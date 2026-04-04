Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

A héten kiszivárgott a Tisza Párt energiapolitikai terve, melyet a Tiszából kiugrott szakértő, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra. A terv lényegi pontjairól és következményeiről készítettünk ábrát is (lenti kép), de összefoglalva annak lényegét: Magyar Péterék terve éves szinten 1,5 millió forintos többletköltséget jelentene egy átlagos magyar családnak. Mekkora veszélyben van a rezsicsökkentés? Mennyire befolyásolhatja az energiakérdés a választások eredményét, kevesebb mint 10 nappal a kampány vége előtt? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Brüsszel három nappal a választás után elintézné a rezsicsökkentést

„A rezsicsökkentés a négymillió háztartás szinte mindegyikének fontos, meghatározhatja a választói döntést”– fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: „a kérdés az, hogy elhiszik-e a potenciális Tisza-szavazók, hogy ez fenyegeti őket. Mert nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”