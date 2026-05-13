lng előrejelzés földgáz oroszország

Csúcsra járatott orosz gázcsapok: Moszkva bejelentette, mennyi gázt termel ki 2026-ban – európai országok is feltűnnek a vásárlók listáján

2026. május 13. 08:13

Oroszország 2026-ban is hatalmas mennyiségű földgáz kitermelésével számol, mivel az exportpiacokon továbbra is erős kereslet mutatkozik. A vezetékes szállítások mellett az LNG is kulcsszerepet játszik, amelyből európai országok is jelentős mennyiséget vásárolnak.

Oroszország 2026-ban a frissített makrogazdasági előrejelzések szerint 688,4 milliárd köbméter földgáz kitermelésével számol. Ez alig marad el a korábbi, 690,4 milliárd köbméteres becsléstől, és azt mutatja, hogy 

Moszkva továbbra is jelentős szereplőként kíván jelen lenni a nemzetközi energiapiacon.

A 2025-ös évben a vártnál enyhébb fűtési szezon miatt a tényleges termelés 663 milliárd köbméter lett, vagyis inkább a konzervatív forgatókönyvhöz állt közel.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Az idei év eleje azonban kedvezőbben alakult az orosz gázszektor számára. A hideg téli hónapok és a hűvös tavasz növelték a fogyasztást, a Gazprom pedig januárban, februárban és áprilisban is rekordellátási adatokról számolt be. A vezetékes gázexportra vonatkozó 2026-os becslést 115,5 milliárd köbméterre emelték. Az orosz szállítások fő célpiacai között 

  • Kína, 
  • Törökország, 
  • Üzbegisztán, 
  • Kazahsztán, 
  • Kirgizisztán és 
  • dél-európai országok szerepelnek.

A friss előrejelzés az exportárak emelkedésével is számol. A gázexport átlagos szerződéses árát ezer köbméterenként 268,5 dollárra módosították, ami magasabb a 2025-ös tényleges 253,9 dolláros szintnél. A FÁK-on kívüli országokba irányuló szállítások esetében még magasabb, 336,3 dolláros árbecslés szerepel. Az cseppfolyósított földgáz (LNG) export előrejelzése változatlanul 40,3 millió tonna, amelyben a Yamal LNG, a Szahalin Energy, valamint a balti-tengeri projektek játszanak fontos szerepet.

Mindez különösen annak fényében érdekes, hogy az Európai Unió továbbra is jelentős mennyiségben vásárol orosz cseppfolyósított földgázt.

A rendelkezésre álló hajózási adatok szerint 2026 első négy hónapjában az EU 91 szállítmányt fogadott a Yamal LNG-projektből, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. A beszerzések becsült értéke 3,88 milliárd euró volt. 

Ez arra utal, hogy miközben Brüsszel politikai szinten az orosz energiafüggőség felszámolásáról beszél, a piaci realitások továbbra is jóval összetettebb képet mutatnak.

Nyitókép: PATRICK PLEUL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. május 13. 09:11
Nekem ha ennyi gázom lenne igazán nem érdekelne,hogy mennyien nem vásárolnak belöle.Aki vesz annak lesz aki nem vesz éhes lesz.
ergo07-2
2026. május 13. 08:47
Álszent Európa!
