Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagy-Britannia választás Skócia

Ítéletet mondanak a brit baloldali kormányról: választásokat tartanak a szigetországban

2026. május 07. 09:39

Skóciai és walesi parlamenti, valamint angliai részleges önkormányzati választásokat tartanak csütörtökön.

2026. május 07. 09:39
null

Csütörtökön emberek milliói járulnak az urnákhoz szerte az Egyesült Királyságban, a Munkáspárt 2024-es hivatalba lépése óta a legnagyobb választás alkalmából – írja a BBC.

Ez nem brit parlamenti választás – azt legutóbb 2024-ben tartottak és 2029-ben várható a következő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A skót választók viszont új nemzeti parlamentet választanak. 

Holyrood – a skót parlament – mind a 129 helye a mai választáson dől el. A skót parlamentnek 73 választókerületi és 56 regionális képviselője van (ez régiónként hét). A választók két szavazólapot kapnak, egyet-egyet mindkét voksoláshoz.

Ahogy a walesi szavazók is. A walesi parlament – a Senedd – minden helyéért versengenek ezen a napon. A Senedd tagjainak számát 60-ról 96-ra bővítik, amely 16 újonnan létrehozott választókerületet jelent.

Angliában eközben 136 helyi önkormányzatban mintegy 5000 képviselői helyért folyik a verseny. Néhány önkormányzatban minden képviselői helyet újraválasztanak most. Mások ma csak néhány képviselőjüket választják meg, más angliai régiókban pedig egyáltalán nem lesznek választások.

Hat városban polgármester-választást is tartanak – Croydonban, Hackneyben, Lewishamben, Newhamben, Tower Hamletsben és Watfordban.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Tom Nicholson / POOL / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2026. május 07. 10:38
20204-ben ugyanazon retorikával buktatták meg a torykat, amivel most vágányra tették a tiszát. A minden szarizmussal és a bárki, csak a toryk ne. Az volt a főpróba.
Válasz erre
0
0
kulakman
2026. május 07. 10:04
A "Commonwels" vagy ,hogy írták a világbirodalom nevét, amelyiknek országaiban soha nem ment le a nap, ide jutott, hogy egy jelentéktelen kis ország lett amelyiket, a gőg miatt még a semmirevaló Eu-ból is kivezettek, éa fekete sereg fogja őket elpusztítani, nem kár értük!
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2026. május 07. 09:52
……..és győz a brit főmufti
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!