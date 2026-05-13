Donald Trump elárulta, ki követhetné őt az elnöki székben

Az amerikai politikai elemzők régóta találgatják, hogy a jelenlegi alelnök, JD Vance vagy Marco Rubio külügyminiszter lehet Donald Trump utódja, esetleg a két politikus közösen indulhatna a 2028-as elnökválasztáson elnökjelölti és alelnökjelölti felállásban.

A The Hill cikke nyomán a Pénzcentrum azt írja, Donald Trump szerint JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter „álompárost” alkothatna a következő amerikai elnökválasztáson. Az elnök kijelentése egyelőre nem tekinthető hivatalos támogatásnak, de egyértelművé tette, hogy kiváló elnökjelölti és alelnökjelölti kombinációnak tartja a két republikánus politikust.