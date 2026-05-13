jd vance marco rubio alelnök republikánus párt donald trump

Donald Trump elárulta, ki követhetné őt az elnöki székben

2026. május 13. 08:58

Az amerikai elnök egy hétfői eseményen beszélt a Republikánus Párton belüli lehetséges utódlásról.

Az amerikai politikai elemzők régóta találgatják, hogy a jelenlegi alelnök, JD Vance vagy Marco Rubio külügyminiszter lehet Donald Trump utódja, esetleg a két politikus közösen indulhatna a 2028-as elnökválasztáson elnökjelölti és alelnökjelölti felállásban.

A The Hill cikke nyomán a Pénzcentrum azt írja, Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter „álompárost” alkothatna a következő amerikai elnökválasztáson. Az elnök kijelentése egyelőre nem tekinthető hivatalos támogatásnak, de egyértelművé tette, hogy kiváló elnökjelölti és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két republikánus politikust.

Trump egy hétfői eseményen beszélt a Republikánus Párton belüli lehetséges utódlásról, amikor az amerikai rendőrségi hét alkalmából rendezett vacsorán arról kérdezte a vendégeket, hogy Vance-t vagy Rubiót kedvelik-e jobban. Megjegyzésével lényegében reagált azokra a régóta tartó elemzői találgatásokra is, amelyek azt próbálják felmérni, kettejük közül kit részesítene előnyben, illetve támogatná-e a közös indulásukat.

A két lehetséges jelölt politikai pályája jelentősen eltér egymástól

Marco Rubio már 2016-ban megmérette magát a republikánus elnökjelöltségért folyó küzdelemben, ám Donald Trumppal szemben alulmaradt, ezt követően visszatért a szenátusba, majd később csatlakozott a második Trump-kormányzathoz. JD Vance ezzel szemben még csak első szenátori ciklusát töltötte, amikor Trump felkérte őt alelnökjelöltnek.

Hivatalosan egyik politikus sem jelentette még be, hogy elindulna a 2028-as elnökválasztáson, és mindketten azt hangsúlyozzák, hogy jelenleg kormányzati feladataikra összpontosítanak. A Vance és Rubio közötti esetleges politikai szövetségre ugyanakkor már korábban is volt utalás, Rubio tavaly decemberben például arról beszélt, hogy az elsők között támogatná Vance-t, ha az alelnök úgy döntene, hogy megpályázza az elnöki tisztséget.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. május 13. 12:19
Szerintem jó páros!
bozso-az-ordog-es-annak-ugyvedje-69
2026. május 13. 10:07
A Vance-Rubio páros érdekes lenne! Vance a belpolitikára összpontosító, sokszor izolacionistának titulált/bélyegzett politika híve, míg Rubio az intervencionisták közé tartozik. Az viszont tuti, hogy a Vance-Rubio páros a republikánusok "dreamteam"-je és a frászt hozza a demokratákra már most is.
pipa89
2026. május 13. 09:13
Hümm, Mr. Trump, aki a magyarok barátja volt, nos majd meglátjuk mi lesz az USA-val.
