Ítéletet mondanak a brit baloldali kormányról: választásokat tartanak a szigetországban

Bukhat Starmer, nagyon inog a brit miniszterelnök széke
Az Epstein-ügy újabb botránya miatt került bajba Keir Starmer munkáspárti vezető.
Skóciai és walesi parlamenti, valamint angliai részleges önkormányzati választásokat tartanak csütörtökön.
Csütörtökön emberek milliói járulnak az urnákhoz szerte az Egyesült Királyságban, a Munkáspárt 2024-es hivatalba lépése óta a legnagyobb választás alkalmából – írja a BBC.
Ez nem brit parlamenti választás – azt legutóbb 2024-ben tartottak és 2029-ben várható a következő.
A skót választók viszont új nemzeti parlamentet választanak.
Holyrood – a skót parlament – mind a 129 helye a mai választáson dől el. A skót parlamentnek 73 választókerületi és 56 regionális képviselője van (ez régiónként hét). A választók két szavazólapot kapnak, egyet-egyet mindkét voksoláshoz.
Ahogy a walesi szavazók is. A walesi parlament – a Senedd – minden helyéért versengenek ezen a napon. A Senedd tagjainak számát 60-ról 96-ra bővítik, amely 16 újonnan létrehozott választókerületet jelent.
Angliában eközben 136 helyi önkormányzatban mintegy 5000 képviselői helyért folyik a verseny. Néhány önkormányzatban minden képviselői helyet újraválasztanak most. Mások ma csak néhány képviselőjüket választják meg, más angliai régiókban pedig egyáltalán nem lesznek választások.
Hat városban polgármester-választást is tartanak – Croydonban, Hackneyben, Lewishamben, Newhamben, Tower Hamletsben és Watfordban.
