Donald Trump elárulta, ki követhetné őt az elnöki székben

Újabb kapufa: a Belügyminisztérium „eltitkolt” épületéről is hatalmasat kamuzott Magyar Péter (VIDEÓ)
Annyira eltitkolt, hogy bárki meglátogathatja.
Az amerikai elnök egy hétfői eseményen beszélt a Republikánus Párton belüli lehetséges utódlásról.
Az amerikai politikai elemzők régóta találgatják, hogy a jelenlegi alelnök, JD Vance vagy Marco Rubio külügyminiszter lehet Donald Trump utódja, esetleg a két politikus közösen indulhatna a 2028-as elnökválasztáson elnökjelölti és alelnökjelölti felállásban.
A The Hill cikke nyomán a Pénzcentrum azt írja, Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter „álompárost” alkothatna a következő amerikai elnökválasztáson. Az elnök kijelentése egyelőre nem tekinthető hivatalos támogatásnak, de egyértelművé tette, hogy kiváló elnökjelölti és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két republikánus politikust.
Trump egy hétfői eseményen beszélt a Republikánus Párton belüli lehetséges utódlásról, amikor az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett vacsorán arról kérdezte a vendégeket, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Megjegyzésével lényegében reagált azokra a régóta tartó elemzői találgatásokra is, amelyek azt próbálják felmérni, kettejük közül kit részesítene előnyben, illetve támogatná-e a közös indulásukat.
Marco Rubio már 2016-ban megmérette magát a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben, ám Donald Trumppal szemben alulmaradt, ezt követően visszatért a szenátusba, majd később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. JD Vance ezzel szemben még csak első szenátori ciklusát töltötte, amikor Trump felkérte őt alelnökjelöltnek.
Hivatalosan egyik politikus sem jelentette még be, hogy elindulna a 2028-as elnökválasztáson, és mindketten azt hangsúlyozzák, hogy jelenleg kormányzati feladataikra összpontosítanak. A Vance és Rubio közötti esetleges politikai szövetségre ugyanakkor már korábban is volt utalás, Rubio tavaly decemberben például arról beszélt, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy megpályázza az elnöki tisztséget.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Annyira eltitkolt, hogy bárki meglátogathatja.