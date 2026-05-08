keir starmer reform uk reform választás munkáspárt

Hatalmasat bukott a Munkáspárt az önkormányzati választásokon, de Starmer nem mond le

2026. május 08. 13:31

Nigel Farage pártja tarolt, amivel megerősítette, hogy a Reform UK lehet a következő választás nagy esélyese.

Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy nem fog lemondani, és nem hagyja „káoszban” az országot a Munkáspárt katasztrofális önkormányzati választási eredményei miatt – írja a Telegraph. A brit miniszterelnök azt mondta,

egyelőre a Downing Streetben marad, annak ellenére, hogy pártja történelmi bukást szenvedett el. 

A Munkáspárt nyolc önkormányzat felett elvesztette az ellenőrzést, és feladta többségét olyan helyi önkormányzatokban, mint Westminster, Hartlepool, Tamworth és Tameside. Arra a kérdésre, hogy indul-e a következő általános választásokon, Keir Starmer így válaszolt: 

„Igen. Öt évre választottak meg, és ezt a mandátumot szándékomban áll kitölteni.”

Hozzátette, hogy a következő napokban „meghatározza a lépéseket”, amelyekkel változást hozhat.A miniszterelnök ellenfelei, köztük John McDonnell, a volt árnyékkancellár, és Jonathan Brash, a Munkáspárt háttérképviselője, a Munkáspárt korai vereségeire úgy reagáltak, hogy sürgették őt, állapítson meg menetrendet lemondására. 

Egy közvélemény-kutatás szerint a szavazók háromnegyede úgy véli, hogy Keir Starmer kormánya alig vagy egyáltalán nem tiszteli őket. A More in Common és az UCL Policy Lab által készített, a helyi választások eredményeinek kihirdetésének napján közzétett felmérésből kiderült, hogy a britek 44 százaléka egyetértett azzal az állítással, hogy 

„a kormány egyáltalán nem tiszteli az olyan embereket, mint én”.

A Reform sikere

Nigel Farage kijelentette, hogy a Reform UK számára „a legjobb még csak most jön” az idei önkormányzati választásokon, amint további eredmények érkeznek.

Nigel Farage szerint a Reform párt sikere „valóban történelmi fordulatot” jelent a brit politikában.

A Reform UK eddig 381 képviselőt szerzett az eddig eredményeket közzétevő 45 önkormányzatban, emellett pedig átvette az irányítást Haveringben és Newcastle-under-Lyme-ben.

Nyitókép: Tom Nicholson / POOL / AFP

 

nempolitizalok-0
2026. május 08. 15:10
"Nem hagyja káoszban az országot" Az angolok videóklipben könyörögnek Trumpnak, hogy tartóztassa le és zárja be ezt a hazaárulót.
74bro
2026. május 08. 14:32 Szerkesztve
Hogy mondana le? Fontos, hogy jöjjenek a csónakon menekülők Franciaországból, hiszen olyan drága lett a croissant... Az angol szállodákban viszonnt echte ham and eggs-et kapnak szegény nyomorultak, meg néhány brit kislányt, akiket futtathatnak.
survivor
2026. május 08. 14:02
franciscofranco Szerinted Orbán a miniszterelnök ? Te barom, te, undorító hazug féreg vagy ..
franciscofranco
2026. május 08. 13:42
Hatalmasat bukott a Munkáspárt az önkormányzati választásokon, de Starmer nem mond le Hatalmasat bukott a fidesz a parlamenti választáson, de Orbán nem mond le
