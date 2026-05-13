05. 13.
szerda
kormány építési és közlekedési minisztérium Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, hová költözik a Miniszterelnökség

2026. május 13. 10:34

Az épület korábban az Építési és Közlekedési Minisztériumnak adott otthont.



Új korszakot hirdetett meg Magyar Péter: a miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy nem a Karmelitából irányítja majd a kormány munkáját.

Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába” 

– írta bejegyzésében a kormányfő, aki azt is elárulta, hol működik majd a Miniszterelnökség és hol tartják a kabinet üléseit.

Magyar Péter közlése szerint a kormány székhelye Budapest belvárosába, az Alkotmány utca 5. szám alá kerül, abba az épületbe, amely korábban az Építési és Közlekedési Minisztériumnak adott otthont. A miniszterelnök hangsúlyozta: az épület néhány lépésre található az Országháztól, és szerinte külön szimbolikus jelentősége van annak, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utcában lesz.

A bejegyzéshez mellékelt fotón egy díszes tárgyalóterem is látható, amelyről Magyar azt írta: „A képen látható teremben tartjuk a jövő héttől a kormányüléseket.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 93 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. május 13. 13:08
Teljesen mindegy hova költözik a kismajom, nem tud olyan helyet ami ne egy gyönyörűen felújított palota lenne mint ahogy ez az épület is..
Válasz erre
0
0
Welszibard
2026. május 13. 13:08
Hiába kereste a karmelitában az "arany WC"-t nem találta, helyette értékes képeket, ízléses és egyáltalán nem hivalkodó berendezést és kiemelt építészeti értékeket talált. Láthatóan frusztrált és ideges volt emiatt, megjátszotta a pestisjárvány előli menekülést. Majd ha látom a támogatói nyaralóit, yachtjait, magánvilláit 1-2 év múlva akkor mutogasson! Egy ügyesen handlézó NER Élősdinek és Bennfentes kereskedőnek (in BANK MESZAROS), EP kitartottnak persze mutogatnia kell főleg másra de nem magára,
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2026. május 13. 13:06
Gondolom a következő amerikai demokrata elnök sem költözik be a Fehér Házba, mert Trump után le kell bontani az egészet nem? Amúgy mi lesz a Karmelita sorsa? Ha elég cinikusak, akkor valami gyermekvédelmi intézmény lesz belőle. Vagy kihelyezett bíróság, ahol az előző rendszer "bűnöseit" lehet majd látványosan elítélni. Ha pedig megvan, akkor a németektől lehet kérni megint egy bombázást, hogy visszaálljanak az 1945-ben nekünk szánt állapotok.
Válasz erre
0
0
patriota-0
2026. május 13. 13:05
Vajon mennyibe fog kerülni az új helyszínen mindannak a kialakítása, ami a nem létező Karmelita palotában már megvan? Ez a húgyagyú barom nem költözik be a nem létező miniszterelnöki rezidenciába, és a nem létező palotába. Viszont talált bárki által látogatható titkos minisztériumot is. Csak remélhetjük, nem ilyen hülye, csak ilyen aljas.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!