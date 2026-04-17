Bukhat Starmer, nagyon inog a brit miniszterelnök széke

„olyan mértékű problémáról van szó, amilyet még nem tapasztaltunk a kormányban”.

Kemi Badenoch, a konzervatívok vezetője a BBC-nek elmondta: „Amit láttunk, az szándékos becstelenség. Nem számít, hogy a miniszterelnök ezek közül a történetek közül melyiket mesélte el nekünk, hazudott, és itt a lemondás ideje”. Hozzátette: „Teljesen abszurd, hogy a miniszterelnök ebben az időszakban nem tudta, hogy Mandelson nem ment át a biztonsági átvilágításon”.

Ed Davey, a liberális demokraták vezetője azt mondta: „Keir Starmer katasztrofális ítélőképességi hibát követett el. Most úgy tűnik, mintha félrevezette volna a parlamentet és hazudott volna a brit közvéleménynek. Ha ez a helyzet, akkor mennie kell.” A Zöldek és a Farage-féle Reform UK szintén Starmer lemondását követelték