Magyar Péter bejelentette, hová költözik a Miniszterelnökség

Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
Új korszakot hirdetett meg Magyar Péter: a miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy nem a Karmelitából irányítja majd a kormány munkáját.
Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába”
– írta bejegyzésében a kormányfő, aki azt is elárulta, hol működik majd a Miniszterelnökség és hol tartják a kabinet üléseit.
Magyar Péter közlése szerint a kormány székhelye Budapest belvárosába, az Alkotmány utca 5. szám alá kerül, abba az épületbe, amely korábban az Építési és Közlekedési Minisztériumnak adott otthont. A miniszterelnök hangsúlyozta: az épület néhány lépésre található az Országháztól, és szerinte külön szimbolikus jelentősége van annak, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utcában lesz.
A bejegyzéshez mellékelt fotón egy díszes tárgyalóterem is látható, amelyről Magyar azt írta: „A képen látható teremben tartjuk a jövő héttől a kormányüléseket.”
