbe (VIDEÓ)

Ismét hamis vádakkal dobálózott a 444: a kormány ezt nem hagyta szó nélkül
Az csak hab a tortán, hogy az AH munkatársai részletesen tájékoztatták a portált az ügy hátteréről, ennek ellenére a cikk mégis hamis tartalommal jelent meg.
Az öngól is gól.
A 444 ismét egy nagy leleplezéssel jelentkezett! A kormányt akarták támadni, de végül Magyar Pétert és a Tisza Pártot hozták kellemetlen helyzetbe – kezdi videóját Deák Dániel.
Mint írtuk, a 444.hu az Alkotmányvédelmi Hivatal levelezéseiben szereplő MP rövidítést tévesen Magyar Péter monogramjaként értelmezte, holott az a „Magyar Proliferációt” takarja, amely mögött a titkosszolgálat a tömegpusztító fegyverek (atom-, biológiai- és vegyi fegyverek) és a kettős-felhasználhatóságú termékek, illetve az előállításukhoz és célba juttatásukhoz szükséges eszközök nem kívánatos továbbadását, veszélyes elterjedését érti. A balliberális lap cikkéből kiderült, hogy „a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül”.
Köztük volt például a Tisza Párt pénzembere is.
Az is írták, hogy az ügylet ukrán állami hitelből valósult volna meg, az ukrán nagykövetséggel is egyeztettek, a céljuk pedig az volt, hogy az így gyártott lőport, robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák – erre figyelt fel az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-ben.
A 444 a cikkel a hatalmas öngólt rúgott, hiszen saját maguk írták meg, hogy ha az ukránok például egy lőporgyártót akarnak megvásárolni Magyarországon, még akkor is a Tisza Párt pénzembereit keresik”
– fogalmazott az elemző.
