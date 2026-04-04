Ismét hamis vádakkal dobálózott a 444: a kormány ezt nem hagyta szó nélkül
Az csak hab a tortán, hogy az AH munkatársai részletesen tájékoztatták a portált az ügy hátteréről, ennek ellenére a cikk mégis hamis tartalommal jelent meg.
Ma már mindenki számára világos, hogy az ukránoktól minden szál a Tiszához vezet.
„Pont mást akart a 444, de egy hálószaggató öngól lett a mai cikkük.
Ezt is ajánljuk a témában
Röviden a szenzációs leleplezésről: a haditechnikai szektorban ismert személyek lobbiztak egy magyar lőporgyár megvásárlása körül, köztük volt a Tisza pénzembere is;
az ügylet ukrán állami hitelből valósult volna meg, az ukrán nagykövetséggel is egyeztettek;
céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport, robbanóanyagokat Ukrajnába szállítsák;
erre figyelt fel az Alkotmányvédelmi Hivatal 2024-ben, mert ez a dolga.
A 444 propagandistáit a hivatal részletesen tájékoztatta, de ők több ponton mégis hamisan írták meg a cikküket. Az öngólt azonban így is sikerült berúgni.
Ha felbukkan egy ukrán kém, a Tiszában köt ki.
Ha az ukránok lőporgyárat akarnak venni, a Tisza pénzemberét keresik meg. (Köszönet a 444-nek.)
Ha az ukránok beavatkoznak a magyar választásokba, a Tisza érdekében teszik.
Ha ukrán feketepénzek mennek át Magyarország területén, akkor abból a Tiszához is jut.
Ha az ukránok megbuknak valamin, tiszás ügyvédek védik őket. A Tisza lett a zavaros ukrán háborús ügyletek fedőszerve.
Hát, ugyanarról beszélünk. Magyar Péter Zelenszkij embere. Állítsuk meg őket, mielőtt nagyobb bajba sodorják Magyarországot! Jövő vasárnap csak a Fidesz!
Ezt is ajánljuk a témában
Ui.: Személyes kedvencem, hogy a fent említett ügyletben érintetteket az AH ellenőrzés alá vonta a Magyar Proliferáció (MP) keretében. A 444 persze itt is Magyar Péter nevét láttatja, miközben az Alkotmányvédelmi Hivatal osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai és vegyi tömegpusztító fegyverek, valamint ezek gyártásához szükséges termékek ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása (ezt jelenti az MP).
Szóval vigyázni kell az mp rövídítéssel mindenhol, mert a 444 azonnal Magyar Pétert lát. Különösen vigyázni kell a mákos pite (MP), a magyar pingpongozók (MP), a mézes propolisz (MP), illetve a mártott papír (MP) esetében!
Szép napot, és köszönjük az öngólt, 444!
Még 8 nap!”
Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert