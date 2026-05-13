Csúcsra járatott orosz gázcsapok: Moszkva bejelentette, mennyi gázt termel ki 2026-ban – európai országok is feltűnnek a vásárlók listáján

Donald Trump nem kér Kína segítségéből: „Iránban győzni fogunk így, vagy úgy”
Az amerikai elnök rendkívül magabiztos.
Oroszország 2026-ban is hatalmas mennyiségű földgáz kitermelésével számol, mivel az exportpiacokon továbbra is erős kereslet mutatkozik. A vezetékes szállítások mellett az LNG is kulcsszerepet játszik, amelyből európai országok is jelentős mennyiséget vásárolnak.
Oroszország 2026-ban a frissített makrogazdasági előrejelzések szerint 688,4 milliárd köbméter földgáz kitermelésével számol. Ez alig marad el a korábbi, 690,4 milliárd köbméteres becsléstől, és azt mutatja, hogy
Moszkva továbbra is jelentős szereplőként kíván jelen lenni a nemzetközi energiapiacon.
A 2025-ös évben a vártnál enyhébb fűtési szezon miatt a tényleges termelés 663 milliárd köbméter lett, vagyis inkább a konzervatív forgatókönyvhöz állt közel.
Az idei év eleje azonban kedvezőbben alakult az orosz gázszektor számára. A hideg téli hónapok és a hűvös tavasz növelték a fogyasztást, a Gazprom pedig januárban, februárban és áprilisban is rekordellátási adatokról számolt be. A vezetékes gázexportra vonatkozó 2026-os becslést 115,5 milliárd köbméterre emelték. Az orosz szállítások fő célpiacai között
A friss előrejelzés az exportárak emelkedésével is számol. A gázexport átlagos szerződéses árát ezer köbméterenként 268,5 dollárra módosították, ami magasabb a 2025-ös tényleges 253,9 dolláros szintnél. A FÁK-on kívüli országokba irányuló szállítások esetében még magasabb, 336,3 dolláros árbecslés szerepel. Az cseppfolyósított földgáz (LNG) export előrejelzése változatlanul 40,3 millió tonna, amelyben a Yamal LNG, a Szahalin Energy, valamint a balti-tengeri projektek játszanak fontos szerepet.
Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy az Európai Unió továbbra is jelentős mennyiségben vásárol orosz cseppfolyósított földgázt.
A rendelkezésre álló hajózási adatok szerint 2026 első négy hónapjában az EU 91 szállítmányt fogadott a Yamal LNG-projektből, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. A beszerzések becsült értéke 3,88 milliárd euró volt.
Ez arra utal, hogy miközben Brüsszel politikai szinten az orosz energiafüggőség felszámolásáról beszél, a piaci realitások továbbra is jóval összetettebb képet mutatnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök rendkívül magabiztos.
Nyitókép: PATRICK PLEUL / AFP