Hatalmasat bukott a Munkáspárt az önkormányzati választásokon, de Starmer nem mond le

Már csak ez hiányzott.
Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy nem fog lemondani, és nem hagyja „káoszban” az országot a Munkáspárt katasztrofális önkormányzati választási eredményei miatt – írja a Telegraph. A brit miniszterelnök azt mondta,
egyelőre a Downing Streetben marad, annak ellenére, hogy pártja történelmi bukást szenvedett el.
A Munkáspárt nyolc önkormányzat felett elvesztette az ellenőrzést, és feladta többségét olyan helyi önkormányzatokban, mint Westminster, Hartlepool, Tamworth és Tameside. Arra a kérdésre, hogy indul-e a következő általános választásokon, Keir Starmer így válaszolt:
„Igen. Öt évre választottak meg, és ezt a mandátumot szándékomban áll kitölteni.”
Hozzátette, hogy a következő napokban „meghatározza a lépéseket”, amelyekkel változást hozhat.A miniszterelnök ellenfelei, köztük John McDonnell, a volt árnyékkancellár, és Jonathan Brash, a Munkáspárt háttérképviselője, a Munkáspárt korai vereségeire úgy reagáltak, hogy sürgették őt, állapítson meg menetrendet lemondására.
Egy közvélemény-kutatás szerint a szavazók háromnegyede úgy véli, hogy Keir Starmer kormánya alig vagy egyáltalán nem tiszteli őket. A More in Common és az UCL Policy Lab által készített, a helyi választások eredményeinek kihirdetésének napján közzétett felmérésből kiderült, hogy a britek 44 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy
„a kormány egyáltalán nem tiszteli az olyan embereket, mint én”.
Nigel Farage kijelentette, hogy a Reform UK számára „a legjobb még csak most jön” az idei önkormányzati választásokon, amint további eredmények érkeznek.
Nigel Farage szerint a Reform párt sikere „valóban történelmi fordulatot” jelent a brit politikában.
A Reform UK eddig 381 képviselőt szerzett az eddig eredményeket közzétevő 45 önkormányzatban, emellett pedig átvette az irányítást Haveringben és Newcastle-under-Lyme-ben.
