európai ügyészség tisza párt lomnici zoltán Magyar Péter hatalom

Jogállamiság vagy bosszúhadjárat? Magyar Péter kijelentései súlyos vitát robbantottak ki

2026. április 27. 06:25

Elemzők szerint a konkrét büntetőügyekbe való politikai beleszólás alááshatja a jogbiztonságot, és veszélyes fegyverré teheti az állami hatalmat.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Nagy Attila Tibor politológus nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Magyar Péter közelmúltban tett kijelentései kapcsán. Az alkotmányjogász szerint Magyar Péter kijelentései veszélyes precedenst teremthetnek, mivel egy leendő miniszterelnök nem szólhat bele konkrét büntetőügyekbe, a végrehajtó hatalomnak pedig függetlennek kell maradnia az ügyészség munkájától.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy ha a végrehajtó hatalom konkrét büntetőügyekben elvárásokat fogalmaz meg, akkor a büntetőjog elveszti semlegességét, és fegyverré válik, amit használni lehet a politikai ellenfelek ellen. Magyar Péter szombat esti közösségi médiás bejegyzésében felszólította a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetőit, hogy zárolják a „lopott pénzeket”. A legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt pedig arra, hogy vegyék őrizetbe „a bűnözőket.”

Az alkotmányjogász rámutatott, hogy a 20. századi magyar történelem 1944 és 1989 közötti tanulsága éppen az, hogy a „nép ellenségei” elleni kampányszerű nyomozások hogyan rombolták szét a jogrendszerbe és a jogbiztonságba vetett bizalmat. Kifejtette, hogy a magyar jogállamiság követelményeit jelenleg az alaptörvény határozza meg egyértelműen, amelyet az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmez és védelmez. Az alaptörvény szerint a magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik, míg a legfőbb ügyész és az ügyészség független, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, közvádlóként az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Ifjabb Lomnici Zoltán megjegyezte, hogy az ügyészség hierarchikus szervezet, ám az egyedi ügyekben hozott döntések nem utasíthatók külső politikai aktorok által sem formálisan, sem látszólag. Szerinte amit Magyar Péter követel, az nem általános politikai programadás, hanem mikroszintű irányítás, konkrét nyomozati lépések, időzítések és politikai célpontok megjelölése.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint egy valódi jogállamban nem elfogadható, hogy politikusok vagy leendő miniszterelnökök ilyen jellegű követeléseket fogalmazzanak meg. Mint mondta, a politikusok általános politikát határozhatnak meg, például azt, hogy „erősítsük a korrupcióellenes intézményeket”, „csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez”, vagy „növeljük az ügyészi kapacitást”, de nem mutathatnak irányt egyedi büntetőügyekben. A szakember szerint más országokban, így az amerikai, a német vagy a francia gyakorlatban sem fogadható el, hogy egy megválasztott elnök vagy miniszterelnök-jelölt nyilvánosan követelje egy konkrét nyomozás áthelyezését, egy bizonyos házkutatás lefolytatását vagy egy adott személy felelősségre vonását. Úgy véli, 

Magyar Péter kijelentései jelzésértékűek a jövőbeli kormányzás szándékairól, és veszélyes precedenst teremthetnek, mert elmérgesedő belső megosztottságot szíthatnak, gyengíthetik a magyar szuverenitást, valamint külső aktorok, például az Európai Ügyészség számára is aránytalanul széles beavatkozási lehetőséget nyithatnak a hazai ügyekbe.

„Veszélyes fegyver”

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Magyar Péter veszélyes fegyvert használ, amikor konkrét büntetőügyekbe próbál beleszólni. Úgy fogalmazott, ha egy miniszterelnök konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre és az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja. A politikai elemző szerint egy valódi jogállamban a hatóságok politikamentesen, tisztességes eljárásban, a szakmai szabályok szerint működnek, nem pedig egyik vagy másik politikus elvárása szerint. Hozzátette, kétli, hogy a jogász végzettségű Magyar Péter ezzel ne lenne tisztában, és abban reménykedik, hogy a kijelentések csupán kommunikációs fogásnak készültek. Magyar Péter posztja alapján megkeresték a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, hogy valóban zároltak e „nagy értékű tranzakciókat”, ahogyan azt a Tisza Párt elnöke állította. Megkeresték továbbá a TASZ-t és a Helsinki Bizottságot is, válasz azonban egyelőre egyiküktől sem érkezett. 

A Tisza Párt elnöke a TV2 és a Lounge Event Kft. lehetséges eladásáról is beszélt egy Facebook-videóban, az érintettek azonban rögvest cáfoltak. „A TV2-nek nincs tudomása arról, hogy az említett állításnak bármilyen valóságalapja lenne” A Lounge Group közlése szerint „A sajtóban közzétett állításokkal ellentétben a hazai és nemzetközi szakmai elismerésekkel bíró Lounge Event Kft. nincs értékesítés alatt, és ilyen irányú folyamat jelenleg nincs a cégcsoportban. A megjelent információk valótlanok”

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Nuttika
2026. április 27. 08:42
De mit várunk Erőss Pál unokájától? Ebben a szellemiségben nőtt fel az anyja, valószínűleg őt is így nevelték. Nem véletlen jelezte már, hogy az ÁVH 2.0, modernizált verzióját készül elindítani.
Kétes
2026. április 27. 08:31
Petibohóc! Egy mondatot nem hallottam tőled arról, hogy mi a véleményed a gyernekvédelmi törvény elkaszálásáról! Netán már Lakatos Márk drag queen kollekcióját nézegeted?
Bitrex®
2026. április 27. 08:23
Poloska Őfőméltósága nem sokáig fogja bírni idegekkel. Ha nem drogozhat, ihat, bulizhat ez a 𝘮𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘺, akkor kikészül a rá nehezedő nyomás alatt. Én Sulyok helyében egy friss, a SOTE által elvégzett drogteszthez kötném a beiktatását. Végül is államfőként nem kérhet fel egy kétes hírű fazont az ország vezetésére.
johannluipigus
2026. április 27. 08:23
Akár még röhöghetnék is ezen az elmebeteg állat poloskán, ha éppen nem a Dicsőséges 133 napot akarná újra eljátszani.
