Figyelmeztet a brit lap: a helyi muszlim közösség az antiszemitizmus melegágya

A lap szerint az antiszemitizmus különösen erőteljesen jelenik meg egyes brit muszlim közösségekben.

Ezt nemcsak a jelenlegi események támasztják alá, hanem korábbi megállapítások is. Mehdi Hasan brit-amerikai műsorvezető már több mint egy évtizeddel ezelőtt úgy fogalmazott, hogy

az antiszemitizmus nemcsak jelen van a brit muszlim közösség egyes részeiben, hanem mindennapos és általános jelenség.

Hasan arra is rámutatott, hogy bár a közel-keleti konfliktus hatással van a hangulatra, a jelenség nem vezethető vissza kizárólag az izraeli–palesztin viszonyra. A zsidóellenes attitűdök ennél mélyebben gyökereznek, és hosszabb ideje jelen vannak a társadalomban.

A fenyegetés nem új keletű. Már 2012-ben is történt olyan eset, amikor egy házaspár zsidó célpontokat térképezett fel Manchester térségében terrorcselekmények előkészítése céljából. 2017-ben egy másik párt ítéltek el, akik Birminghamben, többek között a város központi zsinagógája ellen terveztek támadást. Ezek az esetek azt mutatják, hogy a veszély évek óta ismert volt.