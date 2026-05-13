Hivatalosan is kinevezték a Tisza-kormány első államtitkárát

Kedd este jelent meg az első Magyar Közlöny, amelyet már a Magyar Péter vezette kormány idején adtak ki – írta meg az Index. A dokumentumból kiderült, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára május 13-ai hatállyal kinevezte az új kormány tizenhat miniszterét. A kinevezéseket Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyezte.

A közlönyben megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter határozata is, amely rögzíti, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény 2026. május 13-án lépett hatályba.