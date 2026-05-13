Van remény: a Kreml már a háború végét emlegeti, de dátumot továbbra sem mond

Annyira eltitkolt, hogy bárki meglátogathatja.
Az oroszok szerint a békefolyamat eredményei alapján közeledik az ukrajnai háború lezárása.
A békefolyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.
A békefolyamat terén elvégzett munka eredményei alapján elmondhatjuk, hogy valóban közeledik a befejezés. De ebben a kontextusban jelenleg nem lehet konkrétumokról beszélni”
– fogalmazott.
Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit. Közölte, hogy a május 9-11-re kihirdetett humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a „különleges hadműveletet”, de ez „bármelyik pillanatban leállhat, amint Kijev és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vállalja a felelősséget és meghozza a szükséges döntést”.
Ismételten elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész bármikor találkozni Zelenszkijjel, de az orosz fővároson kívül csakis a konfliktus lezárása érdekében, hogy a felek pontot tegyenek a konfliktus végére. Ehhez azonban „még sok házi feladatot kell elvégezni.”
A Balti-tengeren kialakult helyzetről szólva Peszkov azt hangoztatta, hogy az ottani feszültség fokozódásához az elmúlt hónapokban a NATO-országok haditengerészetének tevékenysége járult hozzá, nem pedig Oroszországé. A Kreml szóvivője szerint az orosz hadiflotta a világóceánon szigorúan a nemzetközi tengeri joggal összhangban teljesíti feladatát, a többi között a kalózkodás elleni védelem terén is, amely néha állami szintű is lehet.
(MTI)
Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP
