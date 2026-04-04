G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

2026. április 04. 10:24

Az elemző szerint ugyanis „nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”

A héten kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai terve, melyet a Tiszából kiugrott szakértő, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra. A terv lényegi pontjairól és következményeiről készítettünk ábrát is (lenti kép), de összefoglalva annak lényegét: Magyar Péterék terve éves szinten 1,5 millió forintos többletköltséget jelentene egy átlagos magyar családnak. Mekkora veszélyben van a rezsicsökkentés? Mennyire befolyásolhatja az energiakérdés a választások eredményét, kevesebb mint 10 nappal a kampány vége előtt? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Brüsszel három nappal a választás után elintézné a rezsicsökkentést

„A rezsicsökkentés a négymillió háztartás szinte mindegyikének fontos, meghatározhatja a választói döntést”– fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kérdés az, hogy elhiszik-e a potenciális Tisza-szavazók, hogy ez fenyegeti őket. Mert nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”

A Tisza Pártot Brüsszelben találták ki, Brüsszelből támogatják és a brüsszeli elképzelések megvalósítását várják tőle – tette hozzá az elemző. Rámutatva, hogy 

„jól láthatóan már bekészítették azokat az embereket is a Tisza Pártba, akik átveszik a belső hatalmat, ha Magyar Péter esetleg nem százszázalékosan hajtaná végre a vele szemben megfogalmazott elvárásokat. Ma (péntek – a szerk.) reggel például megjelent egy Kapitány István népszerűbb, mint Magyar Péter közvélemény-kutatás. Nem kell kreminológusnak lenni, hogy az ember értse az üzenetet” – tette hozzá.

Mindenki számára világos kell legyen, hogy Brüsszelben azt gondolják, hogy az orosz energiahordozókról le kell válni – húzta alá Mráz, felidézve, hogy

van olyan hír is, hogy három nappal a választás után el is indítanák az útjára, hogy uniós tagállam soha többet ne férhessen hozzá orosz energiahordozóhoz.”

És „ha drágább az energia, akkor a rezsicsökkentés is fenntarthatatlan. Szóval ezek reális, fenyegető és a Tisza-szavazók számára is veszélyes hírek. Azt, hogy ez most 16200 forint vagy 16300 forint, azt nem tudja az ember eldönteni előre. Ehhez kellenek a gazdaságkutatók, hogy megmondják. De

az, hogy a rezsicsökkentés elveszíthető lenne és a Tisza Pártban ezt tervezik, mert Brüsszelben ezt várják el, az megalapozottan állítható”

– fejtette ki a Nézőpont Intézet vezetője.

Tisza energiapolitikai terve
Forrás: Mandiner-szerkesztés

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. április 05. 20:22
Engem nem csak a rezsi aggaszt! NEM AKAROM, HOGY A FIAIMAT, ÖCSÉIMET, UNOKÁIMAT, MÁS ROKONAIMAT, BARÁTAIMAT HÁBORÚBA VIGYÉK MINT A VÁGÓÁLLATOKAT!
Karacsl
2026. április 05. 17:41
Viszont el kell viselni a fidesz adó csomagjait, a 27%-os áfát, a Kata megszűntetését, az állandó bészhelyzeti kormányzást stb. A jelenlegi benzinár az eu-bam legtöbb helyen olcsóbb, mint nálunk a kedvezményes.
akitiosz
2026. április 05. 13:22
"Nem kell kreminológusnak lenni, hogy az ember értse az üzenetet” Ez a saját mondata sem érthető. Mi az a kreminológus? Tudja definiálni? Igénytelen politikai bulvárújság csökött propagandistákkal tele. :-(
targoncasjozsi
2026. április 05. 12:18
Helyreigazításra kötelezte a bíróság az indexet, mert kiderült hogy a TISZÁT lejárató tanulmánycsomag teljes egészében az index által kreált hazugság volt: index.hu/szolgalati-kozlemeny/2026/02/17/per-fovarosi-torvenyszek-tisza-part-index-helyreiggazitas-elso-fok/
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!