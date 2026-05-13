vlagyimir putyin volodimir zelenszkij békefolyamat egyesült államok oroszország

Van remény: a Kreml már a háború végét emlegeti, de dátumot továbbra sem mond

2026. május 13. 07:19

Az oroszok szerint a békefolyamat eredményei alapján közeledik az ukrajnai háború lezárása.

A békefolyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában.

A békefolyamat terén elvégzett munka eredményei alapján elmondhatjuk, hogy valóban közeledik a befejezés. De ebben a kontextusban jelenleg nem lehet konkrétumokról beszélni”

– fogalmazott.

Megismételte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai rendezésről, és minden tekintetben üdvözli az Egyesült Államok közvetítői erőfeszítéseit. Közölte, hogy a május 9-11-re kihirdetett humanitárius fegyverszünet Ukrajnában lezárult, és Oroszország folytatja a „különleges hadműveletet”, de ez „bármelyik pillanatban leállhat, amint Kijev és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vállalja a felelősséget és meghozza a szükséges döntést”.

Ismételten elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kész bármikor találkozni Zelenszkijjel, de az orosz fővároson kívül csakis a konfliktus lezárása érdekében, hogy a felek pontot tegyenek a konfliktus végére. Ehhez azonban „még sok házi feladatot kell elvégezni.”

A Balti-tengeren kialakult helyzetről szólva Peszkov azt hangoztatta, hogy az ottani feszültség fokozódásához az elmúlt hónapokban a NATO-országok haditengerészetének tevékenysége járult hozzá, nem pedig Oroszországé. A Kreml szóvivője szerint az orosz hadiflotta a világóceánon szigorúan a nemzetközi tengeri joggal összhangban teljesíti feladatát, a többi között a kalózkodás elleni védelem terén is, amely néha állami szintű is lehet.

(MTI)

Nyitókép: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

***

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. május 13. 09:00
Még nem döntötték el hogy melyik nap rombolják porig Kijevet.
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 13. 08:27
szép teljesítmény ez hűtőgép alkatrészekből
koklobox
2026. május 13. 07:41
Talán nem tudja még mikor fog kapitulálni az ukrán hadsereg.
tikkadt-szocske
2026. május 13. 07:35
"közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése" Mint ahogy halálunk órája, a Világvége vagy a következő pandémia is napról napra közeledik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!