Nagy-Britannia Peter Mandelson Keir Starmer

Bukhat Starmer, nagyon inog a brit miniszterelnök széke

2026. április 17. 12:06

Az Epstein-ügy újabb botránya miatt került bajba Keir Starmer munkáspárti vezető.

2026. április 17. 12:06
„Keir Starmer nem hazudott a képviselőknek, és nem fog lemondani a Peter Mandelson-botrány miatt” jelentette ki Darren Jones, a miniszterelnök főtitkára. Hozzátette: Starmer „dühös”, amiért a külügyminisztérium felülbírálta a biztonsági szakértők ajánlását, miszerint nem engedélyezk Peter Mandelson kinevezését az Egyesült Királyság amerikai nagykövetévé – amiről a miniszterelnök állítólag csak ezen a héten szerzett tudomást.

Starmer hétfőn a képviselőkkel fog találkozni miniszterelnöksége szempontjából kritikus pillanatban, miután Jones elismerte, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

„olyan mértékű problémáról van szó, amilyet még nem tapasztaltunk a kormányban”.

Kemi Badenoch, a konzervatívok vezetője a BBC-nek elmondta: „Amit láttunk, az szándékos becstelenség. Nem számít, hogy a miniszterelnök ezek közül a történetek közül melyiket mesélte el nekünk, hazudott, és itt a lemondás ideje”. Hozzátette: „Teljesen abszurd, hogy a miniszterelnök ebben az időszakban nem tudta, hogy Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon”.

Ed Davey, a liberális demokraták vezetője azt mondta: „Keir Starmer katasztrofális ítélőképességi hibát követett el. Most úgy tűnik, mintha félrevezette volna a parlamentet és hazudott volna a brit közvéleménynek. Ha ez a helyzet, akkor mennie kell.” A Zöldek és a Farage-féle Reform UK szintén Starmer lemondását követelték

Peter Mandelsont, aki inkább politikai kinevezettként, mintsem karrierdiplomataként lett Nagy-Britannia amerikai nagykövete, tavaly szeptemberben menesztették washingtoni posztjáról, amikor újabb részletek derültek ki Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatáról, aki 2019-ben halt meg.

 

Fotó: Peter Nicholls / POOL / AFP
 

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. április 17. 14:18
rohadék angolok, megérdemlitek a sorsotokat _I_
google-2
2026. április 17. 13:44
Majd Magyar neki is elmondja, hogy mi a titok: a nép közé kell menni. 10 millió lépés és marad.
polárüveg
2026. április 17. 13:27
Na meg a brightoni tinik elleni pakibandák évtzeden túli tömeges erőszakával kapcsolatos hivatalos hozzáállása. Az mégikább gyomorforgató.
lofejazagyban-2
2026. április 17. 12:45
bukjon, egyik legnagyobb pöcsfej Európában. Nagyszájú brit, de a saját angol kamaszlányaik megerőszakolását aktivan eltussolta.
