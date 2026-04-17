Bukhat Starmer, nagyon inog a brit miniszterelnök széke

Olyan történhet az EU legszegényebb országában vasárnap, amitől még Brüsszelben is idegesek lehetnek
Rumen Radev, az ország korábbi elnöke új pártot alapítot, és jó esélye van a választások megnyerésére. Kérdés, lesz-e többsége.
Az Epstein-ügy újabb botránya miatt került bajba Keir Starmer munkáspárti vezető.
„Keir Starmer nem hazudott a képviselőknek, és nem fog lemondani a Peter Mandelson-botrány miatt” – jelentette ki Darren Jones, a miniszterelnök főtitkára. Hozzátette: Starmer „dühös”, amiért a külügyminisztérium felülbírálta a biztonsági szakértők ajánlását, miszerint nem engedélyezk Peter Mandelson kinevezését az Egyesült Királyság amerikai nagykövetévé – amiről a miniszterelnök állítólag csak ezen a héten szerzett tudomást.
Starmer hétfőn a képviselőkkel fog találkozni miniszterelnöksége szempontjából kritikus pillanatban, miután Jones elismerte, hogy
„olyan mértékű problémáról van szó, amilyet még nem tapasztaltunk a kormányban”.
Kemi Badenoch, a konzervatívok vezetője a BBC-nek elmondta: „Amit láttunk, az szándékos becstelenség. Nem számít, hogy a miniszterelnök ezek közül a történetek közül melyiket mesélte el nekünk, hazudott, és itt a lemondás ideje”. Hozzátette: „Teljesen abszurd, hogy a miniszterelnök ebben az időszakban nem tudta, hogy Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon”.
Ed Davey, a liberális demokraták vezetője azt mondta: „Keir Starmer katasztrofális ítélőképességi hibát követett el. Most úgy tűnik, mintha félrevezette volna a parlamentet és hazudott volna a brit közvéleménynek. Ha ez a helyzet, akkor mennie kell.” A Zöldek és a Farage-féle Reform UK szintén Starmer lemondását követelték
Peter Mandelsont, aki inkább politikai kinevezettként, mintsem karrierdiplomataként lett Nagy-Britannia amerikai nagykövete, tavaly szeptemberben menesztették washingtoni posztjáról, amikor újabb részletek derültek ki Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról, aki 2019-ben halt meg.
