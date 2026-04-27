Jogállamiság vagy bosszúhadjárat? Magyar Péter kijelentései súlyos vitát robbantottak ki

„Veszélyes fegyver”

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Magyar Péter veszélyes fegyvert használ, amikor konkrét büntetőügyekbe próbál beleszólni. Úgy fogalmazott, ha egy miniszterelnök konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre és az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja. A politikai elemző szerint egy valódi jogállamban a hatóságok politikamentesen, tisztességes eljárásban, a szakmai szabályok szerint működnek, nem pedig egyik vagy másik politikus elvárása szerint. Hozzátette, kétli, hogy a jogász végzettségű Magyar Péter ezzel ne lenne tisztában, és abban reménykedik, hogy a kijelentések csupán kommunikációs fogásnak készültek. Magyar Péter posztja alapján megkeresték a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy valóban zároltak e „nagy értékű tranzakciókat”, ahogyan azt a Tisza Párt elnöke állította. Megkeresték továbbá a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot is, válasz azonban egyelőre egyiküktől sem érkezett.

A Tisza Párt elnöke a TV2 és a Lounge Event Kft. lehetséges eladásáról is beszélt egy Facebook-videóban, az érintettek azonban rögvest cáfoltak. „A TV2-nek nincs tudomása arról, hogy az említett állításnak bármilyen valóságalapja lenne” A Lounge Group közlése szerint „A sajtóban közzétett állításokkal ellentétben a hazai és nemzetközi szakmai elismerésekkel bíró Lounge Event Kft. nincs értékesítés alatt, és ilyen irányú folyamat jelenleg nincs a cégcsoportban. A megjelent információk valótlanok”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

