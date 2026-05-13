gulyás gergely magyarország magyar közlöny Magyar Péter miniszter

Hivatalosan is kinevezték a Tisza-kormány első államtitkárát

2026. május 13. 08:47

Ducsay Zsuzsanna Ruff Bálint minisztériumában látja majd el feladatait.

2026. május 13. 08:47
Kedd este jelent meg az első Magyar Közlöny, amelyet már a Magyar Péter vezette kormány idején adtak ki – írta meg az Index. A dokumentumból kiderült, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök a miniszterelnök javaslatára május 13-ai hatállyal kinevezte az új kormány tizenhat miniszterét. A kinevezéseket Magyar Péter miniszterelnök ellenjegyezte.

A közlönyben megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter határozata is, amely rögzíti, hogy a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény 2026. május 13-án lépett hatályba. 

De a kiadványból az is kiolvasható, hogy 

az államfő a miniszterelnök javaslatára Ducsay Zsuzsanna Ágnest nevezte ki a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárává, ugyancsak május 13-ai hatállyal.

Egy másik határozatban a köztársasági elnök Bordás Gábort május 12-ei hatállyal felmentette a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkári tisztségéből.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn és kedden lezajlottak a Tisza által indított miniszterek meghallgatásai, és minden jelölt kinevezését támogatták. Kedd éjféltől hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, Magyar Péter pedig bejelentette, hogy az első kormányülést szerdán Ópusztaszeren tartják – írta a lap.

Megszűnik a háborús veszélyhelyzet

Az új Országgyűlés döntése alapján május 14-től megszűnik Magyarországon a háborús veszélyhelyzet és a különleges jogrend, ugyanakkor az Orbán-kormány veszélyhelyzetben hozott rendeletei törvényi szintre emelkednek. Magyar Péter az Országgyűlés ülésén arról is beszélt, hogy négy tárca kulcsszerepet kap a rendszerváltás folyamatában, ezért vétójoggal rendelkezik majd.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 13. 10:11
🤣🤣🤣🤣
google-2
2026. május 13. 10:09
Spektakulum kormányzás, látvány politizálás. Magyar éppen Orbánt játszik. Korszakos zseni, ahogyan Magyart a Vidéki Prókátor nevezi , aki, nem mellesleg, lenne államfő. Kár, hogy az államfői szék nem vakáns.
kbs-real
2026. május 13. 09:04
És ő ki?
nyugalom
2026. május 13. 09:04
Rakosi et csettintene, irigykedve!
