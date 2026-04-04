Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Magyar Péter Radics Gigiről is hazudott egy hatalmasat (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 69. rész.
A héten kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai terve, melyet a Tiszából kiugrott szakértő, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra. A terv lényegi pontjairól és következményeiről készítettünk ábrát is (lenti kép), de összefoglalva annak lényegét: Magyar Péterék terve éves szinten 1,5 millió forintos többletköltséget jelentene egy átlagos magyar családnak. Mekkora veszélyben van a rezsicsökkentés? Mennyire befolyásolhatja az energiakérdés a választások eredményét, kevesebb mint 10 nappal a kampány vége előtt? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„A rezsicsökkentés a négymillió háztartás szinte mindegyikének fontos, meghatározhatja a választói döntést”– fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kérdés az, hogy elhiszik-e a potenciális Tisza-szavazók, hogy ez fenyegeti őket. Mert nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”
A Tisza Pártot Brüsszelben találták ki, Brüsszelből támogatják és a brüsszeli elképzelések megvalósítását várják tőle – tette hozzá az elemző. Rámutatva, hogy
„jól láthatóan már bekészítették azokat az embereket is a Tisza Pártba, akik átveszik a belső hatalmat, ha Magyar Péter esetleg nem százszázalékosan hajtaná végre a vele szemben megfogalmazott elvárásokat. Ma (péntek – a szerk.) reggel például megjelent egy Kapitány István népszerűbb, mint Magyar Péter közvélemény-kutatás. Nem kell kreminológusnak lenni, hogy az ember értse az üzenetet” – tette hozzá.
Mindenki számára világos kell legyen, hogy Brüsszelben azt gondolják, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni – húzta alá Mráz, felidézve, hogy
van olyan hír is, hogy három nappal a választás után el is indítanák az útjára, hogy uniós tagállam soha többet ne férhessen hozzá orosz energiahordozóhoz.”
És „ha drágább az energia, akkor a rezsicsökkentés is fenntarthatatlan. Szóval ezek reális, fenyegető és a Tisza-szavazók számára is veszélyes hírek. Azt, hogy ez most 16200 forint vagy 16300 forint, azt nem tudja az ember eldönteni előre. Ehhez kellenek a gazdaságkutatók, hogy megmondják. De
az, hogy a rezsicsökkentés elveszíthető lenne és a Tisza Pártban ezt tervezik, mert Brüsszelben ezt várják el, az megalapozottan állítható”
– fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala